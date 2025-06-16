Підтримка вступу України до ЄС і НАТО сягнула 90% у всіх регіонах, - опитування КМІС

За роки війни з Росією громадська думка на півдні та сході України суттєво змінилася - нині євроатлантичну інтеграцію підтримують до 90% громадян у кожному регіоні країни.

Про це повідомляє виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Антон Грушецький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

За словами соціолога, ще до 2022 року на півдні та сході значна частина населення виступала проти вступу до ЄС і НАТО. Нині ж спостерігається загальнонаціональний консенсус - 80-90% українців у всіх регіонах підтримують євроатлантичний курс.

Крім того, більшість громадян вважає, що єдиною державною мовою має бути українська. Водночас деяка частина населення й надалі хотіла б мати можливість побутового спілкування російською без тиску, а близько третини українців виступають за опцію вивчення російської в школах як іноземної мови. До 2022 року таку позицію поділяли понад половина опитаних, а в 90-х роках - більшість громадян.

Як зазначається, хоча більшість відмінностей у поглядах подолані, суспільна робота в цьому напрямку має продовжуватися.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Словаччина підтримує членство України в ЄС, але не уявляє її вступу до НАТО, - Фіцо