Эстония пытается "намеренно" сорвать мой визит в Москву, - Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который планирует приехать в Москву на военный парад 9 мая, заявил, что Эстония отказалась пропускать его самолет в РФ.
Об этом он сказал в видеообращении на Facebook, цитирует его государственное информационное агентство TASR, передает Цензор.НЕТ.
"Конечно, это намеренная попытка сорвать мой визит в Москву. Это нарушает всю нашу программу, мы не сможем придерживаться запланированных сроков на завтрашний вечер (8 мая - ред.)", - отметил Фицо.
По словам словацкого премьера, он ищет "альтернативный маршрут", который бы позволил ему принять участие в мероприятиях ко Дню победы в РФ утром 9 мая.
После этой церемонии Фицо добавил, что планирует провести четыре "чрезвычайно важные" двусторонние встречи.
9 мая в России
Напомним, в Москву уже прилетел президент Сербии Александр Вучич. В России из-за атаки беспилотников 7 мая закрывали воздушное пространство, поэтому на пути в Москву его самолет сел в Баку.
Еще раньше в РФ прилетел президент Венесуэлы Николас Мадуро, лидер Бразилии Лула да Силва и глава Кубы Мигель Диас-Канель.
Глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву, чтобы посетить военный парад 9 мая.
В то же время в Москву не приедут президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также лидер Лаоса - причины не уточнили. Ранее в Кремле заявляли, что ждут в Москве более 20 иностранных лидеров.
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