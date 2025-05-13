Глава МЗС Литви Будріс про візит Фіцо до Москви на 9 травня: Це розкол позиції Словаччини, ЄС і НАТО

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс висловив обурення участю прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо в параді до Дня Перемоги 9 травня, що відбувся в Москві.

Він заявив, що рішення Фіцо відвідати захід у країні-агресорі є "абсолютно незрозумілим".

"Прикро, що лідер країни, яка є членом НАТО і Європейського Союзу, вирішив поїхати до столиці держави, яка вчиняє військові злочини проти України, веде агресію проти своїх сусідів, і поїхав туди, щоб щось святкувати", - наголосив Будріс.

Дипломат також підкреслив, що така поведінка словацького прем’єра ставить під сумнів, чиї інтереси він захищає.

"Це розкол у позиції Словаччини, а також ЄС і НАТО. Це дуже поганий знак", - додав Будріс.

Нагадаємо, до Москви вже прилетів президент Сербії Александр Вучич. У Росії через атаку безпілотників 7 травня закривали повітряний простір, тому на шляху до Москви його літак сів у Баку.

Ще раніше до РФ прилетів президент Венесуели Ніколас Мадуро, лідер Бразилії Лула да Сілва і голова Куби Мігель Діас-Канель.

Глава Китаю Сі Цзіньпін прибув до Москви, щоб відвідати військовий парад 9 травня.

Також повідомлялося, що депутати Європарламенту від лівопопулістської партії "Союз Сари Вагенкнехт" зібралися у Москву на парад до 9 травня. Разом з ними поїдуть ще троє євродепутатів - з Чехії, Кіпру та Словаччини.

Водночас до Москви не приїдуть президент Азербайджану Ільхам Алієв, а також лідер Лаосу — причини не уточнили. Раніше в Кремлі заявляли, що чекають у Москві понад 20 іноземних лідерів.

