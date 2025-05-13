УКР
Новини 9 травня у Росії
Глава МЗС Литви Будріс про візит Фіцо до Москви на 9 травня: Це розкол позиції Словаччини, ЄС і НАТО

У Литві прокоментували мирний план Трампа

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс висловив обурення участю прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо в параді до Дня Перемоги 9 травня, що відбувся в Москві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на литовський мовник LRT.

Він заявив, що рішення Фіцо відвідати захід у країні-агресорі є "абсолютно незрозумілим".

"Прикро, що лідер країни, яка є членом НАТО і Європейського Союзу, вирішив поїхати до столиці держави, яка вчиняє військові злочини проти України, веде агресію проти своїх сусідів, і поїхав туди, щоб щось святкувати", - наголосив Будріс.

Дипломат також підкреслив, що така поведінка словацького прем’єра ставить під сумнів, чиї інтереси він захищає. 

"Це розкол у позиції Словаччини, а також ЄС і НАТО. Це дуже поганий знак", - додав Будріс.

9 травня у Росії

Нагадаємо, до Москви вже прилетів президент Сербії Александр Вучич. У Росії через атаку безпілотників 7 травня закривали повітряний простір, тому на шляху до Москви його літак сів у Баку.

Ще раніше до РФ прилетів президент Венесуели Ніколас Мадуро, лідер Бразилії Лула да Сілва і голова Куби Мігель Діас-Канель.

Глава Китаю Сі Цзіньпін прибув до Москви, щоб відвідати військовий парад 9 травня.

Також повідомлялося, що депутати Європарламенту від лівопопулістської партії "Союз Сари Вагенкнехт" зібралися у Москву на парад до 9 травня. Разом з ними поїдуть ще троє євродепутатів - з Чехії, Кіпру та Словаччини.

Водночас до Москви не приїдуть президент Азербайджану Ільхам Алієв, а також лідер Лаосу — причини не уточнили. Раніше в Кремлі заявляли, що чекають у Москві понад 20 іноземних лідерів.

Такий час настав - стає модним обирати негідників!
Хтось це робить по-приколу, хтось керується чимось іншим.
показати весь коментар
13.05.2025 11:18 Відповісти
ФІЦЕ ПАДЛЮКА -ЗДОХНІ
показати весь коментар
13.05.2025 11:21 Відповісти
Тут народ всього світу регоче: якщо Росія святкує День перемоги над нацизмом, то на святкування повинні збираться переможці. Але поприїжджали, в основному, ті країни, які з"явилися на карті світу лише після перемоги у ІІ Світовій, і до тієї війни стосунку не мали... . Більш того - на святкування прибули представники країн, що були союзниками нацистів, у ІІ Світовій - Угорщини та Словаччини!!! Більшого знущання над пам"яттю загиблих у тій війні, важко знайти...
показати весь коментар
13.05.2025 11:22 Відповісти
Якась білібірда виходить - фіцо приїхав на парад в честь перемоги над собою .
показати весь коментар
13.05.2025 11:52 Відповісти
Так дайте цьому Хвиці по задниці! Вас що, вчити треба?
показати весь коментар
13.05.2025 13:31 Відповісти
 
 