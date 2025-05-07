Вучич прибув до Москви, після затримки в Баку, - ЗМІ

Президент Сербії Александр Вучич прибув до Москви після того, як його літак вимушено приземлявся у Баку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Вучич прибув до Москви 7 травня, де відвідає парад до Дня перемоги на Красній площі у п’ятницю", - йдеться в матеріалі.

Раніше повідомлялось, що літак Вучича був змушений здійснити тимчасову посадку в столиці Азербайджану - Баку - через загрозу польоту до Росії.

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