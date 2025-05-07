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Новини 9 травня у Росії Фіцо їде до Москви на 9 травня
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Естонія намагається "навмисно" зірвати мій візит до Москви, - Фіцо

Фіцо звинуватив Естонію у спробі зірвати його візит до Москви

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який планує приїхати до Москви на військовий парад 9 травня, заявив, що Естонія відмовилася пропускати його літак до РФ.

Про це він сказав у відеозверненні на Facebook, цитує його державне інформаційне агентство TASR, передає Цензор.НЕТ.

"Звичайно, це навмисна спроба зірвати мій візит до Москви. Це порушує всю нашу програму, ми не зможемо дотримуватися запланованих термінів на завтрашній вечір (8 травня – ред.)", - зазначив Фіцо.

За словами словацького прем’єра, він шукає "альтернативний маршрут", який би дозволив йому взяти участь у заходах до Дня перемоги у РФ вранці 9 травня.

Після цієї церемонії Фіцо додав, що планує провести чотири "надзвичайно важливі" двосторонні зустрічі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Разом із Фіцо ще кілька представників Словаччини поїдуть до Москви на 9 травня

9 травня у Росії

Нагадаємо, до Москви вже прилетів президент Сербії Александр Вучич. У Росії через атаку безпілотників 7 травня закривали повітряний простір, тому на шляху до Москви його літак сів у Баку.

Ще раніше до РФ прилетів президент Венесуели Ніколас Мадуро, лідер Бразилії Лула да Сілва і голова Куби Мігель Діас-Канель.

Глава Китаю Сі Цзіньпін прибув до Москви, щоб відвідати військовий парад 9 травня.

Водночас до Москви не приїдуть президент Азербайджану Ільхам Алієв, а також лідер Лаосу — причини не уточнили. Раніше в Кремлі заявляли, що чекають у Москві понад 20 іноземних лідерів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство України відповіло Фіцо: Парад у Москві не має нічого спільного з перемогою над нацизмом

Автор: 

росія (65394) Естонія (1620) Фіцо Роберт (208)


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Топ коментарі
+8
Образили дитинку. Вісь у сльозах та шмарклях ************-смоктун.
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07.05.2025 22:50
+7
... Вучича і Туреччина не пропустила...)))) Перлося нещасне..через Єгипет..Саудію...Іран.... Добре..що Баку по дорозі підвернувся..для приземлення...))) Є підозра..що і фіцо це чекає....))))
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07.05.2025 22:55
+6
Обтікай, фіцо!
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07.05.2025 22:48
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Так в чому проблема? Сів на віслюка - і помчав назустріч ювілею побєдобєсія.
А потім звідти ще виїхати треба буде. Може щось літати, але є нюанс
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07.05.2025 22:48 Відповісти
Обтікай, фіцо!
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07.05.2025 22:48 Відповісти
Випий йаду. Та заповідай поховати себе у кремльовскій стені.
Якраз встигнеш. Мені б твої проблеми.
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07.05.2025 22:49 Відповісти
Хвойді ескорт зірвали - бордель випише неустойку.
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07.05.2025 22:49 Відповісти
Фицо, тебя, урода не пропускает на парашу Польша, а "виновата" у тебя Эстония.
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07.05.2025 22:49 Відповісти
А нащо він сподівався ?
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07.05.2025 23:04 Відповісти
Естонія також відмовилася дозволити використання свого повітряного простору.
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07.05.2025 23:31 Відповісти
фошизди))
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07.05.2025 23:43 Відповісти
Образили дитинку. Вісь у сльозах та шмарклях ************-смоктун.
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07.05.2025 22:50 Відповісти
Ніхто мене не любить,
Ніхто не приголубить,
Піду я у садочок,
Наїмся хробачків
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07.05.2025 23:06 Відповісти
Перевізниками до Білорусії там фільтрація в Домодєдово і вуаля цілуєш дупу *****. В чому проблема ?
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07.05.2025 22:51 Відповісти
А через Україну слабО?
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07.05.2025 22:52 Відповісти
Через Україну - оптимально, ще й на концерт встигне.
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07.05.2025 23:17 Відповісти
Кайся - **** - кайся!
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07.05.2025 22:53 Відповісти
Так в чому проблема з "альтернативним маршрутом"? В Україну, під звуки пролітаючих Шахедів до ліній фронту, потім через фронт в надії що дрони рашистів не потраплять в голову, потім ще кілометрів 50-100+, в надії що "миролюбиві" рашисти, не розстріляють/піймають і кинуть на штурм/пограбують. Потім після лизання путлєровського заду Фіцо маже повторити маршрут в зворотному напрямку, можна в компанії з Орбаном.
Може тоді в голові щось і проясниться, хоча і малоймовірно.
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07.05.2025 22:55 Відповісти
... Вучича і Туреччина не пропустила...)))) Перлося нещасне..через Єгипет..Саудію...Іран.... Добре..що Баку по дорозі підвернувся..для приземлення...))) Є підозра..що і фіцо це чекає....))))
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07.05.2025 22:55 Відповісти
ФСБ визиває свого агента в Москву, а Естонія не пропускає його через свою територію. Так ввн може свою посаду загубити.
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07.05.2025 23:00 Відповісти
треба було пішки завчасно за пару місяців вийти.
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07.05.2025 23:00 Відповісти
І сказало фіцо дєду
«на парад к тєбє прієду»
«ах ти, глупая пі#да,
сюда ж нє ходят поєзда!»
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07.05.2025 23:08 Відповісти
Образили мишу, насцяли в норку)
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07.05.2025 23:15 Відповісти
А главний ****** як добереться? Чо він не скавулить, а тільки Фіцов?
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07.05.2025 23:23 Відповісти
Через Махачкалу лети. Ночхіператори "Панциря-С" безпеку гарантують, зуб дають!
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07.05.2025 23:24 Відповісти
Да кому ти, гівно, потрібен?
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07.05.2025 23:32 Відповісти
Ще трохи попатякаєш, тебе власні громадяни додому не пустять
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07.05.2025 23:33 Відповісти
Так, намагається навмисно тебе, кацапську підстилку, поставити на місце, бо ти є агентом тварюк і намагаєшся навмисне шкодити не тільки Естонії, а й усій Європі
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07.05.2025 23:35 Відповісти
Шукає фіцо, винних, у своїй діареї, за страх поїздки до ****** на московію!?
Поганому танцюристу, і ноги заважають!
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07.05.2025 23:41 Відповісти
І це дійсно дивно, бо у Естонії доволі толерантно ставляться до ЛГБТешників...
Може вони просто не ******* відвертих п*дарасів?
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08.05.2025 00:28 Відповісти
 
 