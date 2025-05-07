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Новини Алієв скасував візит до Путіна
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Президент Азербайджану Алієв скасував візит до Москви на 9 травня

президент Азербайджану Алієв

Президент Азербайджану Ільхам Алієв не відвідає Москву для участі у заходах на 9 травня.

Про це повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Надійшло таке повідомлення, що Алієв не прилетить, на жаль. Пояснили так, що він має взяти участь у внутрішніх заходах, присвячених Гейдару Алієву", - сказав Ушаков.

Раніше повідомлялося, що у параді в Москві 9 травня братимуть участь військові із 13 країн, у т.ч. Азербайджану.

Також читайте: На 9 травня до Путіна хочуть приїхати Лукашенко, Алієв та Рахмон

Автор: 

Азербайджан (856) Алієв Ільхам (152) День Перемоги (452)


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Топ коментарі
+18
Правильно нех їхати до кацапського гітлера. Респект Алієву.
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07.05.2025 19:25
+13
Чудова новина.
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07.05.2025 19:24
+7
Не респект. К нему внезапно Вучич в Баку зарулил, по причине авиаколлапса. Он подумал-подумал, а ну его нафиг. П.С. Алиев - обычный азиатский потомственный диктатор, в не зависимости от симпатий к нему личных.
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07.05.2025 19:28
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Чудова новина.
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07.05.2025 19:24 Відповісти
Правильно нех їхати до кацапського гітлера. Респект Алієву.
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07.05.2025 19:25 Відповісти
крім респекта Алієву ще варто звернути увагу на те, що день чи два дні тому була розмова Чуба з Ердоганом. і тепер цікаво, чому це Алієв змінив своє рішення. Думається, що тут без прохання Ердогана не обійшлось. а от чи сам Ердоган попрохав Алієва не їхати до ху йла чи то після розмови з Чубом - невідомо. хоча тут нема чого копирсатися в тих інтригах, головне - це те, що Алієв не їде до ху йла на те побєдобєсіє.
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07.05.2025 20:16 Відповісти
А його вояки також не будуть марширувати? Аліє це той що вашим і нашим.Слизький тип.
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07.05.2025 19:26 Відповісти
Це політика. Справжній політик має бути саме таким.
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07.05.2025 20:01 Відповісти
...хитрим, як Кравчук - у 1991 віддав росіі тактичну ядерну зброю, Чорноморський Флот і сказав: маємо, те що маємо.
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07.05.2025 20:10 Відповісти
Не пишіть муйні! І тактичної і стратегічної зброї Україну позбавив не Кравчук, а Кучма!!!
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07.05.2025 20:53 Відповісти
Всі тактичні ядерні ********** були оперативно переміщені на російські заводи для знищення ще в першій половині 1992 року
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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07.05.2025 20:59 Відповісти
Вы бы почитали реальную историю, а не мифы.

https://www.radiosvoboda.org/a/skipalskyy-yak-********-vtratyla-taktychnu-yadernu-zbroyu/33286756.html Як Україна втратила тактичну ядерну зброю. Розповідає ветеран української військової розвідки генерал Скіпальський
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07.05.2025 21:05 Відповісти
Що , памперсів свого розміру немає?!
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07.05.2025 19:27 Відповісти
а раптом Панцир с даху впаде
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07.05.2025 19:27 Відповісти
Бо як то кажуть:"Ну його н@х#й!"
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07.05.2025 19:27 Відповісти
Після 30 років, московсько-армянської війни проти Азербайджану, достойне рішення!
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07.05.2025 19:28 Відповісти
Не респект. К нему внезапно Вучич в Баку зарулил, по причине авиаколлапса. Он подумал-подумал, а ну его нафиг. П.С. Алиев - обычный азиатский потомственный диктатор, в не зависимости от симпатий к нему личных.
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07.05.2025 19:28 Відповісти
А як на рахунок "коробочки"яка буде "цокати" по красной площади.
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07.05.2025 19:29 Відповісти
Героїчно обісрався
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07.05.2025 19:29 Відповісти
зараз з вучічєм долму жеруть, і обговорюють під тридятирічний "ширван" як вони путіна наїбали, тобто надулі.
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07.05.2025 19:34 Відповісти
Вучич уже стоїть у Кремлі, у черзі на вилизування сраки "Великого ПУ".
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07.05.2025 19:38 Відповісти
Закликаемо Кабзона на всіх хто прибуде до машкви на парад.
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07.05.2025 19:35 Відповісти
кобздгон в айухе, не спиться ему, движуха, ****...
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07.05.2025 19:52 Відповісти
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07.05.2025 19:38 Відповісти
Алиев не дурачок на моЦковии его запросто завалят путинские шавки и скажут ,шо то всё Украина, ну как с Боингом...
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07.05.2025 19:40 Відповісти
Відчув, що самокати виїхали.....
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07.05.2025 19:40 Відповісти
Ну нарешті здравий смисл переміг...
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07.05.2025 19:45 Відповісти
Йееееееес!
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07.05.2025 19:52 Відповісти
Главнає, кагда у тебя нос красіві!
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07.05.2025 20:05 Відповісти
Таки вистачило розуму..
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07.05.2025 20:12 Відповісти
це вже добре.
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07.05.2025 20:15 Відповісти
То Ердоган телефонував.
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07.05.2025 20:36 Відповісти
Чому друкуєте новину з посиланням на ушакова, помічника Ху?ла. В Алієва нема прес-служби?
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07.05.2025 21:04 Відповісти
Родина - то святе.
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07.05.2025 21:08 Відповісти
респект.хуйлокабаева *****!
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07.05.2025 21:13 Відповісти
 
 