ЄС представив 18-й пакет санкцій проти РФ: зниження "стелі цін" на нафту та заборона використання "Північних потоків"

10 червня Європейська комісія офіційно представила новий 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії.

Про це повідомила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ.

"Мета Росії – не мир. Сьогодні ми посилюємо тиск на Росію, запроваджуючи 18-й пакет жорстких санкцій. Націлені на енергетичний та банківський сектори Росії", - зазначила вона.

До нового пакета входить:

заборона на використання газопроводів "Північного потоку 1" і "Північного потоку 2";

зниження цінової "стелі" на російську нафту з $60 до $45 за барель;

відключення від SWIFT системи ще 22 російських банків;

включення до санкційного списку 70 нових суден "тіньового флоту" РФ, заборона портового доступу й суднових послуг;

заборона країнам ЄС закуповувати нафтопродукти з російської сировини.

Водночас обмеження проти російської атомної промисловості не увійшли до 18-го пакету запропонованих санкцій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС та США готують узгоджені санкції, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів, - фон дер Ляєн