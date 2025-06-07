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Новини Санкції США проти Росії
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Трамп застосує додаткові санкції проти Росії "за необхідності", - CNN

Санкції США виснажують економіку Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити додаткові санкції проти Росії, якщо Москва не піде на мирну угоду з Україною. За його словами, він ухвалить рішення залежно від подальших дій Кремля на тлі затяжної війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

"Якщо я вважатиму, що Росія не укладе угоду або не зупинить кровопролиття… я скористаюся цим, якщо це буде необхідно", – сказав Трамп журналістам на борту Air Force One.

Очільник Білого дому також зазначив, що рішення про санкції залишається в його компетенції, попри те, що понад 80 сенаторів уже підтримали відповідний законопроєкт. За його словами, хоча він не обговорював цей документ із законодавцями, вони вирішили залишити остаточне рішення за ним.

"У них є законопроєкт, але все залежить від мене ‒ це мій вибір. Вони вирішили діяти саме так, і це могло б зекономити багато часу, якби було реалізовано. Я не проти. Щоправда, поки не вирішив, чи скористаюся цим законом. Це дуже потужний документ", - пояснив Трамп.

Нагадаємо, адміністрація Трампа закликала сенатора-республіканця Ліндсі Грема помʼякшити санкційні заходи проти Росії у законопроєкті, який має переважну підтримку в Сенаті США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про законопроєкт Грема-Блюменталя щодо санкцій проти РФ: Ще не бачив, але якщо потрібно - вивчу дуже швидко

Автор: 

росія (66060) санкції (12109) Трамп Дональд (6118)


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Топ коментарі
+10
Це вже навіть посмішку не викликає......
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07.06.2025 09:44 Відповісти
+6
Трумп - кацапська шльондра…
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07.06.2025 09:52 Відповісти
+5
Може. Або ще проти України застосує. Невідомо що в тій макітрі закіпить.
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07.06.2025 09:48 Відповісти
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Це вже навіть посмішку не викликає......
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07.06.2025 09:44 Відповісти
Тільки чогось далі понтів діло не йде...
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07.06.2025 09:47 Відповісти
Може. Або ще проти України застосує. Невідомо що в тій макітрі закіпить.
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07.06.2025 09:48 Відповісти
АХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХХАХА - ПЕДОФІЛ не введе, або введе щось смішне. АБО ВВЕДЕ ПРОТИ НАС
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07.06.2025 09:49 Відповісти
Він скоріш мобілізується на есвео...
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07.06.2025 09:50 Відповісти
Трамп йде, та штовхає перед собою термін в незмінні 2-3 тижні, коли він прийме рішення по раші.
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07.06.2025 09:50 Відповісти
для рудого дебіла необхідності ніколи не буде. Не застосує, не надійтесь
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07.06.2025 09:50 Відповісти
Тампон импульсивный нарцисс. Если бы он и вправду был против московии, то уже 20 раз ввел санкции. Тампон на стороне московии, но прямо сказать этого не может, потому что рейтинги упадут.
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07.06.2025 09:51 Відповісти
у сцикунів тільки розмови більше нічого, до справжніх дій не дійде бо Трамп сцикун
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07.06.2025 09:52 Відповісти
Трумп - кацапська шльондра…
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07.06.2025 09:52 Відповісти
Та дайте людині подумати ще дві неділі... Куди вам спішити?
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07.06.2025 09:52 Відповісти
Тобто ніколи. Не розумію,невже зараз в США немає кому зайнятися зв'язками трампона з кацапнею? Додемократилися.🥴
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07.06.2025 09:52 Відповісти
Трамп вдячний Путлеру за підтримку під час виборів.
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07.06.2025 09:53 Відповісти
І ця "необхідність" НІКОЛИ не настане, хоч би й до Польщі кацапи дійшли.
Ось так вибирати президентів без перевірки на психопатію, маніакальність та деменцію. Та хоча б на ай-кью, вже б позрізалися.
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07.06.2025 09:54 Відповісти
Пробували перевірити на IQ апарат не витримав і покінчив дітям самогубством, згорів
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07.06.2025 10:10 Відповісти
рыжее *******! может да, может нет, не знаю когда. может когда нибудь, а может ни когда нибудь....
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07.06.2025 09:56 Відповісти
імпотент теж зажди каже що він зараз ого-го-го-го як зможе-але просто не хоче...
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07.06.2025 09:56 Відповісти
Тремтить дупа Доніпедофіла, а якщо кадри його збочення з дітьми в Пітірі та Машкві випливуть десь з архівів фсб, бо мабуть цім його ***** тримає на гачку.
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07.06.2025 09:58 Відповісти
Жодних санкцій проти пуйла від "краснова" ми не побачимо.
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07.06.2025 10:01 Відповісти
Скоріш за все йому в інше вухо прилетить чи поміж вух ніж він введе санкції проти раїсі.
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07.06.2025 10:03 Відповісти
не через 2 неділі - а за необхідністю
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07.06.2025 10:04 Відповісти
Та йди ти вже на%уй! І необхідність цього дійства вже кричуща.
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07.06.2025 10:05 Відповісти
Найімовірніше, санкції будуть проти України, якщо вона не захоче підписати капітуляцію. У агента Краснова все до цього йде.
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07.06.2025 10:05 Відповісти
Спочатку він до керівника вищого рівня з'їздити повинен, а потім вже рішення прийме, яке ху...ло від сі передасть, бо сі не спілкується по таким питанням з підлеглими
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07.06.2025 10:05 Відповісти
Це вже починає набридати так само як Зеля про переговори, ну не введе рудий санкцій проти тих хто його вербував ,єдиний виняток це коли республіканська партія зазнає нищівної поразки на наступних виборах в конгрес.
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07.06.2025 10:06 Відповісти
Нічого цей імпотент не застосує.
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07.06.2025 10:07 Відповісти
не застосує ... бо не бачить зараз, та у майбутньому не побачить такої потреби ...

бо )(уйло для нього гарний хлопець
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07.06.2025 10:09 Відповісти
Пу його привів до влади та грошей, невже він свого головного спонсора підставить?
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07.06.2025 10:15 Відповісти
Педофіл трамп як сказав маск. Через два тижні. Преображенскій в шоці шарів в розгулі
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07.06.2025 10:18 Відповісти
Як воно,паскуда,викручується.
Вже весь світ побачив,що таке ***ло.
А воно як вужака під вилами.
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07.06.2025 10:20 Відповісти
Пів року вже "застосовує". Зрадник демократичної Америки.
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07.06.2025 10:24 Відповісти
Слів нема!!! Як воно вже дістало!!!
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07.06.2025 10:25 Відповісти
А головне як воно опустило штати
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07.06.2025 10:32 Відповісти
 
 