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В Україні збільшилась кількість мільярдерів, статки Ахметова зросли вдвічі, – Forbes

ахметов

До цьогорічного глобального рейтингу найбагатших людей за версією Forbes увійшли семеро українських бізнесменів.

Найбагатшим з-поміж українських підприємців залишається Рінат Ахметов, пише українська редакція Forbes.

У глобальному рейтингу власник холдингів ДТЕК та "Метінвест" обіймає 390 місце. Оцінка його статків зросла з квітня минулого року майже вдвічі – з $4 млрд до $7,9 млрд.

На це вплинуло збільшення виторгу "Метінвесту" та ДТЕК, що вплинуло на їхню ринкову вартість. Серед інших чинників – суттєве зростання оцінки вартості банку ПУМБ, дооцінка грошових заощаджень, отриманих у якості дивідендів, а також завершення будівництва розкішної 139-метрової супер’яхти Luminance, вартість якої оцінюється у $500 млн.

Віктор Пінчук посів у глобальному рейтингу мільярдерів 1141 місце, оцінка його статків збільшилася на 60% (або на $1,2 млрд) – до $3,2 млрд. На це вплинуло покращення фінансових результатів трубного холдингу "Інтерпайп", газовидобувної GeoAlliance та переоцінка їхньої ринкової вартості. Також укладачі рейтингу підвищили оцінку особистих заощаджень Пінчука у формі нерухомості, грошових коштів та інших цінностей.

Цього року до рейтингу Forbes повернувся Петро Порошенко, посівши 1947 місце. Його статки оцінюються у $1,8 млрд.

Також до рейтингу мільярдерів повернувся Андрій Веревський: з оцінкою статків у $1,4 млрд він посів 2356 сходинку. Його повернення до списку повʼязане з недавнім зростанням капіталізації підконтрольного агрохолдингу Kernel.

На 2623 місці зі статками $1,2 млрд у цьогорічному рейтингу опинилися одразу троє українців – Вадим Новинський, Костянтин Жеваго та співзасновник фінтех-компанії Revolut Влад Яценко, який також цьогоріч повернувся до рейтингу. Втім, у рейтингу Forbes Яценко фігурує як представник Великої Британії.

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Водночас із переліку світових мільярдерів вибув співвласник групи "Приват" Геннадій Боголюбов, який торік займав у ньому 2692 місце зі статками в $1 млрд.

Як повідомлялося, у 2024 році до світового рейтингу найбагатших людей за версією Forbes входило лише п’ять українців. При цьому з нього вибув бізнесмен Ігор Коломойський.

Автор: 

Forbes (97) Ахметов Рінат (1610) Пінчук Віктор (211) Порошенко Петро (1795) рейтинг (955) мільярдери (217)


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Топ коментарі
+24
В усі часи для багатіїв війна - золоте дно!
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01.04.2025 17:06
+20
йому треба багато грошей , ЗСУ на кожному повороті , благають по допомогу ,і Порошенко віддає багато !!! а от шобла 🤡 зеленського , гребе під себе !!!
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01.04.2025 17:41
+18
Він збагатився в 82 рази , забув? І брата вбив!
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01.04.2025 17:34
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Я правильно розумію, що усіх громадян України примусили збільшити виторги ДТЕК? Тарифи на електроенергію обгрунтовують виключно ''стражданнями благадєтєля''.
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01.04.2025 18:48 Відповісти
а ви думаєте всі у війну платять? бізнес перекриває і себе і громадян, які за межею бідності. промисловість тримає на собі ключові економічні виклики, а ЗСУ тримає фронт. у всіх є свої завдання
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02.04.2025 00:53 Відповісти
та він війну й закрутив - для збагачення.доки цей байстрюк кучмівський буде сцяти людім в вічі ?
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01.04.2025 19:37 Відповісти
А ще місяць, буде чергове підняття тарифу, вже повилазили кишенькові "експерти" які виють про доцільність підняття тарифу. Знову для "відновлення енергетики" знову забудуть про надані союзниками мільярди для відновлення енергетики і подарованого обладнання...
ахмєтка знову за рік подвоїть статки.
Ніхто і ніколи не покаже економічну складову формування ціни за кВт
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01.04.2025 19:50 Відповісти
Що ви тут на бандита ахметова гоните - це "св'ятий" бандит він фронту "донатить"!!!
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01.04.2025 19:50 Відповісти
****** теж нащедрував на війні. але то таке, він по життю барига.
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01.04.2025 20:28 Відповісти
На відміну від мільярдерів "мільйонери краще розуміють свої потреби, вони зосереджені на тому, щоби зберегти своє багатсто. Тому треба думати як багатії, розвивати своє
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06.04.2025 22:37 Відповісти
А зелохи думали що епоха бідності то в них пройшла,і їм паяц тямлющій тількі в корпоротивах країну мрії на тарілочці подасть🤣
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01.04.2025 20:30 Відповісти
то може Трамп і правий що гроші не хоче більш надавати, бо скорше все таки крадуть безбожно. Нехай надає снарядами і хаймарсами
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01.04.2025 20:39 Відповісти
Зазвичай справа не тільки в грошаї і зброї. Зверніть увагу, що селфмейд-мільярдерів не лякає ризик втратити вкладені гроші. Здебільшого їх турбує, що велике майбутнє може статися без їхньої участі
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06.04.2025 22:39 Відповісти
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01.04.2025 20:50 Відповісти
фу .ля Зе! .ля.
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01.04.2025 21:41 Відповісти
https://t.me/bryhynets/27434 Олександр Бригінець:
4 млрд гривень, які щойно задекларував Порошенко, це дуже великі гроші для кожного з нас... І це дрібниця для будь-якого світового бізнесмена...
Але, на жаль, не всі гроші там зароблені зараз. 1,6 млрд грн - це просто повернуті Порошенку гроші за військові облігації, які він купував, щоб підтримати бюджет країни. Тобто, він не "заробив", а позичив державі, а тепер отримав назад свої ж кошти.
Майже 2,5 млрд грн - це його особисті витрати на допомогу армії у 2024 році. А загалом він за час вторгнення вже витратив 7 млрд.
Ця, сума, здається, більша за 4 млрд? Чи ні? Мабуть, ні... Бо цифрою у 4 млрд забито усі зелені помийки, а дрібну суму у 7 млрд ніхто не згадує...
Справді, то дрібниці... Кожен слуга на чолі з Зеленським таку допомогу війську надає чи не щодня Ги-ги
Насправді, Порошенко найбільший приватний донатоЗСУ! І про це ані слова...
l чому "правильні" блогери і ЗМІ так збудились через 4 млрд грн у декларації Порошенка? Тому що за методичкою їм треба представити це як "надприбутки олігарха", а не як допомогу армії.
Тепер, перед виборами, які подейкують, можуть відбутися у липні, це як ніколи важливо для них...
От і годують ботоферми, а не допомогають ЗСУ.
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01.04.2025 20:51 Відповісти
Спасибо Зеленскому, что заботится об олигархах. Это при Порошенко они беднели год из года, а теперь все наоборот.
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01.04.2025 21:40 Відповісти
А цифри можна навести - в які роки вони біднішали ?
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01.04.2025 21:48 Відповісти
Есть статистика до 19 года. Они все беднели. А потом раз с 19 года и стали богаче. Потому что предприятия перестали платить налоги, им начали выдавать льготы и прочее. А украинцам достаточно что по телевизору Зелибоба выступает - им богатство не надо.
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01.04.2025 21:51 Відповісти
че ты несешь ? дура ты необразованая иди смокчи рошенку. такие как ты на бутылке сидять и смочкуть.
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03.04.2025 21:45 Відповісти
А ну тепер зрозуміло для кого закінчилась ера бідності 😂😂😂
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01.04.2025 22:16 Відповісти
ми все очень ради за дарагога ренаталеанидича.......Але дивно чому у переліку відсутні дермак та умеров....а мабудь наступного разу
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01.04.2025 22:43 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3544483/sukupni-statky-rosiyiskyh-milyarderiv-syagnuly-rekordnyh-625-milyardiv-forbes

показово, що в олігархів все ок як українських так і ворожих
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01.04.2025 23:44 Відповісти
це ви на дітей Трампа і Боріса Джонсона натякаєте? так вони наче не скаржаться. Он Іванка Трамп яку кар'єру на татовому горбу зробила
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02.04.2025 00:57 Відповісти
непотопляємі
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02.04.2025 00:01 Відповісти
топити зараз треба тільки руснявий флот, хай всі йдуть за руським кораблем... на дно
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02.04.2025 00:55 Відповісти
Петро Порошенко, народний депутат та лідер партії "Європейська солідарність", передав на фронт першу партію дронів на оптоволоконному зв'язку. Проєкт із їхнього виробництва стартував ще восени минулого року.

Як https://eurosolidarity.org/2025/04/01/dovgoochikuvane-optovolokno-petro-poroshenko-peredaye-na-front-pershu-partiyu-novyh-droniv/ повідомляє пресслужба політсили, Порошенко зазначив, що ця розробка розпочалася у вересні-жовтні 2023 року.



"Тут 10 км оптоволокна, а це - 50 перших наших дронів. Ми поєднуємо їх або з пультом керування, або з наземною станцією, додаємо ********* - і жодні засоби радіоелектронної боротьби противника не зможуть цьому завадити", - пояснив він. (А я ше думаю та невже сама держава з укроборонпрому на таке наважилася ) , а от і не помилилася , це Петро Порошенко !!!❤️
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02.04.2025 00:36 Відповісти
ты знаеь, что твой порох танки продавал в АТО русским ? какие вы жалке. но ничего, петька уже никто, тупорыле на подработке, шоколадные. дешевки за рошенку вас купили.
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03.04.2025 21:44 Відповісти
Почитал коменты и ужаснулся. Реально страна потеряна вместе с людьми из-за миграции. Такой концентрации тупорылых не выдержит ни одна территория, а Украина ещё и выживать умудряется. Действительно слава такой стране и позор государству.
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02.04.2025 00:56 Відповісти
Не уявляєте як приємно за співвітчизників, дак тримати, дорогенькі!!! Ви наша гшоордість!!! Щоб ви повиздихали, мерзота!
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02.04.2025 02:29 Відповісти
Міліардери України то в основному мразота, гниль країни. Не всі звісно, є 0.1 - 1% нормальних..... але то не точно.
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02.04.2025 02:44 Відповісти
Мільярдери це нормально, українські та американські олігархи це дно. Жодного олігарху не повинно бути в політиці. Жодного!
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02.04.2025 09:21 Відповісти
Та ви шо....а нелох казав що будує країну мрій....Ось вона яка,цякраїна....
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02.04.2025 06:24 Відповісти
А ви думали хто був кінцевим беніфіціаром підняття вартості електроенергії?
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02.04.2025 08:14 Відповісти
Ось і гасло наполєончіка- зробимо Україну, так і сдєлалі, що українці харкаються кров'ю!
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02.04.2025 08:33 Відповісти
Ринат красава
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02.04.2025 08:53 Відповісти
Байстрюки чи родичі кучми.
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02.04.2025 08:59 Відповісти
Мародери України збільшили своє статки …
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02.04.2025 09:32 Відповісти
это другое, да зелеДрочеры??? бенин Оманский Нарик "борец "с коррупцией и олигархатом....
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02.04.2025 09:38 Відповісти
це ішне, так шоколадні дрочери?))
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02.04.2025 14:31 Відповісти
чому бі і ні...тарифи за війну виросли в 3 рази, як не порадіти за співвітчизників, у них і війни мабуть немає... живуть в іншій реальності. Ахметушке в 2014 - захистити б Донбас від руського миру, а ні...не вірю, що така багата і авторитетна постать, не змогла цього зробити. гуманітарні пайки та погудіти хіба що зміг... дуже дивні речі...гидко
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02.04.2025 13:02 Відповісти
Ох яка незручна стаття вийшла, ще й на цензорі. Ох..... зеленої погані не відать, але стирчать вуха чоколадного зайця.
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02.04.2025 14:30 Відповісти
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