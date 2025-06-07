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Новости Санкции США против России
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Трамп применит дополнительные санкции против России "при необходимости", - CNN

Санкции США истощают экономику России

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести дополнительные санкции против России, если Москва не пойдет на мирное соглашение с Украиной. По его словам, он примет решение в зависимости от дальнейших действий Кремля на фоне затяжной войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

"Если я буду считать, что Россия не заключит соглашение или не остановит кровопролитие... я воспользуюсь этим, если это будет необходимо", - сказал Трамп журналистам на борту Air Force One.

Глава Белого дома также отметил, что решение о санкциях остается в его компетенции, несмотря на то, что более 80 сенаторов уже поддержали соответствующий законопроект. По его словам, хотя он не обсуждал этот документ с законодателями, они решили оставить окончательное решение за ним.

"У них есть законопроект, но все зависит от меня - это мой выбор. Они решили действовать именно так, и это могло бы сэкономить много времени, если бы было реализовано. Я не против. Правда, пока не решил, воспользуюсь ли этим законом. Это очень мощный документ", - пояснил Трамп.

Напомним, администрация Трампа призвала сенатора-республиканца Линдси Грэма смягчить санкционные меры против России в законопроекте, который имеет подавляющую поддержку в Сенате США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп о законопроекте Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ: Еще не видел, но если нужно - изучу очень быстро

Автор: 

россия (96184) санкции (11469) Трамп Дональд (5663)


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Топ комментарии
+10
Це вже навіть посмішку не викликає......
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07.06.2025 09:44 Ответить
+6
Трумп - кацапська шльондра…
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07.06.2025 09:52 Ответить
+5
Може. Або ще проти України застосує. Невідомо що в тій макітрі закіпить.
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07.06.2025 09:48 Ответить
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Це вже навіть посмішку не викликає......
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07.06.2025 09:44 Ответить
Тільки чогось далі понтів діло не йде...
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07.06.2025 09:47 Ответить
Може. Або ще проти України застосує. Невідомо що в тій макітрі закіпить.
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07.06.2025 09:48 Ответить
АХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХХАХА - ПЕДОФІЛ не введе, або введе щось смішне. АБО ВВЕДЕ ПРОТИ НАС
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07.06.2025 09:49 Ответить
Він скоріш мобілізується на есвео...
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07.06.2025 09:50 Ответить
Трамп йде, та штовхає перед собою термін в незмінні 2-3 тижні, коли він прийме рішення по раші.
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07.06.2025 09:50 Ответить
для рудого дебіла необхідності ніколи не буде. Не застосує, не надійтесь
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07.06.2025 09:50 Ответить
Тампон импульсивный нарцисс. Если бы он и вправду был против московии, то уже 20 раз ввел санкции. Тампон на стороне московии, но прямо сказать этого не может, потому что рейтинги упадут.
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07.06.2025 09:51 Ответить
у сцикунів тільки розмови більше нічого, до справжніх дій не дійде бо Трамп сцикун
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07.06.2025 09:52 Ответить
Трумп - кацапська шльондра…
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07.06.2025 09:52 Ответить
Та дайте людині подумати ще дві неділі... Куди вам спішити?
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07.06.2025 09:52 Ответить
Тобто ніколи. Не розумію,невже зараз в США немає кому зайнятися зв'язками трампона з кацапнею? Додемократилися.🥴
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07.06.2025 09:52 Ответить
Трамп вдячний Путлеру за підтримку під час виборів.
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07.06.2025 09:53 Ответить
І ця "необхідність" НІКОЛИ не настане, хоч би й до Польщі кацапи дійшли.
Ось так вибирати президентів без перевірки на психопатію, маніакальність та деменцію. Та хоча б на ай-кью, вже б позрізалися.
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07.06.2025 09:54 Ответить
Пробували перевірити на IQ апарат не витримав і покінчив дітям самогубством, згорів
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07.06.2025 10:10 Ответить
рыжее *******! может да, может нет, не знаю когда. может когда нибудь, а может ни когда нибудь....
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07.06.2025 09:56 Ответить
імпотент теж зажди каже що він зараз ого-го-го-го як зможе-але просто не хоче...
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07.06.2025 09:56 Ответить
Тремтить дупа Доніпедофіла, а якщо кадри його збочення з дітьми в Пітірі та Машкві випливуть десь з архівів фсб, бо мабуть цім його ***** тримає на гачку.
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07.06.2025 09:58 Ответить
Жодних санкцій проти пуйла від "краснова" ми не побачимо.
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07.06.2025 10:01 Ответить
Скоріш за все йому в інше вухо прилетить чи поміж вух ніж він введе санкції проти раїсі.
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07.06.2025 10:03 Ответить
не через 2 неділі - а за необхідністю
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07.06.2025 10:04 Ответить
Та йди ти вже на%уй! І необхідність цього дійства вже кричуща.
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07.06.2025 10:05 Ответить
Найімовірніше, санкції будуть проти України, якщо вона не захоче підписати капітуляцію. У агента Краснова все до цього йде.
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07.06.2025 10:05 Ответить
Спочатку він до керівника вищого рівня з'їздити повинен, а потім вже рішення прийме, яке ху...ло від сі передасть, бо сі не спілкується по таким питанням з підлеглими
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07.06.2025 10:05 Ответить
Це вже починає набридати так само як Зеля про переговори, ну не введе рудий санкцій проти тих хто його вербував ,єдиний виняток це коли республіканська партія зазнає нищівної поразки на наступних виборах в конгрес.
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07.06.2025 10:06 Ответить
Нічого цей імпотент не застосує.
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07.06.2025 10:07 Ответить
не застосує ... бо не бачить зараз, та у майбутньому не побачить такої потреби ...

бо )(уйло для нього гарний хлопець
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07.06.2025 10:09 Ответить
Пу його привів до влади та грошей, невже він свого головного спонсора підставить?
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07.06.2025 10:15 Ответить
Педофіл трамп як сказав маск. Через два тижні. Преображенскій в шоці шарів в розгулі
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07.06.2025 10:18 Ответить
Як воно,паскуда,викручується.
Вже весь світ побачив,що таке ***ло.
А воно як вужака під вилами.
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07.06.2025 10:20 Ответить
Пів року вже "застосовує". Зрадник демократичної Америки.
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07.06.2025 10:24 Ответить
Слів нема!!! Як воно вже дістало!!!
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07.06.2025 10:25 Ответить
 
 