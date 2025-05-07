Президент Азербайджана Алиев отменил визит в Москву на 9 мая
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не посетит Москву для участия в мероприятиях на 9 мая.
Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Поступило такое сообщение, что Алиев не прилетит, к сожалению. Объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву", - сказал Ушаков.
Раньше сообщалось, что в параде в Москве 9 мая примут участие военные из 13 стран, в т.ч. Азербайджана.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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