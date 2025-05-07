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Вучич прибув до Москви, після затримки в Баку, - ЗМІ
Президент Сербії Александр Вучич прибув до Москви після того, як його літак вимушено приземлявся у Баку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Вучич прибув до Москви 7 травня, де відвідає парад до Дня перемоги на Красній площі у п’ятницю", - йдеться в матеріалі.
Раніше повідомлялось, що літак Вучича був змушений здійснити тимчасову посадку в столиці Азербайджану - Баку - через загрозу польоту до Росії.
Топ коментарі
+11 wadpas
показати весь коментар07.05.2025 18:51
+8 Яр Холодний
показати весь коментар07.05.2025 18:52
+3 Natasha #602582
показати весь коментар07.05.2025 19:33
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Раніше його візит був офіційно підтверджений.
За слова радника путіна, глава Азербайджану залишиться в країні, аби взяти участь у подіях, приурочених до вшанування памʼяті Гейдара Алієва.
вураження" у цього пропутінца ще попереду. Можливо навіть у мацкві на морозильнику з трупом лєніна. 😊
Дєнь отошєл, как от власті знать
А на мавзолєє со словом «Ленин»
Трі букви всєго прєдстоіт мєнять" (с)