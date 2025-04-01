В Україні збільшилась кількість мільярдерів, статки Ахметова зросли вдвічі, – Forbes
До цьогорічного глобального рейтингу найбагатших людей за версією Forbes увійшли семеро українських бізнесменів.
Найбагатшим з-поміж українських підприємців залишається Рінат Ахметов, пише українська редакція Forbes.
У глобальному рейтингу власник холдингів ДТЕК та "Метінвест" обіймає 390 місце. Оцінка його статків зросла з квітня минулого року майже вдвічі – з $4 млрд до $7,9 млрд.
На це вплинуло збільшення виторгу "Метінвесту" та ДТЕК, що вплинуло на їхню ринкову вартість. Серед інших чинників – суттєве зростання оцінки вартості банку ПУМБ, дооцінка грошових заощаджень, отриманих у якості дивідендів, а також завершення будівництва розкішної 139-метрової супер’яхти Luminance, вартість якої оцінюється у $500 млн.
Віктор Пінчук посів у глобальному рейтингу мільярдерів 1141 місце, оцінка його статків збільшилася на 60% (або на $1,2 млрд) – до $3,2 млрд. На це вплинуло покращення фінансових результатів трубного холдингу "Інтерпайп", газовидобувної GeoAlliance та переоцінка їхньої ринкової вартості. Також укладачі рейтингу підвищили оцінку особистих заощаджень Пінчука у формі нерухомості, грошових коштів та інших цінностей.
Цього року до рейтингу Forbes повернувся Петро Порошенко, посівши 1947 місце. Його статки оцінюються у $1,8 млрд.
Також до рейтингу мільярдерів повернувся Андрій Веревський: з оцінкою статків у $1,4 млрд він посів 2356 сходинку. Його повернення до списку повʼязане з недавнім зростанням капіталізації підконтрольного агрохолдингу Kernel.
На 2623 місці зі статками $1,2 млрд у цьогорічному рейтингу опинилися одразу троє українців – Вадим Новинський, Костянтин Жеваго та співзасновник фінтех-компанії Revolut Влад Яценко, який також цьогоріч повернувся до рейтингу. Втім, у рейтингу Forbes Яценко фігурує як представник Великої Британії.
Водночас із переліку світових мільярдерів вибув співвласник групи "Приват" Геннадій Боголюбов, який торік займав у ньому 2692 місце зі статками в $1 млрд.
Як повідомлялося, у 2024 році до світового рейтингу найбагатших людей за версією Forbes входило лише п’ять українців. При цьому з нього вибув бізнесмен Ігор Коломойський.
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ахмєтка знову за рік подвоїть статки.
Ніхто і ніколи не покаже економічну складову формування ціни за кВт
4 млрд гривень, які щойно задекларував Порошенко, це дуже великі гроші для кожного з нас... І це дрібниця для будь-якого світового бізнесмена...
Але, на жаль, не всі гроші там зароблені зараз. 1,6 млрд грн - це просто повернуті Порошенку гроші за військові облігації, які він купував, щоб підтримати бюджет країни. Тобто, він не "заробив", а позичив державі, а тепер отримав назад свої ж кошти.
Майже 2,5 млрд грн - це його особисті витрати на допомогу армії у 2024 році. А загалом він за час вторгнення вже витратив 7 млрд.
Ця, сума, здається, більша за 4 млрд? Чи ні? Мабуть, ні... Бо цифрою у 4 млрд забито усі зелені помийки, а дрібну суму у 7 млрд ніхто не згадує...
Справді, то дрібниці... Кожен слуга на чолі з Зеленським таку допомогу війську надає чи не щодня Ги-ги
Насправді, Порошенко найбільший приватний донатоЗСУ! І про це ані слова...
l чому "правильні" блогери і ЗМІ так збудились через 4 млрд грн у декларації Порошенка? Тому що за методичкою їм треба представити це як "надприбутки олігарха", а не як допомогу армії.
Тепер, перед виборами, які подейкують, можуть відбутися у липні, це як ніколи важливо для них...
От і годують ботоферми, а не допомогають ЗСУ.
показово, що в олігархів все ок як українських так і ворожих
Як https://eurosolidarity.org/2025/04/01/dovgoochikuvane-optovolokno-petro-poroshenko-peredaye-na-front-pershu-partiyu-novyh-droniv/ повідомляє пресслужба політсили, Порошенко зазначив, що ця розробка розпочалася у вересні-жовтні 2023 року.
"Тут 10 км оптоволокна, а це - 50 перших наших дронів. Ми поєднуємо їх або з пультом керування, або з наземною станцією, додаємо ********* - і жодні засоби радіоелектронної боротьби противника не зможуть цьому завадити", - пояснив він. (А я ше думаю та невже сама держава з укроборонпрому на таке наважилася ) , а от і не помилилася , це Петро Порошенко !!!❤️