Кремлевская башня упала с автомобильной платформы во время парада в Хабаровском крае РФ: "Ой, бл#дь!". ВИДЕО

Во время парада 9 мая в Хабаровском крае РФ с автомобильной платформы упала главная кремлевская башня - Спасская.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи опубликованной в соцсетях видно, что во время движения звезда на вершине макета зацепилась за гирлянду, натянутую поперек дороги. Падая, макет сбил с платформы женщину в форме советской армии времен Второй Мировой войны. Она упала на асфальт и ее придавило макетом.

Внимание! Ненормативная лексика!

