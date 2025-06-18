Глава МЗС Литви Будріс: Запрошення України до НАТО в Гаазі не буде
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Україна не отримає запрошення до НАТО під час саміту, який відбудеться наступного тижня в Гаазі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на литовський мовник LRT.
За його словами, питання про членство України в Альянсі наразі не розглядається.
"Ніхто не висловлював жодних сподівань, що запрошення буде зроблено в Гаазі, навіть самі українці. Немає очікувань, що будуть прийняті якісь проривні рішення, ні перед самітом у Вашингтоні, ні зараз, перед самітом у Гаазі; це не стоїть на порядку денному", - сказав Будріс.
Він також зазначив, що важливо зосередитися на демонстрації єдності НАТО, підкреслити спільність безпекового простору з Україною та наголосити на загрозі з боку Росії.
Серед ключових тем саміту в Гаазі буде також зобов'язання країн Альянсу збільшити оборонні видатки. За словами Будріса, адміністрація Дональда Трампа наполягає на підвищенні цього показника до 5% ВВП.
Окрему увагу планується приділити загрозі з боку Ірану. Міністр зазначив, що становлення Ірану ядерною державою може змінити глобальний баланс і створити ядерну вісь за участі Росії, Китаю, Північної Кореї та Ірану, що становитиме виклик для євроатлантичної безпеки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зникли усілякі ілюзії
і навіть трумп цьому вірить..
Члени НАТО мають у своєму розпорядженні всі необхідні документи походження сн,про зе і ерма,які до того ж ще, займаються політичним переслідуванням,прибравши до своїх рук всі гілки влади,в т.ч. ВР.
Ніде не візьмуть країну,в якій правлять рос.агенти, окрім хіба що навколоросійських структур,типу снг.