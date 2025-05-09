Опозиція Словаччини критикує Фіцо за візит на парад до Москви: Це плювок в обличчя нашим партнерам
Опозиція Словаччини назвала візит прем'єра Роберта Фіцо на парад до Москви ганьбою та плювком в обличчя союзникам країни у ЄС та НАТО.
Про це пише видання Noviny, передає Цензор.НЕТ.
Словацький прем'єр став єдиним лідером країн-членів ЄС, що приїхав до Москви. Опозиційні сили країни заявили, що розглянуть можливість подати на Фіцо кримінальну скаргу за підозрою в державній зраді.
"Це ганьба для Словаччини, це зрада наших національних інтересів. Сама поїздка до Москви є одним з найгірших моментів у зовнішній політиці Словаччини", - сказав голова "Прогресивна Словаччина" Михал Шимечка.
Опозиційні політики заздалегідь закликали Фіцо не їхати до Москви.
Поїздку Фіцо розкритикували також партія SaS та позапарламентські партії "Форум" і ODS, об'єднані в ініціативу "Правий блок".
"Це ганьба і плювок в обличчя нашим іноземним партнерам і союзникам в Європейському Союзі та НАТО. Ці партнери змушені дивитися на нас як на ненадійного партнера, як на ненадійну країну з її лідером на чолі", - наголосив лідер SaS і депутат Національної ради Словаччини Браніслав Грелінг.
Він зазначив, що Фіцо не говорить від імені всього народу, і "історія запам'ятає, хто був на боці агресора, а хто зберіг свою честь".
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Да. И это плевок в словацких ветеранов, которые воевали на стороне Германии. Козёл, однозначно.