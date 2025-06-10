ЄС представив 18-й пакет санкцій проти РФ: зниження "стелі цін" на нафту та заборона використання "Північних потоків"
10 червня Європейська комісія офіційно представила новий 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії.
Про це повідомила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ.
"Мета Росії – не мир. Сьогодні ми посилюємо тиск на Росію, запроваджуючи 18-й пакет жорстких санкцій. Націлені на енергетичний та банківський сектори Росії", - зазначила вона.
До нового пакета входить:
- заборона на використання газопроводів "Північного потоку 1" і "Північного потоку 2";
- зниження цінової "стелі" на російську нафту з $60 до $45 за барель;
- відключення від SWIFT системи ще 22 російських банків;
- включення до санкційного списку 70 нових суден "тіньового флоту" РФ, заборона портового доступу й суднових послуг;
- заборона країнам ЄС закуповувати нафтопродукти з російської сировини.
Водночас обмеження проти російської атомної промисловості не увійшли до 18-го пакету запропонованих санкцій.
Топ коментарі
+7 Серый Вовк
показати весь коментар10.06.2025 16:46 Відповісти Посилання
+5 Василь Васько #582549
показати весь коментар10.06.2025 16:47 Відповісти Посилання
+4 Pan Lipko
показати весь коментар10.06.2025 16:46 Відповісти Посилання
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А от ввести проти всього експорту з раші нафтопродутків і третіх сторін, то нажаль мабуть ніколи не буде.