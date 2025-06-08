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Новини Санкції проти Росії
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Прем’єр Фінляндії Орпо засудив намір Трампа послабити законопроєкт про санкції проти РФ

санкції США проти Росії

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо закликав президента США Дональда Трампа відмовитися від намірів пом'якшити законопроєкт про санкції проти РФ та підтримати його найближчим часом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

Йдеться про законопроєкт, який анонсував сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Днями в The Wall Street Journal з'явилася інформація, що адміністрація Трампа намагається послабити антиросійські санкції, які перебувають на розгляді Сенату США.

"Я сподіваюся, що США (проголосують за нього. - Ред.) якомога швидше і без змін", - сказав Орпо журналістам на засіданні Національних зборів Коаліційної партії в Гельсінкі.

За словами прем'єра, пакет заходів, підготовлений сенатором Ліндсі Ґремом, є дуже сильним, і його потрібно ухвалювати зараз.

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"Ми повинні прийняти рішення зараз. Нам потрібно змусити (російського диктатора Володимира Путіна. - Ред.) сісти за стіл переговорів", - сказав Орпо.

Він також додав, що ЄС робить усе можливе, щоб зробити свій внесок у мирне вирішення війни в Україні.

Раніше видання Politico писало, що законопроєкт про жорсткі санкції США проти РФ, ймовірно, суттєво пом’якшать перед ухваленням.

Автор: 

санкції (12113) США (23410) Орпо Петтері (35)


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Хоче нівелювати санкції - потім чи підпише? - ату його! - Орпо!
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08.06.2025 07:36 Відповісти
а шо Трамп, він робить те шо йому пуйло каже
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08.06.2025 07:47 Відповісти
Трамп не збирається його підписувати - ні посилений, ні послаблений. Він на них навіть свої срані мита не наклав.
Скоріше підпише санкції на Україну за напад на росію...
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08.06.2025 07:55 Відповісти
!!!!!!!!!!!!
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08.06.2025 08:37 Відповісти
Трампантий не винен, він тільки виконує накази від ху...ла, а хозяїну перечить не можливо, бо з агентурного апарату фсб виключать, звідки тоді гроші отримувати
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08.06.2025 08:19 Відповісти
 
 