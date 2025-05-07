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Новини 9 травня у Росії Сі Цзіньпін прилетів до РФ
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Сі Цзіньпін прилетів до Москви на парад 9 травня

Сі Цзіньпін прилетів до Путіна на 9 травня

Глава Китаю Сі Цзіньпін прилетів до Москви 7 травня, щоб взяти участь в заходах до Дня перемоги 9 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили російські пропагандисти.

Сі Цзіньпін 10 травня закінчить візит до Москви. Путін не приїхав до аеропорту, щоб його зустріти.

Лідер Китаю заявив, що очікує провести "поглиблену розмову" з диктатором РФ Володимиром Путіним щодо двосторонніх зв’язків, важливих міжнародних та регіональних питань.

8 травня Путін проведе переговори із Сі Цзіньпіном. Вони мають підписати спільні заяви про подальше поглиблення відносин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС Китаю: Сі Цзіньпін поїде до Москви попри заяву Зеленського

9 травня у Росії

Нагадаємо, до Москви вже прилетів президент Сербії Александр Вучич. У Росії через атаку безпілотників 7 травня закривали повітряний простір, тому на шляху до Москви його літак сів у Баку.

Ще раніше до РФ прилетів президент Венесуели Ніколас Мадуро, лідер Бразилії Лула да Сілва і голова Куби Мігель Діас-Канель.

Водночас до Москви не приїдуть президент Азербайджану Ільхам Алієв, а також лідер Лаосу — причини не уточнили. Раніше в Кремлі заявляли, що чекають у Москві понад 20 іноземних лідерів.

Автор: 

День Перемоги (452) москва (1254) росія (65394) Сі Цзіньпін (318)


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Топ коментарі
+13
Интересно, во что обошелся ***** этот китайский зонтик, которым оно решило прикрыться, не думаю что Си за просто так приехал полюбоваться на пробедобесие
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07.05.2025 20:56
+9
Приїхав лікар. Офтальмолог. Буде плешивому старперу ***** око на сраку натягувати. А взагалі це два кондома з різной ступеню **********.
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07.05.2025 20:50
+8
а, це означає, що на трибуні буде знаходитись справжня плєшива крємлядь!
буданов, задуй тортик!
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07.05.2025 20:51
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Приїхав лікар. Офтальмолог. Буде плешивому старперу ***** око на сраку натягувати. А взагалі це два кондома з різной ступеню **********.
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07.05.2025 20:50 Відповісти
Офтальмолог уже давно там, только в Ростове.
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07.05.2025 21:14 Відповісти
Там стоматолог. Не плутайте. Стоматолог син проффесссора.
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07.05.2025 21:17 Відповісти
а, це означає, що на трибуні буде знаходитись справжня плєшива крємлядь!
буданов, задуй тортик!
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07.05.2025 20:51 Відповісти
На трибуне будут оба двойника. А вот прочие проститутки типа Фицо и Вучича будут в оригинале. Пусть там кабздон разбирается кто есть кто.
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07.05.2025 21:12 Відповісти
Там его и закобзонят
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07.05.2025 20:51 Відповісти
Хто ?
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07.05.2025 20:57 Відповісти
татаров,а хто ж іще?
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07.05.2025 21:01 Відповісти
"Одним пострілом двух зайців" - це те, що я подумав...?
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07.05.2025 20:53 Відповісти
Зеля як перне гучно.
Це ви мали на увазі ?
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07.05.2025 20:58 Відповісти
ну майже)
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07.05.2025 20:59 Відповісти
грохнуть узькодупого разом з окурком-недопалком
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07.05.2025 20:54 Відповісти
зараз вслід за цзиньпинєм до москви прилетить віткофф "відтягувати росію від китаю"

отак по-ковбойськи підкотить, візьме путіна за фалди фраку, і відтягне від цзиньпиня
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07.05.2025 20:54 Відповісти
BBC
Майже три десятки лідерів держав прибудуть до Москви для участі в заходах, присвячених 80-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні, заявив у вівторок помічник президента Росії Юрій Ушаков.

Це Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Боснія і Герцеговина, Бразилія, Буркіна-Фасо, Венесуела, В'єтнам, Гвінея-Бісау, Єгипет, Зімбабве, Китай, Конго, Куба, Лаос, Монголія, М'янма, Палестина, Сербія, Словаччина, Екваторіальна Гвінея та Ефіопія, а також Абхазія та Південна Осетія, які відкололися від Грузії.
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07.05.2025 20:56 Відповісти
3 травня Зеленський не рекомендував іноземним лідерам відвідати Москву 9 травня.
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07.05.2025 20:57 Відповісти
Російські ЗМІ повідомляють, що до 9 травня в Москві були проблеми з мобільним інтернетом, а в аеропортах скасовуються рейси.
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07.05.2025 20:59 Відповісти
Мобільний інтернет у Москві під час річниці Перемоги обмежений через "небезпечне сусідство", до цього потрібно ставитися з розумінням, заявив у середу, 7 травня, речник Кремля Пєсков, натякаючи на Україну.
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07.05.2025 21:00 Відповісти
На Червоній площі під час військового параду пройдуть військові з Азербайджану, В'єтнаму, Білорусі, Єгипту, Казахстану, Китаю, Киргизстану, Лаосу, Монголії, М'янми, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану.
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07.05.2025 21:12 Відповісти
Правдива інформація-це завжди добре. Але просто заради цікавості-постити постійно в різних темах на Цензорі цитати з інших сайтів та самому собі на них по декілька разів відповідати іншими цитатами-це фішка така ?
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07.05.2025 22:21 Відповісти
Це однозначно перемога. 😁
Особливо Гвінея-Біасу, Палестина, Осетія та Абхазія.

Ще стопудово гості з Нубіру будуть.
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07.05.2025 21:03 Відповісти
Интересно, во что обошелся ***** этот китайский зонтик, которым оно решило прикрыться, не думаю что Си за просто так приехал полюбоваться на пробедобесие
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07.05.2025 20:56 Відповісти
Нарешті адекватний коментар.
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07.05.2025 21:05 Відповісти
Сегодня была информация, что будут обсуждать строительство "силы сибири - 2" и скорей всего за счет рф...
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07.05.2025 21:14 Відповісти
Там нема чого обговорювати. Сілусібірі-2 за рахунок кацапів ***** пропонує вже декілька років. Тільки воно китайцям не треба.
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07.05.2025 22:00 Відповісти
Are you, guys, thinking, what I am thinking?
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07.05.2025 20:57 Відповісти
Трамп, ну шо Томагавки греются? Один удар и путь к Гренландии открыт, да и вообще...
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07.05.2025 20:57 Відповісти
Вузькоокий комуніст памперси з собою взяв?
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07.05.2025 20:58 Відповісти
Вільному світові чимось провели по губах...
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07.05.2025 20:58 Відповісти
А яким боком голова комуністичної партії Китаю до вільного Світу?
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07.05.2025 21:07 Відповісти
Прилетів - прикриє всю шушеру
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07.05.2025 20:58 Відповісти
А як буде китайською "Пуйло, глянь, щось летить!!!"
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07.05.2025 20:58 Відповісти
老外，你完蛋了
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07.05.2025 21:05 Відповісти
Трамп,тарифами,жестко прищучил этого краснопузого маоиста и он вынужден искать дружбу среди дебиловатых изгоев.
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07.05.2025 21:02 Відповісти
Прохання до Цензора.Не пишіть день перемоги,ще й з великої літери.Побєдобєсіє.Траур по мільйонам невинно убієнним
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07.05.2025 21:13 Відповісти
Приїхало врятували свого вассала ***** від позору. І ще це жовтоморде падло буде розказувати що Китай нейтральний
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07.05.2025 21:18 Відповісти
В барабаны конечно бить всегда охота, потому что не сложно научится. И нот знать не надо барабанщикам---иди себе под грохот канонады и смерти смотри в лицо. Но! Но дело иногда пахнет керосином. Иногда надо у дуроконей спички тогда забрать. Иди знай откуда и куда ветер дунет как полыхнёт. Это к тому, что если вдруг всё таки сегодня с 0 часов вдруг со стороны кацапов всё притихнет и правда---то стоит тоже прекратить. Конечно не покидая окопы и не ставя всё на предохранитель. Сложно поверить конечно. Но иди знай. Потому что после парада касабы окрылённые восторгом попрут крепко. Судя по положению на фронте---всё к этому идёт.
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07.05.2025 21:19 Відповісти
Сі треба подяку оголосить, від ЗСУ... Аджя лише з-за нього "многоходовочник" оголив протиповітряну оборону купи стратегічних об"єктів... Ми - на порозі "великих жнив"... "Дикі гуси"! На старт!
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07.05.2025 21:24 Відповісти
Тож не Москва має бути ціллю. Маємо скористатись нагодою та влупити туди, звідки забрали повітряний захист для посилення оборони Москви.
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07.05.2025 21:36 Відповісти
Саме про це я й написав...
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07.05.2025 21:54 Відповісти
Було б непогано і на Мацкву трохи запузирити. Чисто шоб сирени завили і ППО почало пуляти. Навіть якшо не долетить нічого.
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07.05.2025 22:02 Відповісти
Дивлячись на фото, можна лише сказати: "два ***** із ларця, одинакових з лиця ".
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07.05.2025 21:25 Відповісти
Сі зібрав всіх холуїв на стрілку, після стрілки буде банкет і виплати. Тому всі і збіглися. А победобесіє їм до лампочки
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07.05.2025 21:34 Відповісти
Та влаштуйте їм 'поглиблену розмову' під гуркіт 'нептунів' (Трамп точно не буде проти, якщо ЗСУ прикінчать Пу разом з Сі).
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07.05.2025 21:54 Відповісти
каким боком тут узкоглазый чёрт?
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07.05.2025 22:00 Відповісти
Це все що треба знати про "нейтральність Китаю" та "поваги до міжнародних Законів".
Жоден хто себе поважає не відвідає парад з війсковим злочинцем ****** в.в.
П. С. Як що ця інформація (про приліт Сі) відповідає дійсності.
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07.05.2025 22:54 Відповісти
 
 