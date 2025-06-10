ЕС представил 18-й пакет санкций против РФ: снижение "потолка цен" на нефть и запрет использования "Северных потоков"
10 июня Европейская комиссия официально представила новый 18-й пакет санкций Евросоюза против России.
Об этом сообщила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ.
"Цель России - не мир. Сегодня мы усиливаем давление на Россию, вводя 18-й пакет жестких санкций. Нацелены на энергетический и банковский секторы России", - отметила она.
В новый пакет входит:
- запрет на использование газопроводов "Северного потока 1" и "Северного потока 2";
- снижение ценового "потолка" на российскую нефть с $60 до $45 за баррель;
- отключение от SWIFT системы еще 22 российских банков;
- включение в санкционный список 70 новых судов "теневого флота" РФ, запрет портового доступа и судовых услуг;
- запрет странам ЕС закупать нефтепродукты из российского сырья.
В то же время ограничения против российской атомной промышленности не вошли в 18-й пакет предложенных санкций.
Топ комментарии
+4 Серый Вовк
показать весь комментарий10.06.2025 16:46 Ответить Ссылка
+3 Pan Lipko
показать весь комментарий10.06.2025 16:46 Ответить Ссылка
+3 Василь Васько #582549
показать весь комментарий10.06.2025 16:47 Ответить Ссылка
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А от ввести проти всього експорту з раші нафтопродутків і третіх сторін, то нажаль мабуть ніколи не буде.