Трамп применит дополнительные санкции против России "при необходимости", - CNN

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести дополнительные санкции против России, если Москва не пойдет на мирное соглашение с Украиной. По его словам, он примет решение в зависимости от дальнейших действий Кремля на фоне затяжной войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

"Если я буду считать, что Россия не заключит соглашение или не остановит кровопролитие... я воспользуюсь этим, если это будет необходимо", - сказал Трамп журналистам на борту Air Force One.

Глава Белого дома также отметил, что решение о санкциях остается в его компетенции, несмотря на то, что более 80 сенаторов уже поддержали соответствующий законопроект. По его словам, хотя он не обсуждал этот документ с законодателями, они решили оставить окончательное решение за ним.

"У них есть законопроект, но все зависит от меня - это мой выбор. Они решили действовать именно так, и это могло бы сэкономить много времени, если бы было реализовано. Я не против. Правда, пока не решил, воспользуюсь ли этим законом. Это очень мощный документ", - пояснил Трамп.

Напомним, администрация Трампа призвала сенатора-республиканца Линдси Грэма смягчить санкционные меры против России в законопроекте, который имеет подавляющую поддержку в Сенате США.

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