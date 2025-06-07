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Новости Санкции против России
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Законопроект о жестких санкциях США против РФ, вероятно, существенно смягчат перед принятием, - Politico

Законопроект Грэма о санкциях против РФ претерпит изменения

Законопроект о новых санкциях США против РФ, вероятно, претерпит существенные изменения перед принятием.

Об этом пишет издание Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что введение 500-% тарифа на импорт товаров из стран-покупателей российских энергоносителей в первую очередь будет означать разрыв с крупнейшими экономиками мира - Китаем, Индией, рядом стран Европы.

Politico пишет, что инициатор законопроекта Линдси Грэм, похоже, признал это, когда ранее на этой неделе предложил сделать исключение для тех стран, которые оказывают помощь Украине. Это исключение в частности спасло бы от 500-% пошлины Европейский Союз, который до сих пор продолжает импортировать 20% газа из России.

Отмечается, что эксперты остаются скептически настроенными относительно того, что заоблачные тарифы, предложенные в законопроекте, вообще осуществимы. США, которые до сих пор зависят от импорта обогащенного урана из России для топлива своих ядерных реакторов, также могут столкнуться с нарушением законопроекта, отмечает Politico.

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"Тарифы в размере 500% на импорт товаров, произведенных в Китае, приведут к резкому росту цен, нарушат цепи поставок и могут привести к росту безработицы в США до уровня рецессии", - пишет Politico.

Политический аналитик Мэтт Цвейг отметил, что законопроект Грэма, вероятно, претерпит существенные изменения при рассмотрении в Конгрессе, или еще на этапе предварительных консультаций с администрацией Трампа.

"С законодательством о санкциях вы обычно имеете дело с итеративными процессами, где вам нужно будет пройтись по каждому уголку", - сказал Цвейг.

В то же время, как отмечает издание, законопроект имеет достаточно прочную двухпартийную поддержку в США.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа призвала сенатора-республиканца Линдси Грэма смягчить санкционные меры против России в законопроекте, который имеет подавляющую поддержку в Сенате США.

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Законопроект Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ

1 апреля стало известно, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.

Предлагаемые меры направлены на усиление экономического давления на Россию и создание дополнительных препятствий для стран, которые продолжают торговлю российскими энергоресурсами.

Инициатива представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем. Известно, законопроект поддерживает 82 сенатора США из 100.

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Автор: 

Конгресс США (1242) россия (96192) санкции (11469) США (27149)


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Топ комментарии
+7
Жорстокі санкції будуть м'якими? Це як пукнути і обдристатись налюдях. Хоча від трампоїдів нічого іншого і не очікували
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07.06.2025 23:56 Ответить
+6
Вот и все санкции.

Вся суть мировой политики, демократии и западной цивилизации - быть лицемерными шакалами, которые могут нападать лишь на слабого, а когда касается собственного урона - то "ценности" отходят на второй план.

Нам кстати нужно поучиться.
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07.06.2025 23:56 Ответить
+2
Скоріше з ТАКО фашистами вийде пом'якше у вигляді поставки гаубиць, але пуйлу
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07.06.2025 23:53 Ответить
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Можна ше так зробити - написати законопроект про передачу томагавків, а потім пом'якшити його і прийти до компромісного рішення у вигляді гаубиць.
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07.06.2025 23:52 Ответить
Скоріше з ТАКО фашистами вийде пом'якше у вигляді поставки гаубиць, але пуйлу
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07.06.2025 23:53 Ответить
Які, в сраку, санкції, можуть зупинити геноцид? Краще боріться з вигаданим расизмом.
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07.06.2025 23:56 Ответить
Жорстокі санкції будуть м'якими? Це як пукнути і обдристатись налюдях. Хоча від трампоїдів нічого іншого і не очікували
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07.06.2025 23:56 Ответить
це зветься ТАКО
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08.06.2025 00:23 Ответить
хіба це вперше.?
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08.06.2025 00:27 Ответить
Вот и все санкции.

Вся суть мировой политики, демократии и западной цивилизации - быть лицемерными шакалами, которые могут нападать лишь на слабого, а когда касается собственного урона - то "ценности" отходят на второй план.

Нам кстати нужно поучиться.
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07.06.2025 23:56 Ответить
Та світова політика така вже тисячі років, що західна що східна - що ж такого нового тут можна вивчити)
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08.06.2025 00:09 Ответить
Ниці покидьки…
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08.06.2025 00:03 Ответить
Агент Краснов плідно відпрацьовує перед хазяїном.
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08.06.2025 00:03 Ответить
Ай-яй-яй... Як неочікувано.
Мабуть хтось насрав на полі для гольфу.
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08.06.2025 00:04 Ответить
"Ох ****... ************ далі" - подумав Капітан Омерика, стискаючи булки, але вголос промовив: "Я потужний! Щас як дам больно...!!!"
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08.06.2025 00:13 Ответить
а потім вони дивуються коли на америку просто сцють.
ви загралися зі своїм блефом, коли немає сили то блеф нічого не вартує.
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08.06.2025 00:17 Ответить
Ну кто бы сомневался. Снова дырявые санкции от самых потужных союзничков
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08.06.2025 00:28 Ответить
Як зрозуміло з перебігу подій, в кінцевому варіанті 500%ві мита отримає лише Україна, за те, що напала на мирні стратегічні бомбардувальники кацапсін, а також тому, що трампові дуже не подобається, що в Зеленського немає карт і взагалі він погано себе поводить. Захмарний рівень рішучості та потужності, кацапи будуть ржать з цього ідіотського санкційного л**на як навіжені...
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08.06.2025 00:46 Ответить
Імітація діяльності. Жодних тарифів на Індію і Китай накласти неможливо. Єдиним реальним способом примусити кацапів відступити є надання більше далекобійної зброї. А цього в законопроекті нема.
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08.06.2025 00:47 Ответить
 
 