Кремлівська башта упала із автомобільної платформи під час параду у Хабаровському краї РФ: "Ой, бл#дь!". ВIДЕО

Під час параду 9 травня у Хабаровському краї РФ із автомобільної платформи упала головна кремлівська башта - Спаська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі опублікованиму у соцмережах видно, що під час руху зірка на вершині макета зачепилася за гірлянду натягнуту упоперек дороги. Падаючи макет збив із платформи жінки у формі радянської армії часів Другої Світової війни. Вона впала на асфальт і її придавило макетом.

Увага! Ненормативна лексика!

