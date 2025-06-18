УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9831 відвідувач онлайн
Новини Членство України в НАТО
1 373 13

Глава МЗС Литви Будріс: Запрошення України до НАТО в Гаазі не буде

Міноборони про співпрацю з НАТО

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Україна не отримає запрошення до НАТО під час саміту, який відбудеться наступного тижня в Гаазі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на литовський мовник LRT.

За його словами, питання про членство України в Альянсі наразі не розглядається.

"Ніхто не висловлював жодних сподівань, що запрошення буде зроблено в Гаазі, навіть самі українці. Немає очікувань, що будуть прийняті якісь проривні рішення, ні перед самітом у Вашингтоні, ні зараз, перед самітом у Гаазі; це не стоїть на порядку денному", - сказав Будріс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підтримка вступу України до ЄС і НАТО сягнула 90% у всіх регіонах, - опитування КМІС

Він також зазначив, що важливо зосередитися на демонстрації єдності НАТО, підкреслити спільність безпекового простору з Україною та наголосити на загрозі з боку Росії.

Серед ключових тем саміту в Гаазі буде також зобов'язання країн Альянсу збільшити оборонні видатки. За словами Будріса, адміністрація Дональда Трампа наполягає на підвищенні цього показника до 5% ВВП.

Окрему увагу планується приділити загрозі з боку Ірану. Міністр зазначив, що становлення Ірану ядерною державою може змінити глобальний баланс і створити ядерну вісь за участі Росії, Китаю, Північної Кореї та Ірану, що становитиме виклик для євроатлантичної безпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Словаччина підтримує членство України в ЄС, але не уявляє її вступу до НАТО, - Фіцо

Автор: 

Литва (2558) МЗС (4282) членство в НАТО (1771)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
кожен рік, кожен саміт.. одне і теж саме
показати весь коментар
18.06.2025 11:35 Відповісти
+1
Українці, ви такі молодці що хочете в НАТО! Продовжуйте хотіти.
показати весь коментар
18.06.2025 12:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
чому тоді хло продовдує бомбити Україну?
показати весь коментар
18.06.2025 11:28 Відповісти
Щоб навіть у тупих дебілів , хто досі вірить , що намагання України вступити в НАТО - то привід для нападу
Зникли усілякі ілюзії
показати весь коментар
18.06.2025 11:32 Відповісти
всерівно, особливо за парєбрікем, хлу-вбивці будуть вірити..
і навіть трумп цьому вірить..
показати весь коментар
18.06.2025 11:42 Відповісти
Так в тому то і біда , що ці дебіли не лише за поребриком
показати весь коментар
18.06.2025 12:02 Відповісти
кожен рік, кожен саміт.. одне і теж саме
показати весь коментар
18.06.2025 11:35 Відповісти
При сн це виключено.
Члени НАТО мають у своєму розпорядженні всі необхідні документи походження сн,про зе і ерма,які до того ж ще, займаються політичним переслідуванням,прибравши до своїх рук всі гілки влади,в т.ч. ВР.
показати весь коментар
18.06.2025 11:38 Відповісти
Повна х.рня
показати весь коментар
18.06.2025 11:54 Відповісти
Хитрий план сн-самим бути присутнім на засіданнях НАТО,та країну дистанціювати від нього.
показати весь коментар
18.06.2025 16:14 Відповісти
Нато не буде поки йде війна, бо її бояться усі
показати весь коментар
19.06.2025 00:25 Відповісти
Не буде при наявності сн,в т.ч.коли війна.
Ніде не візьмуть країну,в якій правлять рос.агенти, окрім хіба що навколоросійських структур,типу снг.
показати весь коментар
19.06.2025 07:04 Відповісти
Україна в НАТО? це ж екскалація. Як вони заспівали хором всі ці трамбони, путлери, орбани, фіці. Один крадій заборонив вступ України до НАТО, а потім втік. Зараз інша ссикота мріють відсідітися за Україною від орд ******. Досвід пшеків говорить о том, що всі доовленності не більше ніж фата моргана
показати весь коментар
18.06.2025 11:49 Відповісти
Українці, ви такі молодці що хочете в НАТО! Продовжуйте хотіти.
показати весь коментар
18.06.2025 12:22 Відповісти
Його ніколи не буде.
показати весь коментар
18.06.2025 14:06 Відповісти
 
 