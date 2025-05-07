Сі Цзіньпін прилетів до Москви на парад 9 травня
Глава Китаю Сі Цзіньпін прилетів до Москви 7 травня, щоб взяти участь в заходах до Дня перемоги 9 травня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили російські пропагандисти.
Сі Цзіньпін 10 травня закінчить візит до Москви. Путін не приїхав до аеропорту, щоб його зустріти.
Лідер Китаю заявив, що очікує провести "поглиблену розмову" з диктатором РФ Володимиром Путіним щодо двосторонніх зв’язків, важливих міжнародних та регіональних питань.
8 травня Путін проведе переговори із Сі Цзіньпіном. Вони мають підписати спільні заяви про подальше поглиблення відносин.
9 травня у Росії
Нагадаємо, до Москви вже прилетів президент Сербії Александр Вучич. У Росії через атаку безпілотників 7 травня закривали повітряний простір, тому на шляху до Москви його літак сів у Баку.
Ще раніше до РФ прилетів президент Венесуели Ніколас Мадуро, лідер Бразилії Лула да Сілва і голова Куби Мігель Діас-Канель.
Водночас до Москви не приїдуть президент Азербайджану Ільхам Алієв, а також лідер Лаосу — причини не уточнили. Раніше в Кремлі заявляли, що чекають у Москві понад 20 іноземних лідерів.
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буданов, задуй тортик!
Це ви мали на увазі ?
отак по-ковбойськи підкотить, візьме путіна за фалди фраку, і відтягне від цзиньпиня
Майже три десятки лідерів держав прибудуть до Москви для участі в заходах, присвячених 80-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні, заявив у вівторок помічник президента Росії Юрій Ушаков.
Це Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Боснія і Герцеговина, Бразилія, Буркіна-Фасо, Венесуела, В'єтнам, Гвінея-Бісау, Єгипет, Зімбабве, Китай, Конго, Куба, Лаос, Монголія, М'янма, Палестина, Сербія, Словаччина, Екваторіальна Гвінея та Ефіопія, а також Абхазія та Південна Осетія, які відкололися від Грузії.
Особливо Гвінея-Біасу, Палестина, Осетія та Абхазія.
Ще стопудово гості з Нубіру будуть.
Жоден хто себе поважає не відвідає парад з війсковим злочинцем ****** в.в.
П. С. Як що ця інформація (про приліт Сі) відповідає дійсності.