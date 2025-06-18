РУС
Глава МИД Литвы Будрис: Приглашения Украины в НАТО в Гааге не будет

Минобороны о сотрудничестве с НАТО

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Украина не получит приглашение в НАТО во время саммита, который состоится на следующей неделе в Гааге.

По его словам, вопрос о членстве Украины в Альянсе пока не рассматривается.

"Никто не выражал никаких надежд, что приглашение будет сделано в Гааге, даже сами украинцы. Нет ожиданий, что будут приняты какие-то прорывные решения, ни перед саммитом в Вашингтоне, ни сейчас, перед саммитом в Гааге; это не стоит на повестке дня", - сказал Будрис.

Он также отметил, что важно сосредоточиться на демонстрации единства НАТО, подчеркнуть общность пространства безопасности с Украиной и подчеркнуть угрозу со стороны России.

Среди ключевых тем саммита в Гааге будет также обязательство стран Альянса увеличить оборонные расходы. По словам Будриса, администрация Дональда Трампа настаивает на повышении этого показателя до 5% ВВП.

Отдельное внимание планируется уделить угрозе со стороны Ирана. Министр отметил, что становление Ирана ядерным государством может изменить глобальный баланс и создать ядерную ось с участием России, Китая, Северной Кореи и Ирана, что будет представлять вызов для евроатлантической безопасности.

кожен рік, кожен саміт.. одне і теж саме
18.06.2025 11:35 Ответить
+1
Українці, ви такі молодці що хочете в НАТО! Продовжуйте хотіти.
18.06.2025 12:22 Ответить
чому тоді хло продовдує бомбити Україну?
18.06.2025 11:28 Ответить
Щоб навіть у тупих дебілів , хто досі вірить , що намагання України вступити в НАТО - то привід для нападу
Зникли усілякі ілюзії
18.06.2025 11:32 Ответить
всерівно, особливо за парєбрікем, хлу-вбивці будуть вірити..
і навіть трумп цьому вірить..
18.06.2025 11:42 Ответить
Так в тому то і біда , що ці дебіли не лише за поребриком
18.06.2025 12:02 Ответить
кожен рік, кожен саміт.. одне і теж саме
18.06.2025 11:35 Ответить
При сн це виключено.
Члени НАТО мають у своєму розпорядженні всі необхідні документи походження сн,про зе і ерма,які до того ж ще, займаються політичним переслідуванням,прибравши до своїх рук всі гілки влади,в т.ч. ВР.
18.06.2025 11:38 Ответить
Повна х.рня
18.06.2025 11:54 Ответить
Хитрий план сн-самим бути присутнім на засіданнях НАТО,та країну дистанціювати від нього.
18.06.2025 16:14 Ответить
Нато не буде поки йде війна, бо її бояться усі
19.06.2025 00:25 Ответить
Не буде при наявності сн,в т.ч.коли війна.
Ніде не візьмуть країну,в якій правлять рос.агенти, окрім хіба що навколоросійських структур,типу снг.
19.06.2025 07:04 Ответить
Україна в НАТО? це ж екскалація. Як вони заспівали хором всі ці трамбони, путлери, орбани, фіці. Один крадій заборонив вступ України до НАТО, а потім втік. Зараз інша ссикота мріють відсідітися за Україною від орд ******. Досвід пшеків говорить о том, що всі доовленності не більше ніж фата моргана
18.06.2025 11:49 Ответить
Українці, ви такі молодці що хочете в НАТО! Продовжуйте хотіти.
18.06.2025 12:22 Ответить
Його ніколи не буде.
18.06.2025 14:06 Ответить
 
 