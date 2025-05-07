Президент Азербайджану Алієв скасував візит до Москви на 9 травня
Президент Азербайджану Ільхам Алієв не відвідає Москву для участі у заходах на 9 травня.
Про це повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Надійшло таке повідомлення, що Алієв не прилетить, на жаль. Пояснили так, що він має взяти участь у внутрішніх заходах, присвячених Гейдару Алієву", - сказав Ушаков.
Раніше повідомлялося, що у параді в Москві 9 травня братимуть участь військові із 13 країн, у т.ч. Азербайджану.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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