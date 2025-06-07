Законопроект о жестких санкциях США против РФ, вероятно, существенно смягчат перед принятием, - Politico

Законопроект о новых санкциях США против РФ, вероятно, претерпит существенные изменения перед принятием.

Об этом пишет издание Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что введение 500-% тарифа на импорт товаров из стран-покупателей российских энергоносителей в первую очередь будет означать разрыв с крупнейшими экономиками мира - Китаем, Индией, рядом стран Европы.

Politico пишет, что инициатор законопроекта Линдси Грэм, похоже, признал это, когда ранее на этой неделе предложил сделать исключение для тех стран, которые оказывают помощь Украине. Это исключение в частности спасло бы от 500-% пошлины Европейский Союз, который до сих пор продолжает импортировать 20% газа из России.

Отмечается, что эксперты остаются скептически настроенными относительно того, что заоблачные тарифы, предложенные в законопроекте, вообще осуществимы. США, которые до сих пор зависят от импорта обогащенного урана из России для топлива своих ядерных реакторов, также могут столкнуться с нарушением законопроекта, отмечает Politico.

Читайте также: Трамп о санкциях против РФ: У меня есть дедлайн, мы готовы быть жесткими к обеим странам

"Тарифы в размере 500% на импорт товаров, произведенных в Китае, приведут к резкому росту цен, нарушат цепи поставок и могут привести к росту безработицы в США до уровня рецессии", - пишет Politico.

Политический аналитик Мэтт Цвейг отметил, что законопроект Грэма, вероятно, претерпит существенные изменения при рассмотрении в Конгрессе, или еще на этапе предварительных консультаций с администрацией Трампа.

"С законодательством о санкциях вы обычно имеете дело с итеративными процессами, где вам нужно будет пройтись по каждому уголку", - сказал Цвейг.

В то же время, как отмечает издание, законопроект имеет достаточно прочную двухпартийную поддержку в США.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа призвала сенатора-республиканца Линдси Грэма смягчить санкционные меры против России в законопроекте, который имеет подавляющую поддержку в Сенате США.

Читайте также: Трамп о законопроекте Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ: Еще не видел, но если нужно - изучу очень быстро

Законопроект Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ

1 апреля стало известно, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.

Предлагаемые меры направлены на усиление экономического давления на Россию и создание дополнительных препятствий для стран, которые продолжают торговлю российскими энергоресурсами.

Инициатива представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем. Известно, законопроект поддерживает 82 сенатора США из 100.

Читайте также: Трамп применит дополнительные санкции против России "при необходимости", - CNN