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Новости 9 мая в России Фицо едет в Москву на 9 мая
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Эстония пытается "намеренно" сорвать мой визит в Москву, - Фицо

Фицо обвинил Эстонию в попытке сорвать его визит в Москву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который планирует приехать в Москву на военный парад 9 мая, заявил, что Эстония отказалась пропускать его самолет в РФ.

Об этом он сказал в видеообращении на Facebook, цитирует его государственное информационное агентство TASR, передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, это намеренная попытка сорвать мой визит в Москву. Это нарушает всю нашу программу, мы не сможем придерживаться запланированных сроков на завтрашний вечер (8 мая - ред.)", - отметил Фицо.

По словам словацкого премьера, он ищет "альтернативный маршрут", который бы позволил ему принять участие в мероприятиях ко Дню победы в РФ утром 9 мая.

После этой церемонии Фицо добавил, что планирует провести четыре "чрезвычайно важные" двусторонние встречи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вместе с Фицо еще несколько представителей Словакии поедут в Москву на 9 мая

9 мая в России

Напомним, в Москву уже прилетел президент Сербии Александр Вучич. В России из-за атаки беспилотников 7 мая закрывали воздушное пространство, поэтому на пути в Москву его самолет сел в Баку.

Еще раньше в РФ прилетел президент Венесуэлы Николас Мадуро, лидер Бразилии Лула да Силва и глава Кубы Мигель Диас-Канель.

Глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву, чтобы посетить военный парад 9 мая.

В то же время в Москву не приедут президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также лидер Лаоса - причины не уточнили. Ранее в Кремле заявляли, что ждут в Москве более 20 иностранных лидеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство Украины ответило Фицо: Парад в Москве не имеет ничего общего с победой над нацизмом

Автор: 

россия (95687) Эстония (1431) Фицо Роберт (187)


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Топ комментарии
+5
Образили дитинку. Вісь у сльозах та шмарклях ************-смоктун.
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07.05.2025 22:50
+4
Обтікай, фіцо!
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07.05.2025 22:48
+4
Перевізниками до Білорусії там фільтрація в Домодєдово і вуаля цілуєш дупу *****. В чому проблема ?
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07.05.2025 22:51
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Так в чому проблема? Сів на віслюка - і помчав назустріч ювілею побєдобєсія.
А потім звідти ще виїхати треба буде. Може щось літати, але є нюанс
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07.05.2025 22:48 Ответить
Обтікай, фіцо!
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07.05.2025 22:48 Ответить
Випий йаду. Та заповідай поховати себе у кремльовскій стені.
Якраз встигнеш. Мені б твої проблеми.
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07.05.2025 22:49 Ответить
Хвойді ескорт зірвали - бордель випише неустойку.
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07.05.2025 22:49 Ответить
Фицо, тебя, урода не пропускает на парашу Польша, а "виновата" у тебя Эстония.
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07.05.2025 22:49 Ответить
А нащо він сподівався ?
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07.05.2025 23:04 Ответить
Естонія також відмовилася дозволити використання свого повітряного простору.
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07.05.2025 23:31 Ответить
Образили дитинку. Вісь у сльозах та шмарклях ************-смоктун.
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07.05.2025 22:50 Ответить
Ніхто мене не любить,
Ніхто не приголубить,
Піду я у садочок,
Наїмся хробачків
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07.05.2025 23:06 Ответить
Перевізниками до Білорусії там фільтрація в Домодєдово і вуаля цілуєш дупу *****. В чому проблема ?
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07.05.2025 22:51 Ответить
А через Україну слабО?
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07.05.2025 22:52 Ответить
Через Україну - оптимально, ще й на концерт встигне.
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07.05.2025 23:17 Ответить
Кайся - **** - кайся!
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07.05.2025 22:53 Ответить
Так в чому проблема з "альтернативним маршрутом"? В Україну, під звуки пролітаючих Шахедів до ліній фронту, потім через фронт в надії що дрони рашистів не потраплять в голову, потім ще кілометрів 50-100+, в надії що "миролюбиві" рашисти, не розстріляють/піймають і кинуть на штурм/пограбують. Потім після лизання путлєровського заду Фіцо маже повторити маршрут в зворотному напрямку, можна в компанії з Орбаном.
Може тоді в голові щось і проясниться, хоча і малоймовірно.
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07.05.2025 22:55 Ответить
... Вучича і Туреччина не пропустила...)))) Перлося нещасне..через Єгипет..Саудію...Іран.... Добре..що Баку по дорозі підвернувся..для приземлення...))) Є підозра..що і фіцо це чекає....))))
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07.05.2025 22:55 Ответить
ФСБ визиває свого агента в Москву, а Естонія не пропускає його через свою територію. Так ввн може свою посаду загубити.
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07.05.2025 23:00 Ответить
треба було пішки завчасно за пару місяців вийти.
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07.05.2025 23:00 Ответить
І сказало фіцо дєду
«на парад к тєбє прієду»
«ах ти, глупая пі#да,
сюда ж нє ходят поєзда!»
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07.05.2025 23:08 Ответить
Образили мишу, насцяли в норку)
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07.05.2025 23:15 Ответить
А главний ****** як добереться? Чо він не скавулить, а тільки Фіцов?
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07.05.2025 23:23 Ответить
Через Махачкалу лети. Ночхіператори "Панциря-С" безпеку гарантують, зуб дають!
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07.05.2025 23:24 Ответить
Да кому ти, гівно, потрібен?
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07.05.2025 23:32 Ответить
Ще трохи попатякаєш, тебе власні громадяни додому не пустять
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07.05.2025 23:33 Ответить
Так, намагається навмисно тебе, кацапську підстилку, поставити на місце, бо ти є агентом тварюк і намагаєшся навмисне шкодити не тільки Естонії, а й усій Європі
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07.05.2025 23:35 Ответить
Шукає фіцо, винних, у своїй діареї, за страх поїздки до ****** на московію!?
Поганому танцюристу, і ноги заважають!
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07.05.2025 23:41 Ответить
 
 