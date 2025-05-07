РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10840 посетителей онлайн
Новости 9 мая в России
1 312 16

Вучич прибыл в Москву после задержки в Баку, - СМИ

вучич, александар

Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Москву после того, как его самолет вынужденно приземлялся в Баку.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Вучич прибыл в Москву 7 мая, где посетит парад ко Дню победы на Красной площади в пятницу", - говорится в материале.

Ранее сообщалось, что самолет Вучича был вынужден совершить временную посадку в столице Азербайджана - Баку - из-за угрозы полета в Россию.

Читайте: Латвия и Литва не пропустят самолет Вучича в РФ, - сербские СМИ

Автор: 

москва (3079) парад (644) самолет (3601) Вучич Александр (69)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Ех, діряве чеченське ППО((
показать весь комментарий
07.05.2025 18:51
+5
Ну, що ж... Вучич свій вибір зробив... Тепер, поки серби його не викинуть - сербам ЄС не бачить, "як власних вух без дзеркала..."
показать весь комментарий
07.05.2025 18:52
+1
Упоротий
показать весь комментарий
07.05.2025 18:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Похер на цього губатіка. Шо там Сі?
показать весь комментарий
07.05.2025 18:50 Ответить
Ех, діряве чеченське ППО((
показать весь комментарий
07.05.2025 18:51 Ответить
Упоротий
показать весь комментарий
07.05.2025 18:52 Ответить
Ну, що ж... Вучич свій вибір зробив... Тепер, поки серби його не викинуть - сербам ЄС не бачить, "як власних вух без дзеркала..."
показать весь комментарий
07.05.2025 18:52 Ответить
Якщо зелька не буде атакувати Москву на 9 травня, значить домовився с Путіним, як на Пасху. І не треба щось казати, наши закордонні гості сидять в Києві по бомбосховищам і не переймаються. Чому всяка сволота, вродє Сі чи Алієва не повинні, не зрозуміло.
показать весь комментарий
07.05.2025 18:54 Ответить
Президент Азербайджану Алієв скасував поїздку до Москви на парад 9 травня.

Раніше його візит був офіційно підтверджений.

За слова радника путіна, глава Азербайджану залишиться в країні, аби взяти участь у подіях, приурочених до вшанування памʼяті Гейдара Алієва.
показать весь комментарий
07.05.2025 18:56 Ответить
07.05.2025 18:41
показать весь комментарий
07.05.2025 18:58 Ответить
Пішов по великому колу.... - майже кругосвітня подорож....
показать весь комментарий
07.05.2025 18:55 Ответить
Сподіваюся, що всі "пригоди" і найяскравіші "вураження" у цього пропутінца ще попереду. Можливо навіть у мацкві на морозильнику з трупом лєніна. 😊
показать весь комментарий
07.05.2025 18:58 Ответить
"... Грудой дєл, суматохой явлєній
Дєнь отошєл, как от власті знать
А на мавзолєє со словом «Ленин»
Трі букви всєго прєдстоіт мєнять" (с)
показать весь комментарий
07.05.2025 19:08 Ответить
Цього мало. Замінити потрібно і мумію - ту, стару - прикопати, а свіжу, пуцинську поставити.
показать весь комментарий
07.05.2025 19:21 Ответить
Яке величезне і нестримне бажання лизнути сраку ***** , військового злочинця .! Це ж треба !!
показать весь комментарий
07.05.2025 18:58 Ответить
Божечки, аж від серця відлягло!
показать весь комментарий
07.05.2025 19:06 Ответить
сербская петушня к мокшанцам всегда неравнодушна была
показать весь комментарий
07.05.2025 19:18 Ответить
тож там і залишайся
показать весь комментарий
07.05.2025 19:25 Ответить
Серби то така сволота як і какЦапи войовничі і тупорилі
показать весь комментарий
07.05.2025 19:33 Ответить
 
 