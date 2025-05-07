Вучич прибыл в Москву после задержки в Баку, - СМИ

Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Москву после того, как его самолет вынужденно приземлялся в Баку.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Вучич прибыл в Москву 7 мая, где посетит парад ко Дню победы на Красной площади в пятницу", - говорится в материале.

Ранее сообщалось, что самолет Вучича был вынужден совершить временную посадку в столице Азербайджана - Баку - из-за угрозы полета в Россию.

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