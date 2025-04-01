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Новини
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Статки російських мільярдерів сягнули рекордних $625 мільярдів. Це більше, ніж до війни, – Forbes

Сукупні статки російських мільярдерів сягнули рекордних $625 мільярдів, – Forbes

Сукупні статки російських мільярдерів досягли рекордних $625,5 млрд, перевищивши попередній рекордний показник у $606,2 млрд, який зафіксували у 2021 році, до початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України.

Про це пише Forbes, передає ЕП. 

Як повідомляється, кількість мільярдерів у Росії за рік зросла зі 125 до 146. Лідером російського рейтингу залишився акціонер "Лукойлу" Вагіт Алекперов, чиї статки оцінюють у $28,7 млрд.

Статки деяких мільярдерів зросли особливо відчутно. Сенатор від Дагестану Сулейман Керімов і його родина збільшили капітал майже на $6 млрд. Генеральний директор "Севергрупп" Алексєй Мордашов із родиною – на $3,1 млрд, співвласник "Альфа-банку" Міхаіл Фрідман – на $2 млрд, а глава "Новатек" Леонід Міхельсон – на $1 млрд.

Водночас кілька підприємців більше не входять до російського рейтингу. Засновник Telegram Павел Дуров та ексвласник "Єврохіму" Андрєй Мельниченко тепер серед найбагатших в ОАЕ, а Алішер Усманов – у списку Узбекистану.

Загалом кількість мільярдерів у світі зросла на 247 осіб і перевищила 3000. Їхнє сукупне багатство сягнуло рекордних $16,1 трлн. Вперше в історії 15 осіб мають понад $100 млрд. Найбагатшим у світі став Ілон Маск, який за рік подвоїв свої статки.

Як повідомлялося, до цьогорічного глобального рейтингу найбагатших людей за версією Forbes увійшли семеро українських бізнесменів.

Водночас із переліку світових мільярдерів вибув співвласник групи "Приват" Геннадій Боголюбов, який торік займав у ньому 2692 місце зі статками в $1 млрд.

У 2024 році до світового рейтингу найбагатших людей за версією Forbes входило лише п'ять українців. При цьому з нього вибув бізнесмен Ігор Коломойський.

Автор: 

багатство (23) рейтинг (955) росія (14183) мільярдери (217)


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Топ коментарі
+8
Санкції діють на повну силу. Вже пухнуть мокші.
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01.04.2025 20:15
+4
А статистика наших рідненьких міл... є? Із України? Тих, хто заробляє на війні!?
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01.04.2025 20:14
+4
А пам'ятаєте як на початку війни журналюги один поперед одного на всіх ютюб та телеграм каналах патякали, що от ********** олігархи після введення санкцій почнуть втрачати свої статки та самі ***** придавлять? А воно бачте як потужні санкції на них подіяли? Вони навпаки, тепер ***** будуть оберігати як зеницю ока
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01.04.2025 21:00
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А статистика наших рідненьких міл... є? Із України? Тих, хто заробляє на війні!?
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01.04.2025 20:14 Відповісти
Найбагатшим українцем у 2025 році став Рінат Ахметов, власник ДТЕК та співвласник "Метінвест". Зі статками у 7,9 млрд доларів він посів 390 місце у світі.

Далі у списку розташувалися:

Віктор Пінчук, якому належить група компаній "Інтерпайп" - 3,2 млрд доларів;

Петро Порошенко, власник компанії "Roshen"- 1,7 млрд доларів;

Андрій Веревський, засновник агрохолдингу та головний акціонер компанії Kernel, - 1,4 млрд;

Влад Яценко, співзасновник необанку Revolut, який у 2021 році став найдорожчим стартапом Великобританії - 1,2 млрд;

Вадим Новинський, власник Smart Holding Group - 1,2 млрд;

Костянтин Жеваго, виконавчий директор Ferrexpo, колишній власник банка "Фінанси та Кредит» - 1,1 млрд.
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01.04.2025 22:00 Відповісти
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01.04.2025 22:04 Відповісти
Санкції діють на повну силу. Вже пухнуть мокші.
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01.04.2025 20:15 Відповісти
мільйон раз сказано - санкції спрямовані на найбідніші верстви населення - для підйому бунту
мільярдерам взагалі пох яка вартість хліба або комуналки
хватить показувати свій рівень розуміння
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01.04.2025 21:45 Відповісти
Ну, так це, і дурням зрозуміло!
З стаФонду ******, а не московитів, гроші перейшли до олігархів, за оті усякі лінії суровікина, нові ракети, шахеди….
Денєг нєт, а ви держитесь !!
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01.04.2025 20:16 Відповісти
оце вже грабують все , Дітей ,корисні копалини , Хліб ...грибуть і русня і зелена шобла з України ...% задоволені вибором ,житт'ям ,все як казав 🤡 , всім всього вистачить...зробимо Україну ще раз разом !!!
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01.04.2025 20:19 Відповісти
Автор: Галина Ялівець, а статтю про наших вибльовків слабо?
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01.04.2025 20:35 Відповісти
Є стаття, там наче 5 чи 6 наших бідолашечок...
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01.04.2025 20:58 Відповісти
Санкції працюють.
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01.04.2025 20:41 Відповісти
Задавили санкціями...
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01.04.2025 20:49 Відповісти
*******, санкції у дії...
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01.04.2025 20:57 Відповісти
Звісно, якщо замість "Лади" давати пачку пєльмєнів - чому б і не прибарахлитись?
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01.04.2025 20:58 Відповісти
А пам'ятаєте як на початку війни журналюги один поперед одного на всіх ютюб та телеграм каналах патякали, що от ********** олігархи після введення санкцій почнуть втрачати свої статки та самі ***** придавлять? А воно бачте як потужні санкції на них подіяли? Вони навпаки, тепер ***** будуть оберігати як зеницю ока
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01.04.2025 21:00 Відповісти
До чого тут це?
Якщо куйло захоче - а він захоче - він відбере у своїх олігархів всі статки собі і навіть більше - привласнить всі бізнеси росії на своє їм'я... зробить всю росією своєю власністю - стане найбагатшим тріліонером в світі.
І що?
Мільярдери завжди будуть багатіти - бо бідняки стають жебраками.
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01.04.2025 21:48 Відповісти
санкції до сраки реально
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01.04.2025 21:01 Відповісти
Вы совсем на *********** бахнулись? У них биржи нет, они там могут эти ценные бумаги только друг другу продавать. Как вы без биржи будете знать реальную стоимость ценных бумаг?
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02.04.2025 01:48 Відповісти

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