Російські мільярдери з початку року розбагатіли на $15 мільярдів

Перші місяці 2025 року, що ознаменувалися переговорами стосовно припинення розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України, які почалися після приходу в Білий дім Дональда Трампа, стали успішним для найбагатших російських мільярдерів. Їхній сукупний статок за цей час збільшився майже на $15 млрд, досягнувши $305 млрд.

Про це свідчать дані оновленому рейтингу Bloomberg Billionaires Index, передає The Moscow Times.

Найбільше на початку року заробив власник структур у галузях металургії, гірничого видобутку, телекомунікацій та технологій, засновник холдингу USM ("Металоінвест", "Удоканська мідь", "Мегафон") Алішер Усманов. Його статки зросли на $3,6 млрд, склавши $16,9 млрд. Із таким обсягом активів він займає 129 рядок у рейтингу найбагатших людей планети.

Статки співзасновника "Єврохіму" та СУЕК Андрєя Мельниченка виросли за цей час до $22,7 млрд (+$2,5 млрд), він став 88 у рейтингу.

Третє місце із приросту розміру активів серед росіян посів сенатор від Дагестану Сулейман Керімов. Він за перші місяці 2025 року розбагатів на $2,45 млрд, опинившись на 311 позиції рейтингу.

Найбільший акціонер "Норнікеля" та президент холдингу "Інтеррос" Владімір Потанін, який має найбільший статок серед російських мільярдерів, згідно з рейтингом, наростив статки на $2,2 млрд, посівши 57 місце списку.

Серед мільярдерів із Росії є й ті, чиї статки знизилися. Усього таких четверо. Найбільше втратив за перші місяці року голова ради директорів НЛМК Владімір Лісін зі спадом на $2,3 млрд (загалом йому належить $23,5 млрд).

За ним ідуть один із ключових акціонерів "Новатека" та "Сібура", наближений до президента РФ Владіміра Путіна олігарх Геннадій Тимченко, який став біднішим на $1,57 млрд ($9,4 млрд), співзасновник "Альфа-Груп" Міхаїл Фрідман, який втратив $1,45 млрд ($13,3 млрд), і голова правління "Новатеку" Леонід Міхельсон, чиї статки зменшилися на $1,3 млрд ($21 млрд).

Загалом у рейтингу Bloomberg Billionaires Index – 22 російські мільярдери.

Раніше стало відомо, що сукупні статки російських мільярдерів досягли рекордних $625,5 млрд, перевищивши попередній рекордний показник у $606,2 млрд, який зафіксували у 2021 році, до початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України.