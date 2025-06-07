Трамп застосує додаткові санкції проти Росії "за необхідності", - CNN
Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити додаткові санкції проти Росії, якщо Москва не піде на мирну угоду з Україною. За його словами, він ухвалить рішення залежно від подальших дій Кремля на тлі затяжної війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.
"Якщо я вважатиму, що Росія не укладе угоду або не зупинить кровопролиття… я скористаюся цим, якщо це буде необхідно", – сказав Трамп журналістам на борту Air Force One.
Очільник Білого дому також зазначив, що рішення про санкції залишається в його компетенції, попри те, що понад 80 сенаторів уже підтримали відповідний законопроєкт. За його словами, хоча він не обговорював цей документ із законодавцями, вони вирішили залишити остаточне рішення за ним.
"У них є законопроєкт, але все залежить від мене ‒ це мій вибір. Вони вирішили діяти саме так, і це могло б зекономити багато часу, якби було реалізовано. Я не проти. Щоправда, поки не вирішив, чи скористаюся цим законом. Це дуже потужний документ", - пояснив Трамп.
Нагадаємо, адміністрація Трампа закликала сенатора-республіканця Ліндсі Грема помʼякшити санкційні заходи проти Росії у законопроєкті, який має переважну підтримку в Сенаті США.
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Ось так вибирати президентів без перевірки на психопатію, маніакальність та деменцію. Та хоча б на ай-кью, вже б позрізалися.
бо )(уйло для нього гарний хлопець
Вже весь світ побачив,що таке ***ло.
А воно як вужака під вилами.