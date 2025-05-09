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Новости Фицо едет в Москву на 9 мая
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Оппозиция Словакии критикует Фицо за визит на парад в Москву: Это плевок в лицо нашим партнерам

Фицо раскритиковали за визит на парад в Москву

Оппозиция Словакии назвала визит премьера Роберта Фицо на парад в Москву позором и плевком в лицо союзникам страны в ЕС и НАТО.

Об этом пишет издание Noviny, передает Цензор.НЕТ.

Словацкий премьер стал единственным лидером стран-членов ЕС, приехавшим в Москву. Оппозиционные силы страны заявили, что рассмотрят возможность подать на Фицо уголовную жалобу по подозрению в государственной измене.

"Это позор для Словакии, это предательство наших национальных интересов. Сама поездка в Москву является одним из худших моментов во внешней политике Словакии", - сказал председатель "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка.

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Оппозиционные политики заранее призывали Фицо не ехать в Москву.

Поездку Фицо раскритиковали также партия SaS и внепарламентские партии "Форум" и ODS, объединенные в инициативу "Правый блок".

"Это позор и плевок в лицо нашим иностранным партнерам и союзникам в Европейском Союзе и НАТО. Эти партнеры вынуждены смотреть на нас как на ненадежного партнера, как на ненадежную страну с ее лидером во главе", - подчеркнул лидер SaS и депутат Национального совета Словакии Бранислав Грелинг.

Он отметил, что Фицо не говорит от имени всего народа, и "история запомнит, кто был на стороне агрессора, а кто сохранил свою честь".

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Автор: 

россия (95725) Словакия (986) Фицо Роберт (189)


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назвала візит прем'єра Роберта Фіцо на парад до Москви ганьбою та плювком в обличчя союзникам країни у ЄС та НАТО.

Да. И это плевок в словацких ветеранов, которые воевали на стороне Германии. Козёл, однозначно.
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09.05.2025 13:36 Ответить
Так чому ж не плюватися, якщо вони це дозволяють і терплять?
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09.05.2025 13:36 Ответить
Це, в першу чергу, плювок в обличчя народу Словаччини, бо вони швидко забули сссрию.
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09.05.2025 13:37 Ответить
Да отстаньте вы от Фицу. Его так за помидоры что шаг влево шаг вправо - капут)))
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09.05.2025 13:44 Ответить
Сказав шо не міг не їхати - якась непереборна тяга
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09.05.2025 13:52 Ответить
 
 