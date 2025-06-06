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Новости Санкции против России
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Франция ожидает представления 18-го пакета санкций ЕС против России до конца июня, - Барро

Госсекретарь Франции по делам Европы Жан-Ноэль Барро

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро выразил надежду, что Европейская комиссия представит 18-й пакет санкций против России до конца июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

По данным издания, после завершения 17-го пакета ограничений в мае, Евросоюз почти сразу перешел к работе над новым этапом санкционной политики в отношении РФ. С момента полномасштабного вторжения России в Украину, ЕС систематически расширяет экономическое давление на Москву с целью сдерживания ее агрессии.

"Сегодня утром министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что надеется, что Европейская комиссия представит последний пакет до конца этого месяца", - цитирует Sky News.

Детали относительно содержания 18-го пакета пока не разглашаются.

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Автор: 

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які ж ви швідкі)
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06.06.2025 16:54 Ответить
для цього у них є узаконена бюрократія,якою можна прикрити все від небажання,труслисті,до подвійних домовленностей
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06.06.2025 17:16 Ответить
Припущення на посилання ШІ?
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06.06.2025 16:58 Ответить
Якби ви ці санкції ще й реально вводили, а не просто декларували.
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06.06.2025 17:10 Ответить
То вже б, до 1 вересня протягнути, щоб діти до школи пішли?
Чого там …
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06.06.2025 17:24 Ответить
 
 