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Новости Алиев отменил визит к Путину
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Президент Азербайджана Алиев отменил визит в Москву на 9 мая

президент Азербайджана Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не посетит Москву для участия в мероприятиях на 9 мая.

Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Поступило такое сообщение, что Алиев не прилетит, к сожалению. Объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву", - сказал Ушаков.

Раньше сообщалось, что в параде в Москве 9 мая примут участие военные из 13 стран, в т.ч. Азербайджана.

Также читайте: На 9 мая к Путину хотят приехать Лукашенко, Алиев и Рахмон на 9 мая

Автор: 

Азербайджан (792) Алиев Ильхам (162) День Победы (1225)


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Топ комментарии
+25
Правильно нех їхати до кацапського гітлера. Респект Алієву.
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07.05.2025 19:25
+20
Чудова новина.
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07.05.2025 19:24
+7
А його вояки також не будуть марширувати? Аліє це той що вашим і нашим.Слизький тип.
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07.05.2025 19:26
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Чудова новина.
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07.05.2025 19:24 Ответить
Правильно нех їхати до кацапського гітлера. Респект Алієву.
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07.05.2025 19:25 Ответить
крім респекта Алієву ще варто звернути увагу на те, що день чи два дні тому була розмова Чуба з Ердоганом. і тепер цікаво, чому це Алієв змінив своє рішення. Думається, що тут без прохання Ердогана не обійшлось. а от чи сам Ердоган попрохав Алієва не їхати до ху йла чи то після розмови з Чубом - невідомо. хоча тут нема чого копирсатися в тих інтригах, головне - це те, що Алієв не їде до ху йла на те побєдобєсіє.
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07.05.2025 20:16 Ответить
А його вояки також не будуть марширувати? Аліє це той що вашим і нашим.Слизький тип.
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07.05.2025 19:26 Ответить
Це політика. Справжній політик має бути саме таким.
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07.05.2025 20:01 Ответить
...хитрим, як Кравчук - у 1991 віддав росіі тактичну ядерну зброю, Чорноморський Флот і сказав: маємо, те що маємо.
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07.05.2025 20:10 Ответить
Не пишіть муйні! І тактичної і стратегічної зброї Україну позбавив не Кравчук, а Кучма!!!
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07.05.2025 20:53 Ответить
Всі тактичні ядерні ********** були оперативно переміщені на російські заводи для знищення ще в першій половині 1992 року
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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07.05.2025 20:59 Ответить
Вы бы почитали реальную историю, а не мифы.

https://www.radiosvoboda.org/a/skipalskyy-yak-********-vtratyla-taktychnu-yadernu-zbroyu/33286756.html Як Україна втратила тактичну ядерну зброю. Розповідає ветеран української військової розвідки генерал Скіпальський
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07.05.2025 21:05 Ответить
Що , памперсів свого розміру немає?!
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07.05.2025 19:27 Ответить
а раптом Панцир с даху впаде
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07.05.2025 19:27 Ответить
Бо як то кажуть:"Ну його н@х#й!"
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07.05.2025 19:27 Ответить
Після 30 років, московсько-армянської війни проти Азербайджану, достойне рішення!
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07.05.2025 19:28 Ответить
Не респект. К нему внезапно Вучич в Баку зарулил, по причине авиаколлапса. Он подумал-подумал, а ну его нафиг. П.С. Алиев - обычный азиатский потомственный диктатор, в не зависимости от симпатий к нему личных.
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07.05.2025 19:28 Ответить
А як на рахунок "коробочки"яка буде "цокати" по красной площади.
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07.05.2025 19:29 Ответить
Героїчно обісрався
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07.05.2025 19:29 Ответить
зараз з вучічєм долму жеруть, і обговорюють під тридятирічний "ширван" як вони путіна наїбали, тобто надулі.
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07.05.2025 19:34 Ответить
Вучич уже стоїть у Кремлі, у черзі на вилизування сраки "Великого ПУ".
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07.05.2025 19:38 Ответить
Закликаемо Кабзона на всіх хто прибуде до машкви на парад.
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07.05.2025 19:35 Ответить
кобздгон в айухе, не спиться ему, движуха, ****...
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07.05.2025 19:52 Ответить
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07.05.2025 19:38 Ответить
Алиев не дурачок на моЦковии его запросто завалят путинские шавки и скажут ,шо то всё Украина, ну как с Боингом...
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07.05.2025 19:40 Ответить
Відчув, що самокати виїхали.....
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07.05.2025 19:40 Ответить
Ну нарешті здравий смисл переміг...
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07.05.2025 19:45 Ответить
Йееееееес!
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07.05.2025 19:52 Ответить
Главнає, кагда у тебя нос красіві!
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07.05.2025 20:05 Ответить
Таки вистачило розуму..
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07.05.2025 20:12 Ответить
це вже добре.
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07.05.2025 20:15 Ответить
То Ердоган телефонував.
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07.05.2025 20:36 Ответить
Чому друкуєте новину з посиланням на ушакова, помічника Ху?ла. В Алієва нема прес-служби?
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07.05.2025 21:04 Ответить
Родина - то святе.
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07.05.2025 21:08 Ответить
респект.хуйлокабаева *****!
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07.05.2025 21:13 Ответить
Ильхам не дурак,после сбитого азербайджанского самолета и последовавшего скандала следующий на очереди его самолет.
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07.05.2025 21:35 Ответить
А що там з розслідуванням по літаку? Щось тиша, чи я прогавила? Наче намагаюсь не пропускати новин.
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07.05.2025 21:36 Ответить
 
 