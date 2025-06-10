УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10479 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії Санкції ЄС проти Росії
1 740 23

ЄС представив 18-й пакет санкцій проти РФ: зниження "стелі цін" на нафту та заборона використання "Північних потоків"

Санкції проти РФ

10 червня Європейська комісія офіційно представила новий 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії.

Про це повідомила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ.

"Мета Росії – не мир. Сьогодні ми посилюємо тиск на Росію, запроваджуючи 18-й пакет жорстких санкцій. Націлені на енергетичний та банківський сектори Росії", - зазначила вона. 

До нового пакета входить:

  • заборона на використання газопроводів "Північного потоку 1" і "Північного потоку 2";
  • зниження цінової "стелі" на російську нафту з $60 до $45 за барель;
  • відключення від SWIFT системи ще 22 російських банків;
  • включення до санкційного списку 70 нових суден "тіньового флоту" РФ, заборона портового доступу й суднових послуг;
  • заборона країнам ЄС закуповувати нафтопродукти з російської сировини.

Водночас обмеження проти російської атомної промисловості не увійшли до 18-го пакету запропонованих санкцій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС та США готують узгоджені санкції, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів, - фон дер Ляєн

Автор: 

Єврокомісія (2184) росія (66104) санкції (12122) Євросоюз (13672) фон дер Ляєн Урсула (794)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Ну про потоки это вообще супер запретили использовать то что и так не используется...
показати весь коментар
10.06.2025 16:46 Відповісти
+5
в тіньовому флоті кацапів 1000 корит, 300 -під санкціями, доади ще 70, такими темпами ще вистачить на близько 10 пакетів санкцій, це років на 5 роботи. Крім цього всі болт клали на санкції по тіньовому флоту-як купували так і купують нафту, навіть перевалка у водах ЄС дозволена....
показати весь коментар
10.06.2025 16:47 Відповісти
+4
Санкції на кшталт заборони експорту російських бананів.
показати весь коментар
10.06.2025 16:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как в том фильме - давили давили давили давили.
показати весь коментар
10.06.2025 16:42 Відповісти
Ну про потоки это вообще супер запретили использовать то что и так не используется...
показати весь коментар
10.06.2025 16:46 Відповісти
Санкції на кшталт заборони експорту російських бананів.
показати весь коментар
10.06.2025 16:46 Відповісти
Они покупают нефть и газ у рашки. Получается снижают цены для себя. Санкции против взорванной трубы это вообще смешно.
показати весь коментар
10.06.2025 16:46 Відповісти
Естественно, цены они понижают для себя и для нас в том числе. Но убытки несет росия. Что не так?
показати весь коментар
10.06.2025 16:48 Відповісти
Интересная терминология. Вы гей?
показати весь коментар
10.06.2025 16:52 Відповісти
Это что, камень в огород европейских ценностей?
показати весь коментар
10.06.2025 16:53 Відповісти
Это вопрос Вам лично.
показати весь коментар
10.06.2025 16:56 Відповісти
в тіньовому флоті кацапів 1000 корит, 300 -під санкціями, доади ще 70, такими темпами ще вистачить на близько 10 пакетів санкцій, це років на 5 роботи. Крім цього всі болт клали на санкції по тіньовому флоту-як купували так і купують нафту, навіть перевалка у водах ЄС дозволена....
показати весь коментар
10.06.2025 16:47 Відповісти
Ви особисто рахували корита?
показати весь коментар
10.06.2025 16:49 Відповісти
Ще 2-3 санкційні пакети - і кораблі тіньового флоту росії закінчаться вслід за ракетами, шахедами, доходами від нафти і золотовалютними резервами.
показати весь коментар
10.06.2025 16:53 Відповісти
Ви впевнені?
показати весь коментар
10.06.2025 16:54 Відповісти
Проблема в тому що не корита під санкціями а компанії власники суден в офшорній юрисдикції, і завтра ці "роги та копита", створюють нову компанію "потужні санкції" і перепродають судна на папері та і все торгівля іде дальше до нового потужного пакету санкцій.

А от ввести проти всього експорту з раші нафтопродутків і третіх сторін, то нажаль мабуть ніколи не буде.
показати весь коментар
10.06.2025 17:00 Відповісти
Потоки и так не работают. Цена уралс уже ниже 55 и снижается. К осени будет те же 45. Ну запрет на покупку нефтепродуктов это уже что-то но опять же, будут через посредиков продавать. Такой себе паралельный импорт. В общем ничего такого.
показати весь коментар
10.06.2025 16:50 Відповісти
Більш пекельних санкцій годі було очікувати. А заборона потоків, які й так не діють - це взагалі крах кремля і всієї росії, треба тільки ще трошки потерпіти і повоювати бо інакше путін на НАТО нападе.
показати весь коментар
10.06.2025 16:51 Відповісти
це вже ЄС пішли по справжньому у наступ...і Слава Богу , краще привентивно по економіці руснявій , ніж русня зі зброєю до ЄС ! ...
показати весь коментар
10.06.2025 16:52 Відповісти
Потужно то як, капец 🤪
показати весь коментар
10.06.2025 16:54 Відповісти
А я щось не зрозумів - Фіцо та Орбан не проти? Фіцо взагалі ж резолюцію проти антиросійських санкцій через свій парламент провів. Щось в лісі здобуло мабуть.
показати весь коментар
10.06.2025 17:00 Відповісти
Фіцо і Орбан будуть пасрєднікамі, або ж в них раптом нафтові родовища найдуть, котрі відразу бензином фонтанують.
показати весь коментар
10.06.2025 17:09 Відповісти
Не плохо, но надо больше
показати весь коментар
10.06.2025 17:04 Відповісти
Нафта нижче 45, при закладених в бюджеті ********* 56 - це ключове. Бюджет ********* на 60-70 % залежить від газо -нафтових доходів
показати весь коментар
10.06.2025 17:14 Відповісти
показати весь коментар
10.06.2025 17:24 Відповісти
 
 