Соратники Фіцо хочуть офіційно вимагати від України компенсації за допомогу Словаччини
Коаліційна Словацька національна партія (SNS) вважає, що Словаччина має право офіційно вимагати фінансової компенсації від України за надану їй допомогу, як це зробили США.
Про це TASR повідомила в суботу директорка офісу голови SNS Зузана Шкопцова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Teraz.
У зв'язку з цим партія закликає прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо ініціювати процедуру Європейського Союзу щодо частки в мінеральних багатствах України на наступному засіданні Європейської Ради.
"Ніколи в історії жодної держави не було такого підписання угоди, як це зробив президент Зеленський щодо США. Допомога Європейського Союзу наближається до обсягу допомоги США. Якщо Україна передасть всі свої мінеральні багатства США, вона не матиме чим повернути допомогу європейським державам", - заявила Шкопцова.
Посадовиця додала, що здійснення Вашингтоном виключних прав на мінеральні ресурси є "нелогічним і неетичним" щодо України.
Крім того, лідер SNS Андрей Данко планує офіційно винести це питання на розгляд до міністра фінансів Ладіслава Каменецького у понеділок, 26 травня.
Данко попросить очільника міністерства "всебічно прорахувати витрати на допомогу Україні" й таким чином підготувати основу для Фіцо.
За словами націоналістів, Словаччина в межах своїх можливостей допомогла Україні на суму понад три мільярди євро.
Партія SNS стверджує, що Словаччина повинна отримати компенсацію за свою фінансову допомогу так само як це зробили Сполучені Штати.
"Якщо Україна вже вирішила оплатити США допомогу під час конфлікту з Російською Федерацією, то незрозуміло, чому вона не робить цього стосовно Європейського Союзу", - сказала Шкопцова.
У SNS сподіваються, що прем'єр-міністр Фіцо порушить це питання на наступній зустрічі лідерів, щоб вони могли звернутися до керівництва Європейського Союзу.
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у них є Патріот, у них є Старлінк?
Словаччина добровільно надала допомогу, бо очконула в перші дні війни.
Зараз вони вже зрозуміли, що куйло НЕ ПЕРЕМОЖЕ Україну - тому тупо піаряться на повітрі.
А що стосовно нашого, то це реальні маніпуляції з голосами.
Я порівнюю Словакію/словаків - тоді і зараз..це жахи тепер. Тоді на них влада не мала впливу..
Запам"ятайте - навіть у будь-якому хворому суспільстві знайдеться немало людей, які його не сприймають... Так було і при Гітлері, і при Сталіні... А словацьке суспільство далеко не "хворе" - то вам просто "хворих" краще видно...
А до 2014-го "Яр" був "ніяким"... Бо на "Цензор", вперше, прийшов у червні 2014-го...
Завдяки демократії, ***** приводить до влади потрібних йому людей
Цього слід було очікувати. Трамп відкрив ці двері.
Ці двері відкрив Єрмак з путіним. І їхній ручний дурник Зяльонський.
Це частина демонтажу Україну.
Ще не вкурили, що таке це ВСЕ?
Порегочіть з 95-го гівно кварталу.
А за ту помощь, которая была уже оказана, платить ничего не будет, так как помощь была грантовая, т.е. бесплатная.
С этим согласился даже Трамп и в соглашении об "копалинах" это отражено.
Поэтому, если Фицо хочет денег, то пусть Украине продает военную технику, если Украина еще захочет ее покупать.
Вже якась Хвиця з іплом дегенерата хоче "возмєщєній".
Хвиця, нехай тобі товстий Орбан всуне свого товстого в твій в"ялий сфінктер і возмєстіт.
Якось так. МЗС просто треба послати Хвицю на *** жаби Орбана.
2. Чечня.
2. Чечня - мотивація.
1. Менталітет - наївність та душевна вайлуватість.
2. Відсутність гонору.
3. Віра у "старшого брата".
4. Наглість та хитрість раші. Втім, варто знати, що раша - то не тільки рашковани. Вони просто тупа, відірвана агресивна маса на підтанцьовці у "новітніх кагановичів". У раші, як і в Україні, у владі "новітні кагановичі".
Натомість в Словаччині, яка постпішно відділилась від Чехії, ніякої люстрації не проводилось. І це зараз дається взнаки: владу захопили ось такі фіци - діточки і внучатка чехословацької колаборації - колишньої партноменклатури та держапарату, що допомагали совіцьким військам придушувати "Празьку весну - 1968" та чавити танками незгодних з окупацією Чехословаччини на вулицях Братислави.
он її https://www.facebook.com/sues.sues.1/photos фейбук
вірю, що не вся Словаччина така