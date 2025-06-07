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Новини Санкції проти Росії
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Законопроєкт про жорсткі санкції США проти РФ, ймовірно, суттєво пом’якшать перед ухваленням, - Politico

Законопроєкт Грема про санкції проти РФ зазнає змін

Законопроєкт про нові санкції США проти РФ, ймовірно, зазнає суттєвих змін перед ухваленням. 

Про це пише видання Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що запровадження 500-% тарифу на імпорт товарів з країн-покупців російських енергоносіїв в першу чергу означатиме розрив із найбільшими економіками світу – Китаєм, Індією, низкою країн Європи.

Politico пише, що ініціатор законопроєкту Ліндсі Грем, схоже, визнав це, коли раніше цього тижня запропонував зробити виключення для тих країн, які надають допомогу Україні. Це виключення зокрема врятувало б від 500-% мита Європейський Союз, який досі продовжує імпортувати 20% газу з Росії.

Зазначається, що експерти залишаються скептично налаштованими щодо того, що захмарні тарифи, запропоновані в законопроєкті, взагалі здійсненні. США, які досі залежать від імпорту збагаченого урану з Росії для палива своїх ядерних реакторів, також можуть зіткнутися з порушенням законопроєкту, зазначає Politico.

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"Тарифи у розмірі 500% на імпорт товарів, вироблених у Китаї, призведуть до різкого зростання цін, порушать ланцюги поставок і можуть призвести до зростання безробіття в США до рівня рецесії", – пише Politico.

Політичний аналітик Метт Цвейг зазначив, що законопроєкт Грема, ймовірно, зазнає суттєвих змін під час розгляду в Конгресі, або ще на етапі попередніх консультацій з адміністрацією Трампа. 

"Із законодавством про санкції ви зазвичай маєте справу з ітеративними процесами, де вам потрібно буде пройтися по кожному куточку", – сказав Цвейг.

Водночас, як зауважує видання, законопроєкт має досить міцну двопартійну підтримку в США.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Трампа закликала сенатора-республіканця Ліндсі Грема помʼякшити санкційні заходи проти Росії у законопроєкті, який має переважну підтримку в Сенаті США.

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Законопроєкт Грема-Блюменталя щодо санкцій проти РФ

1 квітня стало відомо, що до Сенату США внесено законопроєкт про нові санкційні заходи проти Росії. Згідно з документом, може бути запроваджено 500% тариф на імпорт товарів із країн, які продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину.

Пропоновані заходи спрямовані на посилення економічного тиску на Росію і створення додаткових перешкод для країн, які продовжують торгівлю російськими енергоресурсами.

Ініціатива представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і сенатором-демократом Річардом Блюменталем. Наразі відомо, законопроєкт підтримує 82 сенатори США зі 100.

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Автор: 

Конгрес США (1236) росія (66070) санкції (12113) США (23410)


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Топ коментарі
+7
Жорстокі санкції будуть м'якими? Це як пукнути і обдристатись налюдях. Хоча від трампоїдів нічого іншого і не очікували
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07.06.2025 23:56 Відповісти
+6
Вот и все санкции.

Вся суть мировой политики, демократии и западной цивилизации - быть лицемерными шакалами, которые могут нападать лишь на слабого, а когда касается собственного урона - то "ценности" отходят на второй план.

Нам кстати нужно поучиться.
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07.06.2025 23:56 Відповісти
+2
Скоріше з ТАКО фашистами вийде пом'якше у вигляді поставки гаубиць, але пуйлу
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07.06.2025 23:53 Відповісти
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Можна ше так зробити - написати законопроект про передачу томагавків, а потім пом'якшити його і прийти до компромісного рішення у вигляді гаубиць.
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07.06.2025 23:52 Відповісти
Скоріше з ТАКО фашистами вийде пом'якше у вигляді поставки гаубиць, але пуйлу
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07.06.2025 23:53 Відповісти
Які, в сраку, санкції, можуть зупинити геноцид? Краще боріться з вигаданим расизмом.
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07.06.2025 23:56 Відповісти
Жорстокі санкції будуть м'якими? Це як пукнути і обдристатись налюдях. Хоча від трампоїдів нічого іншого і не очікували
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07.06.2025 23:56 Відповісти
це зветься ТАКО
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08.06.2025 00:23 Відповісти
хіба це вперше.?
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08.06.2025 00:27 Відповісти
Вот и все санкции.

Вся суть мировой политики, демократии и западной цивилизации - быть лицемерными шакалами, которые могут нападать лишь на слабого, а когда касается собственного урона - то "ценности" отходят на второй план.

Нам кстати нужно поучиться.
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07.06.2025 23:56 Відповісти
Та світова політика така вже тисячі років, що західна що східна - що ж такого нового тут можна вивчити)
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08.06.2025 00:09 Відповісти
Ниці покидьки…
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08.06.2025 00:03 Відповісти
Агент Краснов плідно відпрацьовує перед хазяїном.
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08.06.2025 00:03 Відповісти
Ай-яй-яй... Як неочікувано.
Мабуть хтось насрав на полі для гольфу.
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08.06.2025 00:04 Відповісти
"Ох ****... ************ далі" - подумав Капітан Омерика, стискаючи булки, але вголос промовив: "Я потужний! Щас як дам больно...!!!"
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08.06.2025 00:13 Відповісти
а потім вони дивуються коли на америку просто сцють.
ви загралися зі своїм блефом, коли немає сили то блеф нічого не вартує.
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08.06.2025 00:17 Відповісти
Ну кто бы сомневался. Снова дырявые санкции от самых потужных союзничков
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08.06.2025 00:28 Відповісти
Як зрозуміло з перебігу подій, в кінцевому варіанті 500%ві мита отримає лише Україна, за те, що напала на мирні стратегічні бомбардувальники кацапсін, а також тому, що трампові дуже не подобається, що в Зеленського немає карт і взагалі він погано себе поводить. Захмарний рівень рішучості та потужності, кацапи будуть ржать з цього ідіотського санкційного л**на як навіжені...
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08.06.2025 00:46 Відповісти
Імітація діяльності. Жодних тарифів на Індію і Китай накласти неможливо. Єдиним реальним способом примусити кацапів відступити є надання більше далекобійної зброї. А цього в законопроекті нема.
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08.06.2025 00:47 Відповісти
Ой та де ж та далекобійна зброя - то ж сказали - дуже хочуть, але нема можливості. Ну нема в заходу грошей, технологій, виробничих потужностей. От нема. Але вони б дуже хотіли. Але не можуть. Гармати, снаряди, кулемети можуть. А далекобійна зброя - ну нема.
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08.06.2025 00:54 Відповісти
 
 