Соратники Фицо хотят официально потребовать от Украины компенсации за помощь Словакии
Коалиционная Словацкая национальная партия (SNS) считает, что Словакия имеет право официально требовать финансовой компенсации от Украины за оказанную ей помощь, как это сделали США.
Об этом TASR сообщила в субботу директор офиса главы SNS Зузана Шкопцова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Teraz.
В связи с этим партия призывает премьер-министра страны Роберта Фицо инициировать процедуру Европейского Союза относительно доли в минеральных богатствах Украины на следующем заседании Европейского Совета.
"Никогда в истории ни одного государства не было такого подписания соглашения, как это сделал президент Зеленский по США. Помощь Европейского Союза приближается к объему помощи США. Если Украина передаст все свои минеральные богатства США, она не будет иметь чем вернуть помощь европейским государствам", - заявила Шкопцова.
Чиновница добавила, что осуществление Вашингтоном исключительных прав на минеральные ресурсы является "нелогичным и неэтичным" в отношении Украины.
Кроме того, лидер SNS Андрей Данко планирует официально вынести этот вопрос на рассмотрение к министру финансов Ладиславу Каменецкому в понедельник, 26 мая.
Данко попросит главу министерства "всесторонне просчитать расходы на помощь Украине" и таким образом подготовить основу для Фицо.
По словам националистов, Словакия в пределах своих возможностей помогла Украине на сумму более трех миллиардов евро.
Партия SNS утверждает, что Словакия должна получить компенсацию за свою финансовую помощь так же как это сделали Соединенные Штаты.
"Если Украина уже решила оплатить США помощь во время конфликта с Российской Федерацией, то непонятно, почему она не делает этого в отношении Европейского Союза", - сказала Шкопцова.
В SNS надеются, что премьер-министр Фицо поднимет этот вопрос на следующей встрече лидеров, чтобы они могли обратиться к руководству Европейского Союза.
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у них є Патріот, у них є Старлінк?
Словаччина добровільно надала допомогу, бо очконула в перші дні війни.
Зараз вони вже зрозуміли, що куйло НЕ ПЕРЕМОЖЕ Україну - тому тупо піаряться на повітрі.
А що стосовно нашого, то це реальні маніпуляції з голосами.
Я порівнюю Словакію/словаків - тоді і зараз..це жахи тепер. Тоді на них влада не мала впливу..
Запам"ятайте - навіть у будь-якому хворому суспільстві знайдеться немало людей, які його не сприймають... Так було і при Гітлері, і при Сталіні... А словацьке суспільство далеко не "хворе" - то вам просто "хворих" краще видно...
А до 2014-го "Яр" був "ніяким"... Бо на "Цензор", вперше, прийшов у червні 2014-го...
Завдяки демократії, ***** приводить до влади потрібних йому людей
Цього слід було очікувати. Трамп відкрив ці двері.
Ці двері відкрив Єрмак з путіним. І їхній ручний дурник Зяльонський.
Це частина демонтажу Україну.
Ще не вкурили, що таке це ВСЕ?
Порегочіть з 95-го гівно кварталу.
А за ту помощь, которая была уже оказана, платить ничего не будет, так как помощь была грантовая, т.е. бесплатная.
С этим согласился даже Трамп и в соглашении об "копалинах" это отражено.
Поэтому, если Фицо хочет денег, то пусть Украине продает военную технику, если Украина еще захочет ее покупать.
Вже якась Хвиця з іплом дегенерата хоче "возмєщєній".
Хвиця, нехай тобі товстий Орбан всуне свого товстого в твій в"ялий сфінктер і возмєстіт.
Якось так. МЗС просто треба послати Хвицю на *** жаби Орбана.
2. Чечня.
2. Чечня - мотивація.
1. Менталітет - наївність та душевна вайлуватість.
2. Відсутність гонору.
3. Віра у "старшого брата".
4. Наглість та хитрість раші. Втім, варто знати, що раша - то не тільки рашковани. Вони просто тупа, відірвана агресивна маса на підтанцьовці у "новітніх кагановичів". У раші, як і в Україні, у владі "новітні кагановичі".
Натомість в Словаччині, яка постпішно відділилась від Чехії, ніякої люстрації не проводилось. І це зараз дається взнаки: владу захопили ось такі фіци - діточки і внучатка чехословацької колаборації - колишньої партноменклатури та держапарату, що допомагали совіцьким військам придушувати "Празьку весну - 1968" та чавити танками незгодних з окупацією Чехословаччини на вулицях Братислави.
он її https://www.facebook.com/sues.sues.1/photos фейбук
вірю, що не вся Словаччина така