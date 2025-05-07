Естонія намагається "навмисно" зірвати мій візит до Москви, - Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який планує приїхати до Москви на військовий парад 9 травня, заявив, що Естонія відмовилася пропускати його літак до РФ.

Про це він сказав у відеозверненні на Facebook, цитує його державне інформаційне агентство TASR, передає Цензор.НЕТ.

"Звичайно, це навмисна спроба зірвати мій візит до Москви. Це порушує всю нашу програму, ми не зможемо дотримуватися запланованих термінів на завтрашній вечір (8 травня – ред.)", - зазначив Фіцо.

За словами словацького прем’єра, він шукає "альтернативний маршрут", який би дозволив йому взяти участь у заходах до Дня перемоги у РФ вранці 9 травня.

Після цієї церемонії Фіцо додав, що планує провести чотири "надзвичайно важливі" двосторонні зустрічі.

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9 травня у Росії

Нагадаємо, до Москви вже прилетів президент Сербії Александр Вучич. У Росії через атаку безпілотників 7 травня закривали повітряний простір, тому на шляху до Москви його літак сів у Баку.

Ще раніше до РФ прилетів президент Венесуели Ніколас Мадуро, лідер Бразилії Лула да Сілва і голова Куби Мігель Діас-Канель.

Глава Китаю Сі Цзіньпін прибув до Москви, щоб відвідати військовий парад 9 травня.

Водночас до Москви не приїдуть президент Азербайджану Ільхам Алієв, а також лідер Лаосу — причини не уточнили. Раніше в Кремлі заявляли, що чекають у Москві понад 20 іноземних лідерів.

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