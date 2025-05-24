Соратники Фіцо хочуть офіційно вимагати від України компенсації за допомогу Словаччини

Коаліційна Словацька національна партія (SNS) вважає, що Словаччина має право офіційно вимагати фінансової компенсації від України за надану їй допомогу, як це зробили США.

Про це TASR повідомила в суботу директорка офісу голови SNS Зузана Шкопцова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Teraz.

У зв'язку з цим партія закликає прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо ініціювати процедуру Європейського Союзу щодо частки в мінеральних багатствах України на наступному засіданні Європейської Ради.

"Ніколи в історії жодної держави не було такого підписання угоди, як це зробив президент Зеленський щодо США. Допомога Європейського Союзу наближається до обсягу допомоги США. Якщо Україна передасть всі свої мінеральні багатства США, вона не матиме чим повернути допомогу європейським державам", - заявила Шкопцова.

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Посадовиця додала, що здійснення Вашингтоном виключних прав на мінеральні ресурси є "нелогічним і неетичним" щодо України.

Крім того, лідер SNS Андрей Данко планує офіційно винести це питання на розгляд до міністра фінансів Ладіслава Каменецького у понеділок, 26 травня.

Данко попросить очільника міністерства "всебічно прорахувати витрати на допомогу Україні" й таким чином підготувати основу для Фіцо.

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За словами націоналістів, Словаччина в межах своїх можливостей допомогла Україні на суму понад три мільярди євро.

Партія SNS стверджує, що Словаччина повинна отримати компенсацію за свою фінансову допомогу так само як це зробили Сполучені Штати.

"Якщо Україна вже вирішила оплатити США допомогу під час конфлікту з Російською Федерацією, то незрозуміло, чому вона не робить цього стосовно Європейського Союзу", - сказала Шкопцова.

У SNS сподіваються, що прем'єр-міністр Фіцо порушить це питання на наступній зустрічі лідерів, щоб вони могли звернутися до керівництва Європейського Союзу.

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