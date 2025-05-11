РУС
19 687 82

Кремлевская башня упала с автомобильной платформы во время парада в Хабаровском крае РФ: "Ой, бл#дь!". ВИДЕО

Во время парада 9 мая в Хабаровском крае РФ с автомобильной платформы упала главная кремлевская башня - Спасская.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи опубликованной в соцсетях видно, что во время движения звезда на вершине макета зацепилась за гирлянду, натянутую поперек дороги. Падая, макет сбил с платформы женщину в форме советской армии времен Второй Мировой войны. Она упала на асфальт и ее придавило макетом.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите: Путлер - военный преступник: эстонский музей на границе с РФ вывесил плакат к 9 мая. ФОТО

+51
Це натяк.
11.05.2025 12:08
+43
зараз навіть останній атеіст почне тикати пальцем що це знак
11.05.2025 12:12
+38
да...да..бліать...
11.05.2025 12:07
да...да..бліать...
11.05.2025 12:07
Да жива она, подумаешь башней придавило. Максимум пара-тройка переломов
11.05.2025 12:16
серйозно? ) гадаєте там хтось думав за цю ватосамицю? та вони за ту кремлівську башту більше переживали. ) Бо падіння башти то є поганий знак. символічнєнько. )
11.05.2025 12:28
Ну, башня-...лять - это что-то новенькое
11.05.2025 12:32
Янукович і вінок не дадуть збрехати!
11.05.2025 12:51
А уроненное у "величайшего" удостоверение президента?
11.05.2025 12:58
Шийного відділу хребта.
11.05.2025 12:52
Да там и тазобедренный хорошо принял удар. Ну, будет пожизненно инвалидом, делов то. И будет до смерти вспоминать победобесие 9 мая и кремль.
11.05.2025 13:00
Этой матрене,за то что не удержала фанерную башню-эту фанерную звезду к спине гвоздями приколотят,ибо ***** бухать,когда тебе доверили символ величия.
11.05.2025 13:19
Не просто інвалідом, анвалідом вєлікай атєчественной вайни.
11.05.2025 21:43
ну як раз в ****@х на болотх недостатку нема, а ось клієнтів поменьшало
11.05.2025 12:34
Це натяк.
11.05.2025 12:08
так, символічно
11.05.2025 12:22
Передбачення. Пророцтво.
11.05.2025 14:33
це знак!!!
11.05.2025 15:07
зараз навіть останній атеіст почне тикати пальцем що це знак
11.05.2025 12:12
Вавілонська башта
11.05.2025 12:14
Та який там знак. Самицю ж у фарш не розмазало.
11.05.2025 12:15
Ну, як і вінок для Януковича.
11.05.2025 12:17
Помилка по Фрейду ? ******* .
11.05.2025 12:12
Маловато будет. Нужен оригинал
11.05.2025 12:14
Это случилось ещё до штурма фанерного Рейхстага. Так что если бы не эта сраная башня, её бы придавило солдатами НАТО, чему она, имея мужа алкоголика и импотента, была бы рада.
11.05.2025 12:16
Это все происки НАТО
11.05.2025 12:16
Навіть (Атланта) який держав, придавило.
11.05.2025 12:17
Это вам не Пизанская башня.
11.05.2025 12:20
Перформенс має назву «Хабаровськ згадав своє українське коріння і скинув кремлівське ярмо»
11.05.2025 12:21
Це знак. Це моцкві за Фургала від хабаровчан. Краще вже бути автономією Китаю, ніж провінцією довбаної моцькви.
11.05.2025 12:24
Побєдобєсіє не вдалось. млять...
11.05.2025 12:26
Башта придавила пілотку
11.05.2025 12:27
Ой! То є знак! Їхній же орєшнік цпаде на їхній же крємль! "А сі знамення бачачи, благочестиві люди з зітханням і ' з слізьми молилися богу, аби обернув бог знамення сі на добро. Бо знамення бувають або ж на добро, або ж на зло. І от сі знамення були на добро." (Літопис руський. Роки 1196-1223.)
11.05.2025 12:27
Нароссію придавило
11.05.2025 12:29
Такое себе. Лучше бы беспилотник прилетел в толпу московитов.
11.05.2025 12:29
Сі = ППО
11.05.2025 13:48
Недобрий знак... капець ху..лу.
11.05.2025 12:32
чого це недобрий??
11.05.2025 16:26
Символично..
11.05.2025 12:37
о то блокбастер Том Круз відпочиває🤣
11.05.2025 12:38
пілотка звєздой накрилась
11.05.2025 12:41
Не туди дивитесь.
Сам оцей парад є'банатства з картонними танками, кремльовськими баштами з пап'є-маше, буханками з дерев'яними РСЗО це чіткий діагноз того скота, який колись був людьми.
Це здичавіле плем'я тумба-юмба, яке ліпить з гівна та палок макети літаків в надії що прилетять білі люди і дадуть снікерс...
11.05.2025 12:44
Це предвісник кінця московії.
11.05.2025 12:45
Саме так.

144 роки тому (12*12) вбили раша-сцаря. Теж був рік Змії.

Цього року почнеться остаточний розвал імперії.
11.05.2025 13:04
Ваші слова,та Богу у вуха.
11.05.2025 16:24
🙏
11.05.2025 16:30
Фашисты стреляют по Харькову,
Фашисты стреляют по Киеву.
Высотки чернеют огарками.
Фашисты, скажите, какие вы?

Наверно, солдаты Вермахта,
Поднявшиеся из праха,
Из Харькова сделав Гернику,
Расстреливают Волноваху.

Наверно, вот-вот услышу я,
Как в фильме, застрявшем с детства
В мозгу, - под родными крышами
Тяжелый язык немецкий -

Короткую, ненавистную
Пощечину - речь чужую.
Но слово летит над выстрелами
Родное - с ума схожу я?

Но слово горит - пожарами,
И я его понимаю.
Уж лучше бы эта армия
Была вообще немая.

Я думала бы - за "тиграми"
Фон Клейста или Манштейна
Потянется лента с титрами,
А танки растают - тенью.

Но нет, не фашисты - русские
По тем же дорогам мчатся,
И это не реконструкция,
А дьяволово причастие.

И плющит безумный молот
Цветущие города.
Ни внуки нас не отмолят,
Ни правнуки. Никогда.
11.05.2025 12:46
Поетесса Ірма Зауер.
Ганна из Бучи

Я - Ганна из Бучи
Мне было пять .
Я очень хотела пойти погулять …
В подвале холодно и темно,
И даже снега не видно в окно ,
И мишку взять - что лежит под столом
Но эти трое пришли в наш дом …
Теперь я порезана на куски
Они сложили нас с мамой в мешки
И просто выкинули в окно
Я - Ганна из бучи … и мне темно .

А мне - семнадцать , Уйти бы рад
Но мать больная , и маленький брат
И я хотел принести воды
И дома почти не осталось еды …
Мне прострелили обе ноги
Вырезан глаз и не видно не зги
В страшном мешке и без света дня
Я - Миша . похороните меня !

А я - Олеся … мне сорок шесть
Я вышла, чтобы купить поесть ,
Сумка с картошкой , булка и сыр ,
Тело - бесформенное от дыр …
Так и оставили здесь лежать
Лишь срезали уши - чтоб серьги взять …
И тыкали мне сапогом поддых …
Олеся из Бучи - я мать троих

Я вёз детей и жену в село
Остановили - не повезло
Не видим неба , не слышим птиц
Теперь мы мясо , и нету лиц,
Жена молилась , но бог не спас
Пожалуйста , похороните нас !

А я - Олена , мне двадцать два
И мне все кажется - я жива !
Мне надо на Пасху ехать к сестре ,
И свадьба - осенью , в сентябре ,
Но чёрная злая пришла беда …
Война ведь кончится , правда , да ?
А их - смеющихся - было пять
Они устали меня держать .
Они застрелили меня в лицо
И сняли бабушкино кольцо
Теперь лежу в одном башмаке
Олена из Бучи - в чёрном мешке .

Я вижу как все они здесь лежат
Михайло , Олена , мама и брат ,
Раскинув руки , и на спине ,
Кто то - в подвале , лицом к стене ,
Дети с игрушками , и старик ..
А в горле тонет и плач и крик
Больше не смыть этот тяжкий грех
Я рассчитаюсь за них за всех !

Вам не удасться теперь сбежать
Будь вас хоть сотня , хоть три , хоть пять ,
Всем вам , проклятым , гореть в аду …
Я - ПРАВОСУДИЕ ! Я - ПРИДУ !

11.05.2025 15:14 Ответить
Потужно!!!!
11.05.2025 12:53 Ответить
Хорошая примета
11.05.2025 12:59 Ответить
Башта вуду...
11.05.2025 13:03 Ответить
Сов падение???
11.05.2025 13:17 Ответить
Хороший знак 👍😛
11.05.2025 13:18 Ответить
Це погана прикмета та передвістя, для ****** і московитів!!!
Це уже, не камені з неба!!!
Свято наближається !
11.05.2025 13:41 Ответить
Фсьо ж так па дамашнєму, як у маскавітаф, одні матюки і крики!
Карма, за їх злочини в Україні!!
11.05.2025 13:44 Ответить
Хороший знак,швидкий кінець кацапстану.
11.05.2025 13:54 Ответить
Рукожопые кацапы...
11.05.2025 13:56 Ответить
скрєпнєнька скрєпа прідавіла скрєпаноску...
11.05.2025 13:56 Ответить
Яка краса - треба , аби у всіх кацапських пабліках це побачили !
11.05.2025 14:01 Ответить
Вадітєля і ету марамойку - пад суд...Скатсіна ...нє удєржала пабєду
11.05.2025 14:10 Ответить
додати нема шо...падіння кремля ... красномовне
11.05.2025 14:37 Ответить
Амінь !!!😃
11.05.2025 14:46 Ответить
Ну это просто апалченкафобия какая-то затевается...
11.05.2025 14:43 Ответить
Глава администрации населенного пункта уже в СИЗО? За теракт.
11.05.2025 15:14 Ответить
Падение башни. Это падение власти и крушение планов. Баба в форме это Россия. Яснее не куда. К гадалке не ходи.
11.05.2025 15:33 Ответить
Легла и "дала" кремлю.
11.05.2025 15:45 Ответить
і дерева ще голі стоять. 9 травня...
11.05.2025 16:28 Ответить
Генеральна репетиція. Сьогодні -макет, завтра - оригінал
11.05.2025 16:41 Ответить
це доля всіх росіян у майбутньому.
11.05.2025 18:24 Ответить
Але ж бо, не доживут кацапы до майбутнього , бо тее станеться заре, ондого.
12.05.2025 08:02 Ответить
А мені щось здається, що та самка навмисно зробила цю провакацію, аби дискредитувати цілу суперпупер державу. Ой, незнаю, незнаю. Чи приїде по ній чорний воронок...
11.05.2025 21:37 Ответить
Тьху,тьху,тьху. З почином. Навіть червоній зірці набридло побєдобєсіє рашистів.
11.05.2025 23:55 Ответить
Предтєча падіння 3 *Риму*
12.05.2025 00:40 Ответить
Мдя... кремлевская башта нахитнулася - ента зловещая веСТЧ... Та най буде. АМiНЬ !!!
12.05.2025 08:09 Ответить
І ці ВБИВЦІ та НЕЗДАРИ, що нездатні навіть вічні "патьомкінські" кремлі збудувати, хочуть ВОЮВАТИ З УСІМ СВІТОМ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
12.05.2025 08:19 Ответить
Януковича вінок така само бив...
12.05.2025 09:25 Ответить
красівоє )))
12.05.2025 09:52 Ответить
ГЫГЫ
12.05.2025 10:11 Ответить
Так все по-домашньому, просто бальзам на душу.. Можна повторяти кожен рік...
12.05.2025 12:30 Ответить
 
 