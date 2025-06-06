Санкції не скасують: Суд ЄС назвав законним замороження активів російських мільярдерів
Європейський Союз отримав важливу юридичну перемогу над російськими олігархами. Суд ЄС у Люксембурзі (ECJ) не лише назвав заборону на заморожування активів п'яти великих бізнесменів та видачу їм віз законними, а й заявив, що Брюсселю не потрібно доводити їхні зв'язки з режимом президента РФ Владіміра Путіна. Це означає, що й іншим росіянам, які оскаржують санкції, навряд чи варто розраховувати на їх скасування.
Про це пише The Moscow Times.
Після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України Євросоюз вніс у чорний список багато російських бізнесменів, звинувативши їх у тому, що своєю діяльністю вони підтримують російський режим, відіграють важливу роль у забезпеченні його доходами і таким чином прямо чи опосередковано винні у підриві суверенітету та територіальної цілісності України.
Серед тих, хто опротестував це рішення в ECJ, були Дмітрій Мазепін ("Уралхім"), Дмітрій Пумпянський (ТМК, група "Сінара"), Віктор Рашніков (ММК), Герман Хан ("Альфа груп") та Тигран Худавердян ("Яндекс"). Їхні клопотання були відхилені у 2023 році – і вони подали апеляцію.
Перед винесенням остаточного вердикту європейський суд доручив одному зі своїх юридичних радників дати висновок щодо їхніх скарг. Висновок не є обов'язковим для ECJ, але в більшості випадків суд виносить рішення відповідно до нього.
У висновку радника чітко зазначено, що існує "раціональний зв'язок" між санкціями щодо провідних російських бізнесменів, які забезпечують значний дохід влади РФ, та метою обмежувальних заходів. Мета цього – "натиснути на уряд Російської Федерації з метою припинення агресії Росії в Україні шляхом скорочення доступних фінансових ресурсів".
Санкції проти бізнесменів завдають шкоди економіці, а отже, збільшують витрати на ведення війни.
Але ще важливішим є інший пункт висновку: ЄС не потрібно обґрунтовувати запровадження санкцій конкретними діями людини, проти якої вони вводяться, зокрема, доводити "його вплив на російську владу".
Саме на це вказували фігуранти списку санкцій, доводячи необґрунтованість обмежувальних заходів: хоча вони й ведуть економічну діяльність у Росії, вони не мають прямого впливу на політику держави, коли йдеться про повномасштабну війну Росії проти України.
Очікується, що ECJ винесе остаточне рішення у справі "п'ятірки" в липні чи після канікул у серпні цього року.
Якщо воно відповідатиме думці радника, це матиме очевидні наслідки для всіх інших російських, а також білоруських бізнесменів у кількості близько 80 осіб, які оскаржили європейські санкції.
Раніше стало відомо, що станом на початок травня російські мільярдери з початку року розбагатіли на $15 млрд.
Згодом повідомлялося, що ОАЕ можуть масово роздати "золоті візи" підсанкційним російським мільярдерам.
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Бо особа з посвідченням «нардеп України» з ВРУ, аброхамій, таких численних листів понаписував щодо зняття санкцій з окупантів з московії, що самим убивцям Українців, стало за таке, соромно!!!!
Але не аброхамію, він же служка…. у зеленського ….