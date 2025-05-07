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Вучич прибыл в Москву после задержки в Баку, - СМИ
Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Москву после того, как его самолет вынужденно приземлялся в Баку.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Вучич прибыл в Москву 7 мая, где посетит парад ко Дню победы на Красной площади в пятницу", - говорится в материале.
Ранее сообщалось, что самолет Вучича был вынужден совершить временную посадку в столице Азербайджана - Баку - из-за угрозы полета в Россию.
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+6 wadpas
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+5 Яр Холодний
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+1 Валентин Коваль #587289
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Раніше його візит був офіційно підтверджений.
За слова радника путіна, глава Азербайджану залишиться в країні, аби взяти участь у подіях, приурочених до вшанування памʼяті Гейдара Алієва.
вураження" у цього пропутінца ще попереду. Можливо навіть у мацкві на морозильнику з трупом лєніна. 😊
Дєнь отошєл, как от власті знать
А на мавзолєє со словом «Ленин»
Трі букви всєго прєдстоіт мєнять" (с)