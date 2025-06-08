Премьер Финляндии Орпо осудил намерение Трампа ослабить законопроект о санкциях против РФ

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо призвал президента США Дональда Трампа отказаться от намерений смягчить законопроект о санкциях против РФ и поддержать его в ближайшее время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

Речь идет о законопроекте, который анонсировал сенатор-республиканец Линдси Грэм. На днях в The Wall Street Journal появилась информация, что администрация Трампа пытается ослабить антироссийские санкции, которые находятся на рассмотрении Сената США.

"Я надеюсь, что США (проголосуют за него. - Ред.) как можно скорее и без изменений", - сказал Орпо журналистам на заседании Национального собрания Коалиционной партии в Хельсинки.

По словам премьера, пакет мер, подготовленный сенатором Линдси Гремом, является очень сильным, и его нужно принимать сейчас.

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"Мы должны принять решение сейчас. Нам нужно заставить (российского диктатора Владимира Путина. - Ред.) сесть за стол переговоров", - сказал Орпо.

Он также добавил, что ЕС делает все возможное, чтобы внести свой вклад в мирное решение войны в Украине.

Ранее издание Politico писало, что законопроект о жестких санкциях США против РФ, вероятно, существенно смягчат перед принятием.