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Новини Санкції проти Росії Скасування санкцій проти Росії
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Фіцо погрожує блокувати в Євросоюзі санкції проти РФ

Фіцо каже, що заблокує санкції проти Росії

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожує заблокувати будь-які санкції, які ЄС запроваджуватиме проти Росії, якщо вони завдають шкоди національним інтересам його країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", заяву очільника уряду Словаччини наводить Reuters.

Слова Фіцо пролунали після того, як парламент Словаччини ухвалив резолюцію, яка закликає членів уряду відмовлятися від підтримки нових санкцій і торговельних обмежень проти Росії в міжнародних організаціях.

Також читайте: Науседа вимагає, щоб санкції проти РФ були схожі на "коктейль Молотова"

Він вказав, що Словаччина хоче залишатися конструктивним членом ЄС, але назвав резолюцію політичним інструментом із сильним посланням.

Якщо будуть санкції, які можуть нам нашкодити, я ніколи за них не проголосую", – заявив Фіцо.

Він додав, що не може підтримати жодних заходів щодо припинення імпорту російського палива для словацьких атомних електростанцій.

"Я зацікавлений у тому, щоб бути конструктивним гравцем у Європейському Союзі, але не за рахунок Словаччини", – зауважив Фіцо.

Читайте: Прем’єр Фінляндії Орпо засудив намір Трампа послабити законопроєкт про санкції проти РФ

Автор: 

санкції (12113) Словаччина (1116) Фіцо Роберт (218)


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Топ коментарі
+6
Закрийте нафтопровод Дружба на тиждень... час наказувати цього покидька.
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08.06.2025 17:14 Відповісти
+5
недострелений, на жаль...
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08.06.2025 17:16 Відповісти
+4
Малмй клоп але ж смердючий.
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08.06.2025 17:17 Відповісти
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Коли їм вже припинять дотації і вони почнуть жити на свої?!
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08.06.2025 17:13 Відповісти
От проблема... У відповідь треба заблокувать нафтопровід... На території Росії... Його тримали тільки для того, щоб Словаччина не мала перебоїв у забезпеченні пальним...
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08.06.2025 17:14 Відповісти
Закрийте нафтопровод Дружба на тиждень... час наказувати цього покидька.
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08.06.2025 17:14 Відповісти
недострелений, на жаль...
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08.06.2025 17:16 Відповісти
Він такий встрелений як і трамп. Вже через пару тижнів після кількох куль в пузо вже на мітингу скакав. Хто в таке повірить бл?
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08.06.2025 17:56 Відповісти
Малмй клоп але ж смердючий.
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08.06.2025 17:17 Відповісти
Під час Другої світової словаки були на боці нацистів Німеччини, а сьогодні на боці нацистів-фашистів і терористів росії. Нічого дивного.
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08.06.2025 17:17 Відповісти
Фіцо погрожує...

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08.06.2025 17:17 Відповісти
В Словакии пророссийское население 25% за него Фицо и бьётся!
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08.06.2025 17:18 Відповісти
Фіцо, проституцією більше у ху...ла заробляє, чим Словаччина отримує від ЄС. Тому як і ху...лу йому класти на свій народ
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08.06.2025 17:19 Відповісти
Біснуватій Фіцьці ніяк адекватне лікування не підберуть.
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08.06.2025 17:23 Відповісти
Нахєр з ЄС Угорщину та Словаччину викинути! Вини не з ЄС; вони з кремлем грають в одній команді.
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08.06.2025 17:23 Відповісти
Недобитий комуняцький вибл@док відпрацьовує бабло ,
яке йому дає кремлівський вбивця !!
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08.06.2025 17:24 Відповісти
А коли він не погрожував? - баба Яга проти
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08.06.2025 17:25 Відповісти
***** з ЄС давно, словачинну ********* ніхто і не помітить
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08.06.2025 17:29 Відповісти
Що і потрібно було доказати. Єдині санкції які можна ввести проти Сосії це ті які введе сама Україна. Патріотичні і мирні дрони можуть же не тільки по аеродромам літати а і регулярно провідувати рашистські нафто/газопроводи.
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08.06.2025 17:31 Відповісти
ЕС как бы все время говорит украинцам - посмотрите на этих праативных мушчин, Орбан, Фицо, смотрите какие они ужасные штучки делают.... сравните с нами, с нашими сладкими речами и любите нас полностью!
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08.06.2025 17:36 Відповісти
На відміну від США у ЄС хоч щось порядне є. А США стали областю ху...лостана. Коли трампонутий вас депортує в Україну, сам побачиш
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08.06.2025 17:45 Відповісти
Угорщина та Словаччина це готова 5 колона ху....лостану в ЄС, якщо дійде до зіткнення то вони просто будуть робити те що ху...ло накаже, при цьому за гроші ЄС.
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08.06.2025 17:38 Відповісти
Фіцо війде в Світову історію як поц звичайний...
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08.06.2025 17:40 Відповісти
Закрити нафтопровід "Дружба" на жаль не можна бо дизтопливо і керосин для наших танків і літаків отримуємо від Угорщини і Словакії.Постріл собі в ногу.
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08.06.2025 18:19 Відповісти
 
 