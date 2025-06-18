Глава МЗС Литви Будріс: Запрошення України до НАТО в Гаазі не буде

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Україна не отримає запрошення до НАТО під час саміту, який відбудеться наступного тижня в Гаазі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на литовський мовник LRT.

За його словами, питання про членство України в Альянсі наразі не розглядається.

"Ніхто не висловлював жодних сподівань, що запрошення буде зроблено в Гаазі, навіть самі українці. Немає очікувань, що будуть прийняті якісь проривні рішення, ні перед самітом у Вашингтоні, ні зараз, перед самітом у Гаазі; це не стоїть на порядку денному", - сказав Будріс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підтримка вступу України до ЄС і НАТО сягнула 90% у всіх регіонах, - опитування КМІС

Він також зазначив, що важливо зосередитися на демонстрації єдності НАТО, підкреслити спільність безпекового простору з Україною та наголосити на загрозі з боку Росії.

Серед ключових тем саміту в Гаазі буде також зобов'язання країн Альянсу збільшити оборонні видатки. За словами Будріса, адміністрація Дональда Трампа наполягає на підвищенні цього показника до 5% ВВП.

Окрему увагу планується приділити загрозі з боку Ірану. Міністр зазначив, що становлення Ірану ядерною державою може змінити глобальний баланс і створити ядерну вісь за участі Росії, Китаю, Північної Кореї та Ірану, що становитиме виклик для євроатлантичної безпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Словаччина підтримує членство України в ЄС, але не уявляє її вступу до НАТО, - Фіцо