Поддержка вступления Украины в ЕС и НАТО достигла 90% во всех регионах, - опрос КМИС

За годы войны с Россией общественное мнение на юге и востоке Украины существенно изменилось - сейчас евроатлантическую интеграцию поддерживают до 90% граждан в каждом регионе страны.

исполнительный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий

По словам социолога, еще до 2022 года на юге и востоке значительная часть населения выступала против вступления в ЕС и НАТО. Сейчас же наблюдается общенациональный консенсус - 80-90% украинцев во всех регионах поддерживают евроатлантический курс.

Кроме того, большинство граждан считает, что единственным государственным языком должен быть украинский. В то же время некоторая часть населения и в дальнейшем хотела бы иметь возможность бытового общения на русском без давления, а около трети украинцев выступают за опцию изучения русского в школах как иностранного языка. До 2022 года такую позицию разделяли более половины опрошенных, а в 90-х годах - большинство граждан.

Как отмечается, хотя большинство различий во взглядах преодолены, общественная работа в этом направлении должна продолжаться.

