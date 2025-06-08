Фіцо погрожує блокувати в Євросоюзі санкції проти РФ

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожує заблокувати будь-які санкції, які ЄС запроваджуватиме проти Росії, якщо вони завдають шкоди національним інтересам його країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", заяву очільника уряду Словаччини наводить Reuters.

Слова Фіцо пролунали після того, як парламент Словаччини ухвалив резолюцію, яка закликає членів уряду відмовлятися від підтримки нових санкцій і торговельних обмежень проти Росії в міжнародних організаціях.

Також читайте: Науседа вимагає, щоб санкції проти РФ були схожі на "коктейль Молотова"

Він вказав, що Словаччина хоче залишатися конструктивним членом ЄС, але назвав резолюцію політичним інструментом із сильним посланням.

Якщо будуть санкції, які можуть нам нашкодити, я ніколи за них не проголосую", – заявив Фіцо.

Він додав, що не може підтримати жодних заходів щодо припинення імпорту російського палива для словацьких атомних електростанцій.

"Я зацікавлений у тому, щоб бути конструктивним гравцем у Європейському Союзі, але не за рахунок Словаччини", – зауважив Фіцо.

Читайте: Прем’єр Фінляндії Орпо засудив намір Трампа послабити законопроєкт про санкції проти РФ