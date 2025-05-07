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Новости 9 мая в России Си Цзиньпин прилетел в РФ
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Си Цзиньпин прилетел в Москву на парад 9 мая

Си Цзиньпин прилетел к Путину на 9 мая

Глава Китая Си Цзиньпин прилетел в Москву 7 мая, чтобы принять участие в мероприятиях ко Дню победы 9 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили российские пропагандисты.

Си Цзиньпин 10 мая закончит визит в Москву. Путин не приехал в аэропорт, чтобы его встретить.

Лидер Китая заявил, что ожидает провести "углубленный разговор" с диктатором РФ Владимиром Путиным по двусторонним связям, важным международным и региональным вопросам.

8 мая Путин проведет переговоры с Си Цзиньпином. Они должны подписать совместные заявления о дальнейшем углублении отношений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Китая: Си Цзиньпин поедет в Москву несмотря на заявление Зеленского

9 мая в России

Напомним, в Москву уже прилетел президент Сербии Александр Вучич. В России из-за атаки беспилотников 7 мая закрывали воздушное пространство, поэтому на пути в Москву его самолет сел в Баку.

Еще раньше в РФ прилетел президент Венесуэлы Николас Мадуро, лидер Бразилии Лула да Силва и глава Кубы Мигель Диас-Канель.

В то же время в Москву не приедут президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также лидер Лаоса - причины не уточнили. Ранее в Кремле заявляли, что ждут в Москве более 20 иностранных лидеров.

Автор: 

День Победы (1225) москва (3079) россия (95687) Си Цзиньпин (285)


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Топ комментарии
+10
Интересно, во что обошелся ***** этот китайский зонтик, которым оно решило прикрыться, не думаю что Си за просто так приехал полюбоваться на пробедобесие
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07.05.2025 20:56
+8
Приїхав лікар. Офтальмолог. Буде плешивому старперу ***** око на сраку натягувати. А взагалі це два кондома з різной ступеню **********.
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07.05.2025 20:50
+8
а, це означає, що на трибуні буде знаходитись справжня плєшива крємлядь!
буданов, задуй тортик!
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07.05.2025 20:51
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Приїхав лікар. Офтальмолог. Буде плешивому старперу ***** око на сраку натягувати. А взагалі це два кондома з різной ступеню **********.
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07.05.2025 20:50 Ответить
Офтальмолог уже давно там, только в Ростове.
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07.05.2025 21:14 Ответить
Там стоматолог. Не плутайте. Стоматолог син проффесссора.
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07.05.2025 21:17 Ответить
а, це означає, що на трибуні буде знаходитись справжня плєшива крємлядь!
буданов, задуй тортик!
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07.05.2025 20:51 Ответить
На трибуне будут оба двойника. А вот прочие проститутки типа Фицо и Вучича будут в оригинале. Пусть там кабздон разбирается кто есть кто.
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07.05.2025 21:12 Ответить
Там его и закобзонят
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07.05.2025 20:51 Ответить
Хто ?
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07.05.2025 20:57 Ответить
татаров,а хто ж іще?
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07.05.2025 21:01 Ответить
"Одним пострілом двух зайців" - це те, що я подумав...?
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07.05.2025 20:53 Ответить
Зеля як перне гучно.
Це ви мали на увазі ?
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07.05.2025 20:58 Ответить
ну майже)
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07.05.2025 20:59 Ответить
грохнуть узькодупого разом з окурком-недопалком
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07.05.2025 20:54 Ответить
зараз вслід за цзиньпинєм до москви прилетить віткофф "відтягувати росію від китаю"

отак по-ковбойськи підкотить, візьме путіна за фалди фраку, і відтягне від цзиньпиня
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07.05.2025 20:54 Ответить
BBC
Майже три десятки лідерів держав прибудуть до Москви для участі в заходах, присвячених 80-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні, заявив у вівторок помічник президента Росії Юрій Ушаков.

Це Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Боснія і Герцеговина, Бразилія, Буркіна-Фасо, Венесуела, В'єтнам, Гвінея-Бісау, Єгипет, Зімбабве, Китай, Конго, Куба, Лаос, Монголія, М'янма, Палестина, Сербія, Словаччина, Екваторіальна Гвінея та Ефіопія, а також Абхазія та Південна Осетія, які відкололися від Грузії.
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07.05.2025 20:56 Ответить
3 травня Зеленський не рекомендував іноземним лідерам відвідати Москву 9 травня.
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07.05.2025 20:57 Ответить
Російські ЗМІ повідомляють, що до 9 травня в Москві були проблеми з мобільним інтернетом, а в аеропортах скасовуються рейси.
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07.05.2025 20:59 Ответить
Мобільний інтернет у Москві під час річниці Перемоги обмежений через "небезпечне сусідство", до цього потрібно ставитися з розумінням, заявив у середу, 7 травня, речник Кремля Пєсков, натякаючи на Україну.
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07.05.2025 21:00 Ответить
На Червоній площі під час військового параду пройдуть військові з Азербайджану, В'єтнаму, Білорусі, Єгипту, Казахстану, Китаю, Киргизстану, Лаосу, Монголії, М'янми, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану.
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07.05.2025 21:12 Ответить
Це однозначно перемога. 😁
Особливо Гвінея-Біасу, Палестина, Осетія та Абхазія.

Ще стопудово гості з Нубіру будуть.
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07.05.2025 21:03 Ответить
Интересно, во что обошелся ***** этот китайский зонтик, которым оно решило прикрыться, не думаю что Си за просто так приехал полюбоваться на пробедобесие
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07.05.2025 20:56 Ответить
Нарешті адекватний коментар.
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07.05.2025 21:05 Ответить
Сегодня была информация, что будут обсуждать строительство "силы сибири - 2" и скорей всего за счет рф...
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07.05.2025 21:14 Ответить
Там нема чого обговорювати. Сілусібірі-2 за рахунок кацапів ***** пропонує вже декілька років. Тільки воно китайцям не треба.
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07.05.2025 22:00 Ответить
Are you, guys, thinking, what I am thinking?
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07.05.2025 20:57 Ответить
Трамп, ну шо Томагавки греются? Один удар и путь к Гренландии открыт, да и вообще...
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07.05.2025 20:57 Ответить
Вузькоокий комуніст памперси з собою взяв?
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07.05.2025 20:58 Ответить
Вільному світові чимось провели по губах...
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07.05.2025 20:58 Ответить
А яким боком голова комуністичної партії Китаю до вільного Світу?
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07.05.2025 21:07 Ответить
Прилетів - прикриє всю шушеру
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07.05.2025 20:58 Ответить
А як буде китайською "Пуйло, глянь, щось летить!!!"
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07.05.2025 20:58 Ответить
老外，你完蛋了
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07.05.2025 21:05 Ответить
Трамп,тарифами,жестко прищучил этого краснопузого маоиста и он вынужден искать дружбу среди дебиловатых изгоев.
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07.05.2025 21:02 Ответить
Прохання до Цензора.Не пишіть день перемоги,ще й з великої літери.Побєдобєсіє.Траур по мільйонам невинно убієнним
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07.05.2025 21:13 Ответить
Приїхало врятували свого вассала ***** від позору. І ще це жовтоморде падло буде розказувати що Китай нейтральний
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07.05.2025 21:18 Ответить
В барабаны конечно бить всегда охота, потому что не сложно научится. И нот знать не надо барабанщикам---иди себе под грохот канонады и смерти смотри в лицо. Но! Но дело иногда пахнет керосином. Иногда надо у дуроконей спички тогда забрать. Иди знай откуда и куда ветер дунет как полыхнёт. Это к тому, что если вдруг всё таки сегодня с 0 часов вдруг со стороны кацапов всё притихнет и правда---то стоит тоже прекратить. Конечно не покидая окопы и не ставя всё на предохранитель. Сложно поверить конечно. Но иди знай. Потому что после парада касабы окрылённые восторгом попрут крепко. Судя по положению на фронте---всё к этому идёт.
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07.05.2025 21:19 Ответить
Сі треба подяку оголосить, від ЗСУ... Аджя лише з-за нього "многоходовочник" оголив протиповітряну оборону купи стратегічних об"єктів... Ми - на порозі "великих жнив"... "Дикі гуси"! На старт!
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07.05.2025 21:24 Ответить
Тож не Москва має бути ціллю. Маємо скористатись нагодою та влупити туди, звідки забрали повітряний захист для посилення оборони Москви.
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07.05.2025 21:36 Ответить
Саме про це я й написав...
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07.05.2025 21:54 Ответить
Було б непогано і на Мацкву трохи запузирити. Чисто шоб сирени завили і ППО почало пуляти. Навіть якшо не долетить нічого.
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07.05.2025 22:02 Ответить
Дивлячись на фото, можна лише сказати: "два ***** із ларця, одинакових з лиця ".
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07.05.2025 21:25 Ответить
Сі зібрав всіх холуїв на стрілку, після стрілки буде банкет і виплати. Тому всі і збіглися. А победобесіє їм до лампочки
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07.05.2025 21:34 Ответить
Та влаштуйте їм 'поглиблену розмову' під гуркіт 'нептунів' (Трамп точно не буде проти, якщо ЗСУ прикінчать Пу разом з Сі).
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07.05.2025 21:54 Ответить
каким боком тут узкоглазый чёрт?
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07.05.2025 22:00 Ответить
 
 