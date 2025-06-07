Законопроєкт про жорсткі санкції США проти РФ, ймовірно, суттєво пом’якшать перед ухваленням, - Politico

Законопроєкт про нові санкції США проти РФ, ймовірно, зазнає суттєвих змін перед ухваленням.

Про це пише видання Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що запровадження 500-% тарифу на імпорт товарів з країн-покупців російських енергоносіїв в першу чергу означатиме розрив із найбільшими економіками світу – Китаєм, Індією, низкою країн Європи.

Politico пише, що ініціатор законопроєкту Ліндсі Грем, схоже, визнав це, коли раніше цього тижня запропонував зробити виключення для тих країн, які надають допомогу Україні. Це виключення зокрема врятувало б від 500-% мита Європейський Союз, який досі продовжує імпортувати 20% газу з Росії.

Зазначається, що експерти залишаються скептично налаштованими щодо того, що захмарні тарифи, запропоновані в законопроєкті, взагалі здійсненні. США, які досі залежать від імпорту збагаченого урану з Росії для палива своїх ядерних реакторів, також можуть зіткнутися з порушенням законопроєкту, зазначає Politico.

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"Тарифи у розмірі 500% на імпорт товарів, вироблених у Китаї, призведуть до різкого зростання цін, порушать ланцюги поставок і можуть призвести до зростання безробіття в США до рівня рецесії", – пише Politico.

Політичний аналітик Метт Цвейг зазначив, що законопроєкт Грема, ймовірно, зазнає суттєвих змін під час розгляду в Конгресі, або ще на етапі попередніх консультацій з адміністрацією Трампа.

"Із законодавством про санкції ви зазвичай маєте справу з ітеративними процесами, де вам потрібно буде пройтися по кожному куточку", – сказав Цвейг.

Водночас, як зауважує видання, законопроєкт має досить міцну двопартійну підтримку в США.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Трампа закликала сенатора-республіканця Ліндсі Грема помʼякшити санкційні заходи проти Росії у законопроєкті, який має переважну підтримку в Сенаті США.

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Законопроєкт Грема-Блюменталя щодо санкцій проти РФ

1 квітня стало відомо, що до Сенату США внесено законопроєкт про нові санкційні заходи проти Росії. Згідно з документом, може бути запроваджено 500% тариф на імпорт товарів із країн, які продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину.

Пропоновані заходи спрямовані на посилення економічного тиску на Росію і створення додаткових перешкод для країн, які продовжують торгівлю російськими енергоресурсами.

Ініціатива представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і сенатором-демократом Річардом Блюменталем. Наразі відомо, законопроєкт підтримує 82 сенатори США зі 100.

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