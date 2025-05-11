19 687 82
Кремлівська башта упала із автомобільної платформи під час параду у Хабаровському краї РФ: "Ой, бл#дь!". ВIДЕО
Під час параду 9 травня у Хабаровському краї РФ із автомобільної платформи упала головна кремлівська башта - Спаська.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі опублікованиму у соцмережах видно, що під час руху зірка на вершині макета зачепилася за гірлянду натягнуту упоперек дороги. Падаючи макет збив із платформи жінки у формі радянської армії часів Другої Світової війни. Вона впала на асфальт і її придавило макетом.
Увага! Ненормативна лексика!
Сам оцей парад є'банатства з картонними танками, кремльовськими баштами з пап'є-маше, буханками з дерев'яними РСЗО це чіткий діагноз того скота, який колись був людьми.
Це здичавіле плем'я тумба-юмба, яке ліпить з гівна та палок макети літаків в надії що прилетять білі люди і дадуть снікерс...
144 роки тому (12*12) вбили раша-сцаря. Теж був рік Змії.
Цього року почнеться остаточний розвал імперії.
Фашисты стреляют по Киеву.
Высотки чернеют огарками.
Фашисты, скажите, какие вы?
Наверно, солдаты Вермахта,
Поднявшиеся из праха,
Из Харькова сделав Гернику,
Расстреливают Волноваху.
Наверно, вот-вот услышу я,
Как в фильме, застрявшем с детства
В мозгу, - под родными крышами
Тяжелый язык немецкий -
Короткую, ненавистную
Пощечину - речь чужую.
Но слово летит над выстрелами
Родное - с ума схожу я?
Но слово горит - пожарами,
И я его понимаю.
Уж лучше бы эта армия
Была вообще немая.
Я думала бы - за "тиграми"
Фон Клейста или Манштейна
Потянется лента с титрами,
А танки растают - тенью.
Но нет, не фашисты - русские
По тем же дорогам мчатся,
И это не реконструкция,
А дьяволово причастие.
И плющит безумный молот
Цветущие города.
Ни внуки нас не отмолят,
Ни правнуки. Никогда.
Ганна из Бучи
Я - Ганна из Бучи
Мне было пять .
Я очень хотела пойти погулять …
В подвале холодно и темно,
И даже снега не видно в окно ,
И мишку взять - что лежит под столом
Но эти трое пришли в наш дом …
Теперь я порезана на куски
Они сложили нас с мамой в мешки
И просто выкинули в окно
Я - Ганна из бучи … и мне темно .
А мне - семнадцать , Уйти бы рад
Но мать больная , и маленький брат
И я хотел принести воды
И дома почти не осталось еды …
Мне прострелили обе ноги
Вырезан глаз и не видно не зги
В страшном мешке и без света дня
Я - Миша . похороните меня !
А я - Олеся … мне сорок шесть
Я вышла, чтобы купить поесть ,
Сумка с картошкой , булка и сыр ,
Тело - бесформенное от дыр …
Так и оставили здесь лежать
Лишь срезали уши - чтоб серьги взять …
И тыкали мне сапогом поддых …
Олеся из Бучи - я мать троих
Я вёз детей и жену в село
Остановили - не повезло
Не видим неба , не слышим птиц
Теперь мы мясо , и нету лиц,
Жена молилась , но бог не спас
Пожалуйста , похороните нас !
А я - Олена , мне двадцать два
И мне все кажется - я жива !
Мне надо на Пасху ехать к сестре ,
И свадьба - осенью , в сентябре ,
Но чёрная злая пришла беда …
Война ведь кончится , правда , да ?
А их - смеющихся - было пять
Они устали меня держать .
Они застрелили меня в лицо
И сняли бабушкино кольцо
Теперь лежу в одном башмаке
Олена из Бучи - в чёрном мешке .
Я вижу как все они здесь лежат
Михайло , Олена , мама и брат ,
Раскинув руки , и на спине ,
Кто то - в подвале , лицом к стене ,
Дети с игрушками , и старик ..
А в горле тонет и плач и крик
Больше не смыть этот тяжкий грех
Я рассчитаюсь за них за всех !
Вам не удасться теперь сбежать
Будь вас хоть сотня , хоть три , хоть пять ,
Всем вам , проклятым , гореть в аду …
Я - ПРАВОСУДИЕ ! Я - ПРИДУ !
Це уже, не камені з неба!!!
Свято наближається !
Карма, за їх злочини в Україні!!