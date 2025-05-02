Російські мільярдери з початку року розбагатіли на $15 мільярдів
Перші місяці 2025 року, що ознаменувалися переговорами стосовно припинення розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України, які почалися після приходу в Білий дім Дональда Трампа, стали успішним для найбагатших російських мільярдерів. Їхній сукупний статок за цей час збільшився майже на $15 млрд, досягнувши $305 млрд.
Про це свідчать дані оновленому рейтингу Bloomberg Billionaires Index, передає The Moscow Times.
Найбільше на початку року заробив власник структур у галузях металургії, гірничого видобутку, телекомунікацій та технологій, засновник холдингу USM ("Металоінвест", "Удоканська мідь", "Мегафон") Алішер Усманов. Його статки зросли на $3,6 млрд, склавши $16,9 млрд. Із таким обсягом активів він займає 129 рядок у рейтингу найбагатших людей планети.
Статки співзасновника "Єврохіму" та СУЕК Андрєя Мельниченка виросли за цей час до $22,7 млрд (+$2,5 млрд), він став 88 у рейтингу.
Третє місце із приросту розміру активів серед росіян посів сенатор від Дагестану Сулейман Керімов. Він за перші місяці 2025 року розбагатів на $2,45 млрд, опинившись на 311 позиції рейтингу.
Найбільший акціонер "Норнікеля" та президент холдингу "Інтеррос" Владімір Потанін, який має найбільший статок серед російських мільярдерів, згідно з рейтингом, наростив статки на $2,2 млрд, посівши 57 місце списку.
Серед мільярдерів із Росії є й ті, чиї статки знизилися. Усього таких четверо. Найбільше втратив за перші місяці року голова ради директорів НЛМК Владімір Лісін зі спадом на $2,3 млрд (загалом йому належить $23,5 млрд).
За ним ідуть один із ключових акціонерів "Новатека" та "Сібура", наближений до президента РФ Владіміра Путіна олігарх Геннадій Тимченко, який став біднішим на $1,57 млрд ($9,4 млрд), співзасновник "Альфа-Груп" Міхаїл Фрідман, який втратив $1,45 млрд ($13,3 млрд), і голова правління "Новатеку" Леонід Міхельсон, чиї статки зменшилися на $1,3 млрд ($21 млрд).
Загалом у рейтингу Bloomberg Billionaires Index – 22 російські мільярдери.
Раніше стало відомо, що сукупні статки російських мільярдерів досягли рекордних $625,5 млрд, перевищивши попередній рекордний показник у $606,2 млрд, який зафіксували у 2021 році, до початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України.
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Дивно було б якби кацапські олігархи не змогли розбагатіти , маючи такі величезні преференції компенсації і пільги які їм надав ***** , аби лиш не гавкали на нього за те що затіяв війну .
Не було б зайвим надати статистику по вітчизняним гаманцям ЗЄ та Єрмака.
Щось підказує, що вони теж не збідніли на цій війні.
Як приклад Зісельс наводить активи рашистів Фрідмана і Хана.
Дєрьмачок захищає своїх подільників.