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Новини 9 травня у Росії
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Вучич прибув до Москви, після затримки в Баку, - ЗМІ

вучич,александар

Президент Сербії Александр Вучич прибув до Москви після того, як його літак вимушено приземлявся у Баку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Вучич прибув до Москви 7 травня, де відвідає парад до Дня перемоги на Красній площі у п’ятницю", - йдеться в матеріалі.

Раніше повідомлялось, що літак Вучича був змушений здійснити тимчасову посадку в столиці Азербайджану - Баку - через загрозу польоту до Росії.

Читайте: Латвія та Литва не пропустять літак Вучича до РФ, - сербські ЗМІ

Автор: 

москва (1254) парад (389) літак (2919) Вучич Александр (89)


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Топ коментарі
+11
Ех, діряве чеченське ППО((
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07.05.2025 18:51
+8
Ну, що ж... Вучич свій вибір зробив... Тепер, поки серби його не викинуть - сербам ЄС не бачить, "як власних вух без дзеркала..."
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07.05.2025 18:52
+3
Серби то така сволота як і какЦапи войовничі і тупорилі
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07.05.2025 19:33
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Похер на цього губатіка. Шо там Сі?
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07.05.2025 18:50 Відповісти
Ех, діряве чеченське ППО((
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07.05.2025 18:51 Відповісти
Упоротий
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07.05.2025 18:52 Відповісти
Ну, що ж... Вучич свій вибір зробив... Тепер, поки серби його не викинуть - сербам ЄС не бачить, "як власних вух без дзеркала..."
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07.05.2025 18:52 Відповісти
Якщо зелька не буде атакувати Москву на 9 травня, значить домовився с Путіним, як на Пасху. І не треба щось казати, наши закордонні гості сидять в Києві по бомбосховищам і не переймаються. Чому всяка сволота, вродє Сі чи Алієва не повинні, не зрозуміло.
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07.05.2025 18:54 Відповісти
Президент Азербайджану Алієв скасував поїздку до Москви на парад 9 травня.

Раніше його візит був офіційно підтверджений.

За слова радника путіна, глава Азербайджану залишиться в країні, аби взяти участь у подіях, приурочених до вшанування памʼяті Гейдара Алієва.
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07.05.2025 18:56 Відповісти
07.05.2025 18:41
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07.05.2025 18:58 Відповісти
Пішов по великому колу.... - майже кругосвітня подорож....
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07.05.2025 18:55 Відповісти
Сподіваюся, що всі "пригоди" і найяскравіші "вураження" у цього пропутінца ще попереду. Можливо навіть у мацкві на морозильнику з трупом лєніна. 😊
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07.05.2025 18:58 Відповісти
"... Грудой дєл, суматохой явлєній
Дєнь отошєл, как от власті знать
А на мавзолєє со словом «Ленин»
Трі букви всєго прєдстоіт мєнять" (с)
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07.05.2025 19:08 Відповісти
Цього мало. Замінити потрібно і мумію - ту, стару - прикопати, а свіжу, пуцинську поставити.
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07.05.2025 19:21 Відповісти
Яке величезне і нестримне бажання лизнути сраку ***** , військового злочинця .! Це ж треба !!
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07.05.2025 18:58 Відповісти
Зашквариться біля *****,особливо на очах усього світу .
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07.05.2025 19:49 Відповісти
Божечки, аж від серця відлягло!
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07.05.2025 19:06 Відповісти
сербская петушня к мокшанцам всегда неравнодушна была
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07.05.2025 19:18 Відповісти
тож там і залишайся
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07.05.2025 19:25 Відповісти
Серби то така сволота як і какЦапи войовничі і тупорилі
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07.05.2025 19:33 Відповісти
А що ЄС ? Короче серби сцуть ЄС в очі, а ЄС каже, що то Божа роса, а потім плюнуть межи очі, а ЄС скаже дощ іде
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07.05.2025 19:46 Відповісти
Слюняве, губасте чмо!!!
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07.05.2025 20:22 Відповісти
 
 