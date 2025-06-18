Глава МИД Литвы Будрис: Приглашения Украины в НАТО в Гааге не будет

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Украина не получит приглашение в НАТО во время саммита, который состоится на следующей неделе в Гааге.

По его словам, вопрос о членстве Украины в Альянсе пока не рассматривается.

"Никто не выражал никаких надежд, что приглашение будет сделано в Гааге, даже сами украинцы. Нет ожиданий, что будут приняты какие-то прорывные решения, ни перед саммитом в Вашингтоне, ни сейчас, перед саммитом в Гааге; это не стоит на повестке дня", - сказал Будрис.

Он также отметил, что важно сосредоточиться на демонстрации единства НАТО, подчеркнуть общность пространства безопасности с Украиной и подчеркнуть угрозу со стороны России.

Среди ключевых тем саммита в Гааге будет также обязательство стран Альянса увеличить оборонные расходы. По словам Будриса, администрация Дональда Трампа настаивает на повышении этого показателя до 5% ВВП.

Отдельное внимание планируется уделить угрозе со стороны Ирана. Министр отметил, что становление Ирана ядерным государством может изменить глобальный баланс и создать ядерную ось с участием России, Китая, Северной Кореи и Ирана, что будет представлять вызов для евроатлантической безопасности.

