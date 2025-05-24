Соратники Фицо хотят официально потребовать от Украины компенсации за помощь Словакии

Коалиционная Словацкая национальная партия (SNS) считает, что Словакия имеет право официально требовать финансовой компенсации от Украины за оказанную ей помощь, как это сделали США.

Об этом TASR сообщила в субботу директор офиса главы SNS Зузана Шкопцова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Teraz.

В связи с этим партия призывает премьер-министра страны Роберта Фицо инициировать процедуру Европейского Союза относительно доли в минеральных богатствах Украины на следующем заседании Европейского Совета.

"Никогда в истории ни одного государства не было такого подписания соглашения, как это сделал президент Зеленский по США. Помощь Европейского Союза приближается к объему помощи США. Если Украина передаст все свои минеральные богатства США, она не будет иметь чем вернуть помощь европейским государствам", - заявила Шкопцова.

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Чиновница добавила, что осуществление Вашингтоном исключительных прав на минеральные ресурсы является "нелогичным и неэтичным" в отношении Украины.

Кроме того, лидер SNS Андрей Данко планирует официально вынести этот вопрос на рассмотрение к министру финансов Ладиславу Каменецкому в понедельник, 26 мая.

Данко попросит главу министерства "всесторонне просчитать расходы на помощь Украине" и таким образом подготовить основу для Фицо.

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По словам националистов, Словакия в пределах своих возможностей помогла Украине на сумму более трех миллиардов евро.

Партия SNS утверждает, что Словакия должна получить компенсацию за свою финансовую помощь так же как это сделали Соединенные Штаты.

"Если Украина уже решила оплатить США помощь во время конфликта с Российской Федерацией, то непонятно, почему она не делает этого в отношении Европейского Союза", - сказала Шкопцова.

В SNS надеются, что премьер-министр Фицо поднимет этот вопрос на следующей встрече лидеров, чтобы они могли обратиться к руководству Европейского Союза.

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