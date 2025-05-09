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Новини 9 травня у Росії
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Присутність європейських лідерів на параді в Москві та аплодування Путіну викликає сором, - Туск

Туск засудив лідерів, які відвідали парад у Москві

Очільник уряду Польщі Дональд Туск заявив, що присутність лідерів країн на параді у Москві 9 травня викликає сором.

Про це він сказав під час спільної пресконференції для ЗМІ з президентом Франції Емманюелем Макроном у Нансі в п’ятницю, 9 травня, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"У мене немає жодних сумнівів, що присутність на параді перемоги в Москві та аплодування президенту Путіну, який каже, що "продовжуватиме очищати Україну від нацизму", є соромом для всіх, хто там присутній і вдає, що не бачить правди",- сказав Туск.

Політик наголосив, що в цьому випадку правда є чорно-білою, і не може бути жодних спекуляцій чи інтерпретацій подій.

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"Тому присутність на параді перемоги у країни, яка бомбардує міста, лікарні й дитячі садки, і хто спричинив протягом трьох років загибель і поранення понад мільйона людей, є соромом", - додав польський прем'єр.

Нагадаємо, що 9 травня у Москві на Красній площі пройшов військовий парад. На параді були присутні диктатор РФ Володимир Путін та лідери майже 30 держав, зокрема Китаю, Бразилії, Венесуели, Словаччини, Сербії, Вірменії, Монголії, Куби, Таджикистану та Білорусі.

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Автор: 

парад (392) путін володимир (23900) росія (65442) Туск Дональд (519)


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Це Фіцо європейський лідер?
Чи Вучич?
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09.05.2025 19:18 Відповісти
Поганому виду-немає стиду...
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09.05.2025 19:19 Відповісти
бо путін перемагає Україну і оті 30 держав вірять що треба з путіним а не европою корешитися.
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09.05.2025 19:29 Відповісти
Це ганьба, аплодувати путлєру вбивці!
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09.05.2025 19:52 Відповісти
 
 