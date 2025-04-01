Статки російських мільярдерів сягнули рекордних $625 мільярдів. Це більше, ніж до війни, – Forbes

Сукупні статки російських мільярдерів досягли рекордних $625,5 млрд, перевищивши попередній рекордний показник у $606,2 млрд, який зафіксували у 2021 році, до початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України.

Про це пише Forbes, передає ЕП.

Як повідомляється, кількість мільярдерів у Росії за рік зросла зі 125 до 146. Лідером російського рейтингу залишився акціонер "Лукойлу" Вагіт Алекперов, чиї статки оцінюють у $28,7 млрд.

Статки деяких мільярдерів зросли особливо відчутно. Сенатор від Дагестану Сулейман Керімов і його родина збільшили капітал майже на $6 млрд. Генеральний директор "Севергрупп" Алексєй Мордашов із родиною – на $3,1 млрд, співвласник "Альфа-банку" Міхаіл Фрідман – на $2 млрд, а глава "Новатек" Леонід Міхельсон – на $1 млрд.

Водночас кілька підприємців більше не входять до російського рейтингу. Засновник Telegram Павел Дуров та ексвласник "Єврохіму" Андрєй Мельниченко тепер серед найбагатших в ОАЕ, а Алішер Усманов – у списку Узбекистану.

Загалом кількість мільярдерів у світі зросла на 247 осіб і перевищила 3000. Їхнє сукупне багатство сягнуло рекордних $16,1 трлн. Вперше в історії 15 осіб мають понад $100 млрд. Найбагатшим у світі став Ілон Маск, який за рік подвоїв свої статки.

Як повідомлялося, до цьогорічного глобального рейтингу найбагатших людей за версією Forbes увійшли семеро українських бізнесменів.

Водночас із переліку світових мільярдерів вибув співвласник групи "Приват" Геннадій Боголюбов, який торік займав у ньому 2692 місце зі статками в $1 млрд.

У 2024 році до світового рейтингу найбагатших людей за версією Forbes входило лише п'ять українців. При цьому з нього вибув бізнесмен Ігор Коломойський.