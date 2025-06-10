ЕС представил 18-й пакет санкций против РФ: снижение "потолка цен" на нефть и запрет использования "Северных потоков"

10 июня Европейская комиссия официально представила новый 18-й пакет санкций Евросоюза против России.

Об этом сообщила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ.

"Цель России - не мир. Сегодня мы усиливаем давление на Россию, вводя 18-й пакет жестких санкций. Нацелены на энергетический и банковский секторы России", - отметила она.

В новый пакет входит:

запрет на использование газопроводов "Северного потока 1" и "Северного потока 2";

снижение ценового "потолка" на российскую нефть с $60 до $45 за баррель;

отключение от SWIFT системы еще 22 российских банков;

включение в санкционный список 70 новых судов "теневого флота" РФ, запрет портового доступа и судовых услуг;

запрет странам ЕС закупать нефтепродукты из российского сырья.

В то же время ограничения против российской атомной промышленности не вошли в 18-й пакет предложенных санкций.

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