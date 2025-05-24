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Новости Помощь Украине от Словакии
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Соратники Фицо хотят официально потребовать от Украины компенсации за помощь Словакии

Соратники Фицо хотят финансовой компенсации от Украины

Коалиционная Словацкая национальная партия (SNS) считает, что Словакия имеет право официально требовать финансовой компенсации от Украины за оказанную ей помощь, как это сделали США.

Об этом TASR сообщила в субботу директор офиса главы SNS Зузана Шкопцова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Teraz.

В связи с этим партия призывает премьер-министра страны Роберта Фицо инициировать процедуру Европейского Союза относительно доли в минеральных богатствах Украины на следующем заседании Европейского Совета.

"Никогда в истории ни одного государства не было такого подписания соглашения, как это сделал президент Зеленский по США. Помощь Европейского Союза приближается к объему помощи США. Если Украина передаст все свои минеральные богатства США, она не будет иметь чем вернуть помощь европейским государствам", - заявила Шкопцова.

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Чиновница добавила, что осуществление Вашингтоном исключительных прав на минеральные ресурсы является "нелогичным и неэтичным" в отношении Украины.

Кроме того, лидер SNS Андрей Данко планирует официально вынести этот вопрос на рассмотрение к министру финансов Ладиславу Каменецкому в понедельник, 26 мая.

Данко попросит главу министерства "всесторонне просчитать расходы на помощь Украине" и таким образом подготовить основу для Фицо.

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По словам националистов, Словакия в пределах своих возможностей помогла Украине на сумму более трех миллиардов евро.

Партия SNS утверждает, что Словакия должна получить компенсацию за свою финансовую помощь так же как это сделали Соединенные Штаты.

"Если Украина уже решила оплатить США помощь во время конфликта с Российской Федерацией, то непонятно, почему она не делает этого в отношении Европейского Союза", - сказала Шкопцова.

В SNS надеются, что премьер-министр Фицо поднимет этот вопрос на следующей встрече лидеров, чтобы они могли обратиться к руководству Европейского Союза.

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Автор: 

помощь (7855) Словакия (989) Фицо Роберт (194)


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Топ комментарии
+18
Та віддайте вже їм ті 200 гривень, хай відчепляться....🤣🤣🤣
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24.05.2025 17:09
+16
Украина согласилась оплатить будущую помощь от США. Будущую!!!
А за ту помощь, которая была уже оказана, платить ничего не будет, так как помощь была грантовая, т.е. бесплатная.
С этим согласился даже Трамп и в соглашении об "копалинах" это отражено.
Поэтому, если Фицо хочет денег, то пусть Украине продает военную технику, если Украина еще захочет ее покупать.
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24.05.2025 17:21
+14
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24.05.2025 17:07
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Невже окрім косоокого снайпера ніхто більше не хоче пристрелити ось це?
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24.05.2025 17:06 Ответить
соратники недобитка возомнили себе трампами, всі разом

.
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24.05.2025 17:19 Ответить
шо це за бльаді словацькі ще?

у них є Патріот, у них є Старлінк?

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24.05.2025 17:53 Ответить
Головнее питання - на основі яких договорів чи документів Україна щось їм винна?
Словаччина добровільно надала допомогу, бо очконула в перші дні війни.
Зараз вони вже зрозуміли, що куйло НЕ ПЕРЕМОЖЕ Україну - тому тупо піаряться на повітрі.
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24.05.2025 20:40 Ответить
смішні ці чюдікі *** на рило не ху-ху?
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24.05.2025 17:07 Ответить
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24.05.2025 17:07 Ответить
Та віддайте вже їм ті 200 гривень, хай відчепляться....🤣🤣🤣
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24.05.2025 17:09 Ответить
Дорого, ліпше від мертвого осла вуха.
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24.05.2025 21:32 Ответить
Потрібно виховувати народного снайпера
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24.05.2025 17:09 Ответить
А він на днях у Мадриді стажування пройшов та залік сдав на відміно.
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24.05.2025 17:54 Ответить
@банати..в голові не вкладається..як вони на початку 2000 любили українців, сосісян не пускали ні до ресторанів, ні до аквапарків...не прмймали до готелів...падали на мороз - типа сосіянською не володіють..і що творять зараз..
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24.05.2025 17:09 Ответить
Це не вони... Бо якщо йти за Вашою "логікою", то все, що творять "ЗЕ-дебіли" - це вина ВСІХ українців... А вони на це заслуговують більше ніж словаки... Бо Фіцо прийшов до влади шляхом політичних маніпуляцій, "через задні двері", а українці привели "Блазня" до влади шляхом прямого голосування...
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24.05.2025 17:22 Ответить
До чого тут зебіли?? Не чіпайте мою логіку. Я реально бачила Словаччину до приходу цього дебіла.

А що стосовно нашого, то це реальні маніпуляції з голосами.
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24.05.2025 17:27 Ответить
У кацапів є прислів"я: "Неча на зеркало пенять - коли рожа крива...". Не нам, в даному випадку, дорікать усім словакам... У ЗЛА і ДОБРА є конкретні імена...
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24.05.2025 17:47 Ответить
Яре, нахріна мені логіка кацапів? Ви сьогодні трохи здуріли? Всіх словаків поіменно давай те. Ну крім отого одного притиркуватого.
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24.05.2025 18:08 Ответить
А, і з логіки зебілів не сповзайте.
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24.05.2025 18:09 Ответить
Я не сповізаю... Просто треба справедливо підходить до реальності...
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24.05.2025 18:12 Ответить
Я реально підхожу до справелливості.

Я порівнюю Словакію/словаків - тоді і зараз..це жахи тепер. Тоді на них влада не мала впливу..
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24.05.2025 18:19 Ответить
Питання: Ви УСІХ порівняли? Чи лише "частину"? Якщо УСІХ - то як Вам це вдалося? Якщо "частину" - то яку саме? І чи може ця "частина" характеризувать УСІХ?
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24.05.2025 18:22 Ответить
Всіх. Зі штангельциркелем.
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24.05.2025 18:31 Ответить
Марино... Не "сповзайте"... Ви дали НЕПОВНУ відповідь. Лише на першу частину питання... А далі - ТИША... Тому продовжте відповідать...
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24.05.2025 18:38 Ответить
Я розчарувалась у Вас. Я не сповзала. Відповіді надала. Бб.
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24.05.2025 19:02 Ответить
ну, я ж не пишу, НАСКІЛЬКИ я в Вас "розчарований"...
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24.05.2025 21:04 Ответить
І навіщо ви з ним дискутуєте, марна справа.
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24.05.2025 21:27 Ответить
Раніше був нормальний..я з 2014 тут, акк той забанений. Багато людей знаю..Яр раніше таким не був..
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24.05.2025 21:38 Ответить
Марино! Я не винен, що "дехто" перестав думать, і вибіг на "слизьке". І у нього почали роз"їжджаться ноги"... Я лише Вам "допоміг" - сказав, що попереду "міни"... На що отримав самовпевнену відповідь: "Да похєр!" От і маєте...
Запам"ятайте - навіть у будь-якому хворому суспільстві знайдеться немало людей, які його не сприймають... Так було і при Гітлері, і при Сталіні... А словацьке суспільство далеко не "хворе" - то вам просто "хворих" краще видно...
А до 2014-го "Яр" був "ніяким"... Бо на "Цензор", вперше, прийшов у червні 2014-го...
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25.05.2025 02:49 Ответить
Рублі роблять свою справу...
Завдяки демократії, ***** приводить до влади потрібних йому людей
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24.05.2025 17:23 Ответить
Ага,і закон про рідкоземельні метали))убогі)
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24.05.2025 17:10 Ответить
"Якщо Україна вже вирішила оплатити США допомогу під час конфлікту з Російською Федерацією, то незрозуміло, чому вона не робить цього стосовно Європейського Союзу", - сказала Шкопцова. Джерело: https://censor.net/ua/n3554130

Цього слід було очікувати. Трамп відкрив ці двері.
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24.05.2025 17:14 Ответить
Ху йз Трамп?
Ці двері відкрив Єрмак з путіним. І їхній ручний дурник Зяльонський.
Це частина демонтажу Україну.
Ще не вкурили, що таке це ВСЕ?
Порегочіть з 95-го гівно кварталу.
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24.05.2025 17:18 Ответить
Украина согласилась оплатить будущую помощь от США. Будущую!!!
А за ту помощь, которая была уже оказана, платить ничего не будет, так как помощь была грантовая, т.е. бесплатная.
С этим согласился даже Трамп и в соглашении об "копалинах" это отражено.
Поэтому, если Фицо хочет денег, то пусть Украине продает военную технику, если Украина еще захочет ее покупать.
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24.05.2025 17:21 Ответить
Зайдет 128-я отдельная механизированная бригада и все долги вернет!
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24.05.2025 17:17 Ответить
Докотилась Україна.
Вже якась Хвиця з іплом дегенерата хоче "возмєщєній".
Хвиця, нехай тобі товстий Орбан всуне свого товстого в твій в"ялий сфінктер і возмєстіт.
Якось так. МЗС просто треба послати Хвицю на *** жаби Орбана.
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24.05.2025 17:17 Ответить
Якось так...
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24.05.2025 17:36 Ответить
А тепер представте що буде творитися коли Україна почне свою землю ділити і віддавати рашистам в обмін на так званий мир. Всі гниди зберуться навколо України і будуть вимагати і собі шматок. Чи хтось думав що ці виродки просто так підтримують ***** і вимагають від України примирення і покори
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24.05.2025 17:17 Ответить
Пізно, вже віддали америці.
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24.05.2025 17:23 Ответить
А тепер згадайте скільки тут верещало що Зеленський ради миру має піти на будь які перегавори, на все з Тампоном погодитись, все підписати і настане мир. Ну як вам мир? Мало того, ще й зарад багато кричать що якщо віддати ***** захоплені території ще й виконати інші вимоги московського режиму то настане мир
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24.05.2025 17:35 Ответить
Гієни і шакали
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24.05.2025 17:20 Ответить
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQUd2V2GOUPc%26fbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR4SiBLEaOUVtV68rg2D9d-zUAKaocuq9TQ-iYlBv6Dl45u2VkWNWqDGdxnAnQ_aem_8H4VESx4olA1F4HSlIkR3Q&h=AT2c9JL34B9yaoNZyEO-YFkC2JZL2F_92_7xZzaG3lmgd68anRf96wMXaH-yNG8Lyiwy7VatfEQhGteaSejfC6xaQ4g9LNgPKnnQud_0iETJHhuIZH8aAkzIKM6O6VXIPonD5h71qbNaXOQMcQJJv2odRnVQPrr7&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1q9n3ph5eZ8tF7tqArhqslFismFtPjLZukc4awHRdLE4dfs_1OZStPYuNq21pkQ_6RO5iq9R-lc-TyN93FAcWRn1PP23SMAdFi5u1YY83LGNbY22_dkuHfw8lW6UDvNe8rMugbXlbgvKcL-7TocTBzyy8GF3_Qz1jTkZLdYaGskqf_dHpn Як просирали Україну. І ВСІ, *****, мовчки це схавали.
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24.05.2025 17:22 Ответить
Все 35 лет после развала совка, рашке стремилась расширить зону своего влияния. Да, они там пилили бюджет и воровали как и у нас но у них были амбиции. Я конечно понимаю что везде в Украине были кроты и малороссы в правительстве и спецслужбах, что НПЗ в Украине скупали кацапы и банкротили их, что Николаевский судостроительный добил Новинский например. Но все же? Почему так? Менталитет?
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24.05.2025 17:29 Ответить
1. Нафта.
2. Чечня.
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24.05.2025 17:39 Ответить
1. Нафта - можливість.
2. Чечня - мотивація.
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24.05.2025 18:04 Ответить
Причин кілька.
1. Менталітет - наївність та душевна вайлуватість.
2. Відсутність гонору.
3. Віра у "старшого брата".
4. Наглість та хитрість раші. Втім, варто знати, що раша - то не тільки рашковани. Вони просто тупа, відірвана агресивна маса на підтанцьовці у "новітніх кагановичів". У раші, як і в Україні, у владі "новітні кагановичі".
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24.05.2025 17:55 Ответить
Воно не при памʼяти. Ми ж зі США не за минулу допомогу домовились про компенсацію, а за майбутню. Це різні речі. Цікаво будуть зара всі вороженьки чубитись за контракти, які реальними можуть стати через 10- 20 рочків або як рак на горі свисне.
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24.05.2025 17:30 Ответить
Як би Словатчині не прийшлося на пару з парашею репарації виплачувати. З Гітлером прокотило, тепер не вийде.
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24.05.2025 17:31 Ответить
Наша компенсація - це відсутність вагнерів та іншої москальської ******* на вулицях Братислави та інших міст Словаччини. Якщо не влаштовує - можемо декілька тисяч запустити.
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24.05.2025 17:33 Ответить
Допомога тому і допомога, що надається безоплатно. Коли за неї треба платити, то це зветься продаж.
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24.05.2025 17:37 Ответить
Коли Вацлава Гавела обирали керівником Чехії, він пообіцяв народу провести суцільну декумунізацію і десовітізацію армії, держорганів, установ і організацій та люструвати всіх причетних до просовіцького режиму чиновників. І він це врешті зробив, очистивши свою країну від тієї нечисті.
Натомість в Словаччині, яка постпішно відділилась від Чехії, ніякої люстрації не проводилось. І це зараз дається взнаки: владу захопили ось такі фіци - діточки і внучатка чехословацької колаборації - колишньої партноменклатури та держапарату, що допомагали совіцьким військам придушувати "Празьку весну - 1968" та чавити танками незгодних з окупацією Чехословаччини на вулицях Братислави.
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24.05.2025 17:39 Ответить
Американці вклали хочаб долар на добичу українських рідкоземів? Щоб мати з добичі якийсь прибуток треба багатомільярдні інвестиції і довгі роки побудови структур збагачення породи. Поки йде війна у цей проект не вкладеться ЖОДЕН підприємець. А Україна навіть після війни(коли ще вона закінчиться) в це вкладатись не буде. Фіцо виконує платне замовлення з моцькви, метою якого є пересварити Штати, Європу і Україну. А насправді цей проект - порожній звук.
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24.05.2025 17:45 Ответить
Словаччина, це як пів Троещчени !!!
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24.05.2025 17:46 Ответить
Доречі. А Словаччина теж грозиться перекрити нам допомогу, що надає досі минула влада? Чи може розвідданні надає зі власної мережі супутників?
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24.05.2025 17:55 Ответить
ця курва - якийсь аналог наших "корабельних сосен"

он її https://www.facebook.com/sues.sues.1/photos фейбук

вірю, що не вся Словаччина така
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24.05.2025 18:11 Ответить
Ну до наших корабельних сосен їй далеко як я подивився... І як для Словаччини вона там доволі популярна і відвертих українофобів у неї в коментарях приблизно 80%.
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25.05.2025 09:29 Ответить
Дайте им песчаный карьер где-нибудь в Закарпатье, нехай добывают.
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24.05.2025 18:04 Ответить
Суки, скористались ситуацією розпаду совка, прикрились зонтиком НАТО, отримують субсидії від ЄС і ще хочуть компенсацію з України яка стікає кров'ю. Ну не підари?!
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24.05.2025 18:05 Ответить
А мы до сих пор по ,,дружбе" качаем нефть этому уробу фицуру
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24.05.2025 19:06 Ответить
Україна підписала зі США інвестиційну угоду , а не боргову ! Фіца - знімись з ручника !!
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24.05.2025 19:47 Ответить
Накинулись, шакалы..
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24.05.2025 20:48 Ответить
Ще один контужений ніх... Словаки не дали безоплатно, їм ЄС та Штати все компенсували...
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24.05.2025 22:17 Ответить
дуже небезпечний прецедент був з цими копалинами. Треба денонсувати цю угоду. Толку з сша все одно нуль. Хай звертаються до суду. Ми подамося по буд. меморандуму. А там і трамп або сдохне, або уйде
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24.05.2025 23:47 Ответить
Знов "щурята" кремлівського щура але на цей раз ще й прикрилися його шанувальником - рудим щуром.
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25.05.2025 00:07 Ответить
 
 