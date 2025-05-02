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Новини
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Російські мільярдери з початку року розбагатіли на $15 мільярдів

Російські мільярдери з початку року розбагатіли на $15 мільярдів

Перші місяці 2025 року, що ознаменувалися переговорами стосовно припинення розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України, які почалися після приходу в Білий дім Дональда Трампа, стали успішним для найбагатших російських мільярдерів. Їхній сукупний статок за цей час збільшився майже на $15 млрд, досягнувши $305 млрд. 

Про це свідчать дані оновленому рейтингу Bloomberg Billionaires Index, передає The Moscow Times. 

Найбільше на початку року заробив власник структур у галузях металургії, гірничого видобутку, телекомунікацій та технологій, засновник холдингу USM ("Металоінвест", "Удоканська мідь", "Мегафон") Алішер Усманов. Його статки зросли на $3,6 млрд, склавши $16,9 млрд. Із таким обсягом активів він займає 129 рядок у рейтингу найбагатших людей планети.

Статки співзасновника "Єврохіму" та СУЕК Андрєя Мельниченка виросли за цей час до $22,7 млрд (+$2,5 млрд), він став 88 у рейтингу.

Третє місце із приросту розміру активів серед росіян посів сенатор від Дагестану Сулейман Керімов. Він за перші місяці 2025 року розбагатів на $2,45 млрд, опинившись на 311 позиції рейтингу.

Найбільший акціонер "Норнікеля" та президент холдингу "Інтеррос" Владімір Потанін, який має найбільший статок серед російських мільярдерів, згідно з рейтингом, наростив статки на $2,2 млрд, посівши 57 місце списку.

Серед мільярдерів із Росії є й ті, чиї статки знизилися. Усього таких четверо. Найбільше втратив за перші місяці року голова ради директорів НЛМК Владімір Лісін зі спадом на $2,3 млрд (загалом йому належить $23,5 млрд).

За ним ідуть один із ключових акціонерів "Новатека" та "Сібура", наближений до президента РФ Владіміра Путіна олігарх Геннадій Тимченко, який став біднішим на $1,57 млрд ($9,4 млрд), співзасновник "Альфа-Груп" Міхаїл Фрідман, який втратив $1,45 млрд ($13,3 млрд), і голова правління "Новатеку" Леонід Міхельсон, чиї статки зменшилися на $1,3 млрд ($21 млрд).

Загалом у рейтингу Bloomberg Billionaires Index – 22 російські мільярдери.

Раніше стало відомо, що сукупні статки російських мільярдерів досягли рекордних $625,5 млрд, перевищивши попередній рекордний показник у $606,2 млрд, який зафіксували у 2021 році, до початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України.

Автор: 

рейтинг (955) росія (14237) мільярдери (218)


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Топ коментарі
+4
А зе!команда на скільки?)
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02.05.2025 09:07
+3
В нас Ахметов втратив заводи, шахти й розбагатів під час війни. Мабуть, дуже розумний.
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02.05.2025 08:42
+2
впевнений, що у них всіх і їх родичів свіженькі паспорти сша від геніального доні.
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02.05.2025 08:39
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впевнений, що у них всіх і їх родичів свіженькі паспорти сша від геніального доні.
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02.05.2025 08:39 Відповісти
Саме за отаких московитів, і хвилюється старий Трамп з венсом!
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02.05.2025 08:39 Відповісти
Мільярдерам хоч би *** по дєрєвні
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02.05.2025 08:40 Відповісти
В нас Ахметов втратив заводи, шахти й розбагатів під час війни. Мабуть, дуже розумний.
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02.05.2025 08:42 Відповісти
Щось не схоже на те що економіка москальщини ось-ось розвалиться.
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02.05.2025 08:44 Відповісти
Санкції працюють!!
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02.05.2025 08:57 Відповісти
Европа и Америка помогают им богатеть, поэтому они будут за вечную войну!
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02.05.2025 08:59 Відповісти
Ноу-хау - санкції які допомагають росіянському бізнесу збагачуватись. Це просто ганьба...
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02.05.2025 09:02 Відповісти
А зе!команда на скільки?)
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02.05.2025 09:07 Відповісти
Добре ,ще в нас такого немає... Всі віддають останнє - Крупа , Борисов, Стерненко..
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02.05.2025 09:07 Відповісти
И мало кто догадался, что при Яныке все крупные пром предприятия которые были основой наполнения бюджета Украины, путём фиктивной приватизации были украдены этими друзьями фашиста путлера.
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02.05.2025 09:07 Відповісти
Нічого дивного . Виросли в ціні акції які вони тримають , от і увесь секрет . Ринок зреагував на те що трамп зуміє домовитись з ****** про закінчення війни .
Дивно було б якби кацапські олігархи не змогли розбагатіти , маючи такі величезні преференції компенсації і пільги які їм надав ***** , аби лиш не гавкали на нього за те що затіяв війну .
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02.05.2025 09:23 Відповісти
Экономика работает по законам сообщающихся сосудов, деньги из одних карманов перешли в другие карманы🤣😂 чем больше богатые богатеют, тем лучше
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02.05.2025 09:38 Відповісти
Ну от і нащо їм закінчення війни?

Не було б зайвим надати статистику по вітчизняним гаманцям ЗЄ та Єрмака.
Щось підказує, що вони теж не збідніли на цій війні.
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02.05.2025 09:46 Відповісти
Правозахисник і дисидент радянських часів Йосиф Зісельс звинувачує владу України і зокрема Єрмака в тому, що вони покривають формально підсанкційних рашистських мільярдерів і НЕ конфісковують їхні активи в Україні.
Як приклад Зісельс наводить активи рашистів Фрідмана і Хана.
Дєрьмачок захищає своїх подільників.
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02.05.2025 09:50 Відповісти

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