Франція очікує представлення 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії до кінця червня, - Барро

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро висловив сподівання, що Європейська комісія представить 18-й пакет санкцій проти Росії до кінця червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

За даними видання, після завершення 17-го пакета обмежень у травні, Євросоюз майже одразу перейшов до роботи над новим етапом санкційної політики щодо РФ. З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ЄС систематично розширює економічний тиск на Москву з метою стримування її агресії.

"Сьогодні вранці міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що сподівається, що Європейська комісія представить останній пакет до кінця цього місяця", - цитує Sky News.

Деталі щодо змісту 18-го пакета наразі не розголошуються.

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