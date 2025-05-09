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Новини Фіцо їде до Москви на 9 травня
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Опозиція Словаччини критикує Фіцо за візит на парад до Москви: Це плювок в обличчя нашим партнерам

Фіцо розкритикували за візит на парад до Москви

Опозиція Словаччини назвала візит прем'єра Роберта Фіцо на парад до Москви ганьбою та плювком в обличчя союзникам країни у ЄС та НАТО.

Про це пише видання Noviny, передає Цензор.НЕТ.

Словацький прем'єр став єдиним лідером країн-членів ЄС, що приїхав до Москви. Опозиційні сили країни заявили, що розглянуть можливість подати на Фіцо кримінальну скаргу за підозрою в державній зраді.

"Це ганьба для Словаччини, це зрада наших національних інтересів. Сама поїздка до Москви є одним з найгірших моментів у зовнішній політиці Словаччини", - сказав голова  "Прогресивна Словаччина" Михал Шимечка.

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Опозиційні політики заздалегідь закликали Фіцо не їхати до Москви.

Поїздку Фіцо розкритикували також партія SaS та позапарламентські партії "Форум" і ODS, об'єднані в ініціативу "Правий блок".

"Це ганьба і плювок в обличчя нашим іноземним партнерам і союзникам в Європейському Союзі та НАТО. Ці партнери змушені дивитися на нас як на ненадійного партнера, як на ненадійну країну з її лідером на чолі", - наголосив лідер SaS і депутат Національної ради Словаччини Браніслав Грелінг.

Він зазначив, що Фіцо не говорить від імені всього народу, і "історія запам'ятає, хто був на боці агресора, а хто зберіг свою честь".

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Автор: 

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назвала візит прем'єра Роберта Фіцо на парад до Москви ганьбою та плювком в обличчя союзникам країни у ЄС та НАТО.

Да. И это плевок в словацких ветеранов, которые воевали на стороне Германии. Козёл, однозначно.
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09.05.2025 13:36 Відповісти
Так чому ж не плюватися, якщо вони це дозволяють і терплять?
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09.05.2025 13:36 Відповісти
Це, в першу чергу, плювок в обличчя народу Словаччини, бо вони швидко забули сссрию.
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09.05.2025 13:37 Відповісти
Да отстаньте вы от Фицу. Его так за помидоры что шаг влево шаг вправо - капут)))
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09.05.2025 13:44 Відповісти
Сказав шо не міг не їхати - якась непереборна тяга
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09.05.2025 13:52 Відповісти
Даю підказку - тільки гроші і нічого особистого
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09.05.2025 14:03 Відповісти
 
 