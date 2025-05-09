Присутність європейських лідерів на параді в Москві та аплодування Путіну викликає сором, - Туск

Очільник уряду Польщі Дональд Туск заявив, що присутність лідерів країн на параді у Москві 9 травня викликає сором.

Про це він сказав під час спільної пресконференції для ЗМІ з президентом Франції Емманюелем Макроном у Нансі в п’ятницю, 9 травня, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"У мене немає жодних сумнівів, що присутність на параді перемоги в Москві та аплодування президенту Путіну, який каже, що "продовжуватиме очищати Україну від нацизму", є соромом для всіх, хто там присутній і вдає, що не бачить правди",- сказав Туск.

Політик наголосив, що в цьому випадку правда є чорно-білою, і не може бути жодних спекуляцій чи інтерпретацій подій.

Дивіться також: Путлер - воєнний злочинець: естонський музей на кордоні з РФ вивісив плакат до 9 травня. ФОТО

"Тому присутність на параді перемоги у країни, яка бомбардує міста, лікарні й дитячі садки, і хто спричинив протягом трьох років загибель і поранення понад мільйона людей, є соромом", - додав польський прем'єр.

Нагадаємо, що 9 травня у Москві на Красній площі пройшов військовий парад. На параді були присутні диктатор РФ Володимир Путін та лідери майже 30 держав, зокрема Китаю, Бразилії, Венесуели, Словаччини, Сербії, Вірменії, Монголії, Куби, Таджикистану та Білорусі.

Читайте також: Фіцо не варто було їхати на парад до Москви. Ми не повинні брати участі у російській пропаганді, - Ліпавський