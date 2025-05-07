Си Цзиньпин прилетел в Москву на парад 9 мая
Глава Китая Си Цзиньпин прилетел в Москву 7 мая, чтобы принять участие в мероприятиях ко Дню победы 9 мая.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили российские пропагандисты.
Си Цзиньпин 10 мая закончит визит в Москву. Путин не приехал в аэропорт, чтобы его встретить.
Лидер Китая заявил, что ожидает провести "углубленный разговор" с диктатором РФ Владимиром Путиным по двусторонним связям, важным международным и региональным вопросам.
8 мая Путин проведет переговоры с Си Цзиньпином. Они должны подписать совместные заявления о дальнейшем углублении отношений.
9 мая в России
Напомним, в Москву уже прилетел президент Сербии Александр Вучич. В России из-за атаки беспилотников 7 мая закрывали воздушное пространство, поэтому на пути в Москву его самолет сел в Баку.
Еще раньше в РФ прилетел президент Венесуэлы Николас Мадуро, лидер Бразилии Лула да Силва и глава Кубы Мигель Диас-Канель.
В то же время в Москву не приедут президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также лидер Лаоса - причины не уточнили. Ранее в Кремле заявляли, что ждут в Москве более 20 иностранных лидеров.
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буданов, задуй тортик!
Це ви мали на увазі ?
отак по-ковбойськи підкотить, візьме путіна за фалди фраку, і відтягне від цзиньпиня
Майже три десятки лідерів держав прибудуть до Москви для участі в заходах, присвячених 80-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні, заявив у вівторок помічник президента Росії Юрій Ушаков.
Це Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Боснія і Герцеговина, Бразилія, Буркіна-Фасо, Венесуела, В'єтнам, Гвінея-Бісау, Єгипет, Зімбабве, Китай, Конго, Куба, Лаос, Монголія, М'янма, Палестина, Сербія, Словаччина, Екваторіальна Гвінея та Ефіопія, а також Абхазія та Південна Осетія, які відкололися від Грузії.
Особливо Гвінея-Біасу, Палестина, Осетія та Абхазія.
Ще стопудово гості з Нубіру будуть.