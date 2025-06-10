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Новости Санкции против России Санкции ЕС против России
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ЕС представил 18-й пакет санкций против РФ: снижение "потолка цен" на нефть и запрет использования "Северных потоков"

Санкции против РФ

10 июня Европейская комиссия официально представила новый 18-й пакет санкций Евросоюза против России.

Об этом сообщила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ.

"Цель России - не мир. Сегодня мы усиливаем давление на Россию, вводя 18-й пакет жестких санкций. Нацелены на энергетический и банковский секторы России", - отметила она.

В новый пакет входит:

  • запрет на использование газопроводов "Северного потока 1" и "Северного потока 2";
  • снижение ценового "потолка" на российскую нефть с $60 до $45 за баррель;
  • отключение от SWIFT системы еще 22 российских банков;
  • включение в санкционный список 70 новых судов "теневого флота" РФ, запрет портового доступа и судовых услуг;
  • запрет странам ЕС закупать нефтепродукты из российского сырья.

В то же время ограничения против российской атомной промышленности не вошли в 18-й пакет предложенных санкций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС и США готовят согласованные санкции, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров, - фон дер Ляйен

Автор: 

Еврокомиссия (1471) россия (96216) санкции (11477) Евросоюз (17278) Урсула фон дер Ляйен (541)


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Топ комментарии
+4
Ну про потоки это вообще супер запретили использовать то что и так не используется...
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10.06.2025 16:46 Ответить
+3
Санкції на кшталт заборони експорту російських бананів.
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10.06.2025 16:46 Ответить
+3
в тіньовому флоті кацапів 1000 корит, 300 -під санкціями, доади ще 70, такими темпами ще вистачить на близько 10 пакетів санкцій, це років на 5 роботи. Крім цього всі болт клали на санкції по тіньовому флоту-як купували так і купують нафту, навіть перевалка у водах ЄС дозволена....
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10.06.2025 16:47 Ответить
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Как в том фильме - давили давили давили давили.
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10.06.2025 16:42 Ответить
Ну про потоки это вообще супер запретили использовать то что и так не используется...
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10.06.2025 16:46 Ответить
Санкції на кшталт заборони експорту російських бананів.
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10.06.2025 16:46 Ответить
Они покупают нефть и газ у рашки. Получается снижают цены для себя. Санкции против взорванной трубы это вообще смешно.
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10.06.2025 16:46 Ответить
Естественно, цены они понижают для себя и для нас в том числе. Но убытки несет росия. Что не так?
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10.06.2025 16:48 Ответить
Интересная терминология. Вы гей?
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10.06.2025 16:52 Ответить
Это что, камень в огород европейских ценностей?
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10.06.2025 16:53 Ответить
Это вопрос Вам лично.
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10.06.2025 16:56 Ответить
в тіньовому флоті кацапів 1000 корит, 300 -під санкціями, доади ще 70, такими темпами ще вистачить на близько 10 пакетів санкцій, це років на 5 роботи. Крім цього всі болт клали на санкції по тіньовому флоту-як купували так і купують нафту, навіть перевалка у водах ЄС дозволена....
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10.06.2025 16:47 Ответить
Ви особисто рахували корита?
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10.06.2025 16:49 Ответить
Ще 2-3 санкційні пакети - і кораблі тіньового флоту росії закінчаться вслід за ракетами, шахедами, доходами від нафти і золотовалютними резервами.
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10.06.2025 16:53 Ответить
Ви впевнені?
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10.06.2025 16:54 Ответить
Проблема в тому що не корита під санкціями а компанії власники суден в офшорній юрисдикції, і завтра ці "роги та копита", створюють нову компанію "потужні санкції" і перепродають судна на папері та і все торгівля іде дальше до нового потужного пакету санкцій.

А от ввести проти всього експорту з раші нафтопродутків і третіх сторін, то нажаль мабуть ніколи не буде.
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10.06.2025 17:00 Ответить
Потоки и так не работают. Цена уралс уже ниже 55 и снижается. К осени будет те же 45. Ну запрет на покупку нефтепродуктов это уже что-то но опять же, будут через посредиков продавать. Такой себе паралельный импорт. В общем ничего такого.
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10.06.2025 16:50 Ответить
Більш пекельних санкцій годі було очікувати. А заборона потоків, які й так не діють - це взагалі крах кремля і всієї росії, треба тільки ще трошки потерпіти і повоювати бо інакше путін на НАТО нападе.
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10.06.2025 16:51 Ответить
це вже ЄС пішли по справжньому у наступ...і Слава Богу , краще привентивно по економіці руснявій , ніж русня зі зброєю до ЄС ! ...
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10.06.2025 16:52 Ответить
Потужно то як, капец 🤪
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10.06.2025 16:54 Ответить
А я щось не зрозумів - Фіцо та Орбан не проти? Фіцо взагалі ж резолюцію проти антиросійських санкцій через свій парламент провів. Щось в лісі здобуло мабуть.
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10.06.2025 17:00 Ответить
Фіцо і Орбан будуть пасрєднікамі, або ж в них раптом нафтові родовища найдуть, котрі відразу бензином фонтанують.
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10.06.2025 17:09 Ответить
Не плохо, но надо больше
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10.06.2025 17:04 Ответить
Нафта нижче 45, при закладених в бюджеті ********* 56 - це ключове. Бюджет ********* на 60-70 % залежить від газо -нафтових доходів
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10.06.2025 17:14 Ответить
 
 