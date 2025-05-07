Глава Китая Си Цзиньпин прилетел в Москву 7 мая, чтобы принять участие в мероприятиях ко Дню победы 9 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили российские пропагандисты.

Си Цзиньпин 10 мая закончит визит в Москву. Путин не приехал в аэропорт, чтобы его встретить.

Лидер Китая заявил, что ожидает провести "углубленный разговор" с диктатором РФ Владимиром Путиным по двусторонним связям, важным международным и региональным вопросам.

8 мая Путин проведет переговоры с Си Цзиньпином. Они должны подписать совместные заявления о дальнейшем углублении отношений.

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9 мая в России

Напомним, в Москву уже прилетел президент Сербии Александр Вучич. В России из-за атаки беспилотников 7 мая закрывали воздушное пространство, поэтому на пути в Москву его самолет сел в Баку.

Еще раньше в РФ прилетел президент Венесуэлы Николас Мадуро, лидер Бразилии Лула да Силва и глава Кубы Мигель Диас-Канель.

В то же время в Москву не приедут президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также лидер Лаоса - причины не уточнили. Ранее в Кремле заявляли, что ждут в Москве более 20 иностранных лидеров.