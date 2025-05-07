Президент Азербайджану Алієв скасував візит до Москви на 9 травня

Президент Азербайджану Ільхам Алієв не відвідає Москву для участі у заходах на 9 травня.

Про це повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Надійшло таке повідомлення, що Алієв не прилетить, на жаль. Пояснили так, що він має взяти участь у внутрішніх заходах, присвячених Гейдару Алієву", - сказав Ушаков.

Раніше повідомлялося, що у параді в Москві 9 травня братимуть участь військові із 13 країн, у т.ч. Азербайджану.

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