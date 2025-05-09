Оппозиция Словакии критикует Фицо за визит на парад в Москву: Это плевок в лицо нашим партнерам
Оппозиция Словакии назвала визит премьера Роберта Фицо на парад в Москву позором и плевком в лицо союзникам страны в ЕС и НАТО.
Об этом пишет издание Noviny, передает Цензор.НЕТ.
Словацкий премьер стал единственным лидером стран-членов ЕС, приехавшим в Москву. Оппозиционные силы страны заявили, что рассмотрят возможность подать на Фицо уголовную жалобу по подозрению в государственной измене.
"Это позор для Словакии, это предательство наших национальных интересов. Сама поездка в Москву является одним из худших моментов во внешней политике Словакии", - сказал председатель "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка.
Оппозиционные политики заранее призывали Фицо не ехать в Москву.
Поездку Фицо раскритиковали также партия SaS и внепарламентские партии "Форум" и ODS, объединенные в инициативу "Правый блок".
"Это позор и плевок в лицо нашим иностранным партнерам и союзникам в Европейском Союзе и НАТО. Эти партнеры вынуждены смотреть на нас как на ненадежного партнера, как на ненадежную страну с ее лидером во главе", - подчеркнул лидер SaS и депутат Национального совета Словакии Бранислав Грелинг.
Он отметил, что Фицо не говорит от имени всего народа, и "история запомнит, кто был на стороне агрессора, а кто сохранил свою честь".
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Да. И это плевок в словацких ветеранов, которые воевали на стороне Германии. Козёл, однозначно.