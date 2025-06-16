РУС
Поддержка вступления Украины в ЕС и НАТО достигла 90% во всех регионах, - опрос КМИС

За годы войны с Россией общественное мнение на юге и востоке Украины существенно изменилось - сейчас евроатлантическую интеграцию поддерживают до 90% граждан в каждом регионе страны.

Об этом сообщает исполнительный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий

По словам социолога, еще до 2022 года на юге и востоке значительная часть населения выступала против вступления в ЕС и НАТО. Сейчас же наблюдается общенациональный консенсус - 80-90% украинцев во всех регионах поддерживают евроатлантический курс.

Кроме того, большинство граждан считает, что единственным государственным языком должен быть украинский. В то же время некоторая часть населения и в дальнейшем хотела бы иметь возможность бытового общения на русском без давления, а около трети украинцев выступают за опцию изучения русского в школах как иностранного языка. До 2022 года такую позицию разделяли более половины опрошенных, а в 90-х годах - большинство граждан.

Как отмечается, хотя большинство различий во взглядах преодолены, общественная работа в этом направлении должна продолжаться.

+7
Пізно прокинулися. Така підтримка повинна була бути з 91 року, але...
16.06.2025 18:08 Ответить
+3
І толку?

В НАТО нас не візьмуть та і самого початку НАТО нема - впевнений якби напали на Естонія Трамп звонив би Путлеру про "мирне урегулювання"
16.06.2025 17:52 Ответить
+2
А ригоАНАЛИ, разом з іншими зрадниками України, симоненківцями та литвинами, вітречихами, повітряні кульки запускали в залі ВРУ, щоб зірвати рішення про вступ України до ЄС і НАТО!!
Так і до сьогодні, вони у ВРУ ошиваються…. А тимошенчиха-любі мої, так і далі хіхікає, для задоволення прутіна!! Газовий, московський сморід, за нею, не меньшився з часом….
Сирійці, більш дієві та рішучі щодо знищення подібної купи московського лайна!!
16.06.2025 18:00 Ответить
А чого не напала?
16.06.2025 18:32 Ответить
бо помилився пуйло. Якби він знав що село в Україні важче захопити чим Німеччину то 2 рази б подумав
16.06.2025 18:35 Ответить
Кому вірити по-вашому?
16.06.2025 18:02 Ответить
АК, САУ, Авіації
16.06.2025 18:37 Ответить
Отож. А то розвели тут ромашку: вірю-не вірю...
16.06.2025 18:43 Ответить
А ригоАНАЛИ, разом з іншими зрадниками України, симоненківцями та литвинами, вітречихами, повітряні кульки запускали в залі ВРУ, щоб зірвати рішення про вступ України до ЄС і НАТО!!
Так і до сьогодні, вони у ВРУ ошиваються…. А тимошенчиха-любі мої, так і далі хіхікає, для задоволення прутіна!! Газовий, московський сморід, за нею, не меньшився з часом….
Сирійці, більш дієві та рішучі щодо знищення подібної купи московського лайна!!
16.06.2025 18:00 Ответить
та забудь ту товстосраку бабку вже
16.06.2025 18:05 Ответить
Та вже забули...
Станом на лютий 2025 року лідерами довіри серед українців є Валерій Залужний (61,0%), Кирило Буданов (50,3%), Олександр Усик (47,3%), Володимир Зеленський посідає лише четверте місце з показником у 42,4% за результатами соціологічного дослідження на тему «Соціально-політичні настрої українців (лютий 2025 року)»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)#cite_note-1 [1].
16.06.2025 18:41 Ответить
то все до сраки, давно настав час електронної прямої демократії
показать весь комментарий
Ага...
Електронна пряма демократія: ******** погляд
Електронна пряма демократія (або е-демократія) - це концепція, що поєднує принципи прямої демократії з можливостями ******** інформаційно-комунікаційних технологій. Її мета - надати громадянам безпосередній вплив на прийняття державних рішень, оминаючи традиційні представницькі інститути.

Як це працює?
Завдяки е-демократії, громадяни можуть:

Голосувати з приводу законодавчих ініціатив, референдумів або виборів через захищені електронні платформи. Висувати власні ініціативи та збирати підписи на їх підтримку в електронному форматі. Обговорювати та аналізувати проєкти законів та інші державні рішення онлайн, висловлювати свої думки та пропозиції. Брати участь у консультаціях з органами влади, надаючи зворотний зв'язок щодо політики та послуг. Контролювати діяльність державних органів та чиновників, отримуючи доступ до публічної інформації та відстежуючи виконання рішень. Переваги електронної прямої демократії Збільшення участі громадян: Електронні інструменти роблять участь у політичному житті зручнішою та доступнішою, особливо для молоді та тих, хто проживає віддалено. Підвищення прозорості: Усі процеси - від обговорення до голосування - можуть бути повністю прозорими та відстежуваними. Прискорення прийняття рішень: Завдяки автоматизації та електронним каналам комунікації, процес прийняття рішень може стати швидшим. Зміцнення легітимності влади: Рішення, прийняті за прямої участі громадян, мають вищу легітимність та підтримку суспільства. Зниження корупції: Прозорість та можливість громадського контролю можуть зменшити простір для корупційних зловживань. Виклики та ризики
Незважаючи на потенційні переваги, впровадження електронної прямої демократії стикається з низкою викликів:

Кібербезпека: Забезпечення надійного захисту електронних систем від хакерських атак, фальсифікацій та втручання є критично важливим. Цифровий розрив: Не всі громадяни мають рівний доступ до інтернету та цифрових пристроїв, що може створити нерівність у доступі до участі. Маніпуляції та дезінформація: Поширення фейкових новин та цілеспрямовані кампанії з дезінформації можуть спотворювати громадську думку та впливати на результати. Складність рішень: Деякі державні рішення є надзвичайно складними та вимагають глибоких знань. Існує ризик, що громадяни можуть не мати достатньої інформації для прийняття обґрунтованих рішень. Відсутність відповідальності: У моделі прямої демократії немає чіткого "представника", який несе відповідальність за наслідки колективних рішень. Електронна пряма демократія в Україні
Україна активно розвиває інструменти електронної демократії, хоча повна модель електронної прямої демократії ще не реалізована. Приклади таких інструментів включають:

Система електронних петицій: Дає змогу громадянам звертатися до Президента України, Верховної Ради та органів місцевого самоврядування з пропозиціями. "Дія": Застосунок та портал "Дія" вже використовується для надання державних послуг, а також для проведення деяких опитувань та голосувань (наприклад, опитування "Дія.Опитування"). Електронні консультації та обговорення: Деякі міністерства та відомства використовують онлайн-платформи для обговорення проєктів нормативно-правових актів.
Електронна пряма демократія є потужним інструментом, що може трансформувати взаємодію між державою та громадянами. Однак для її успішної реалізації необхідно ретельно враховувати як її потенційні переваги, так і значні виклики.
16.06.2025 18:48 Ответить
я не читав, забагато
можете стисло сказати що ви хотіли?
шо зе імітує ? я знаю

я пропоную створювати систему самостійно з однодумцями
держава то не зробить ніколи 💯
16.06.2025 18:53 Ответить
Це не я - це Великий Брат ШІ...оскільки цей термін вже існує, то наступні вибори відбудуться саме електронним чином.
16.06.2025 19:06 Ответить
дай Бог
16.06.2025 20:42 Ответить
Та тут вже справа навіть не у тому, який Залужний, а хто в нього буде головою ОП...а хто?
16.06.2025 18:50 Ответить
шо таке оп
я не знаю, у законах такого нема
16.06.2025 18:54 Ответить
Пізно прокинулися. Така підтримка повинна була бути з 91 року, але...
16.06.2025 18:08 Ответить
йдіть тепер нах..., нех... було кричати в 90-их "фашизм не пройдет", кінчені дібіли, а тепер при зе-гандоні, знову ж таки обраним півднем і сходом, нас не те що в НАТО і ЄС не візьмуть, ви **** і війну програєте і передохнете всі, невмієте голосувати, нех... ходити на вибори, вата без IQ
16.06.2025 18:17 Ответить
"Без ложной скромности": Луганск, оказывается, кормит не только Западную Украину, но еще и ЕС. Источник: https://censor.net/ru/p257694
16.06.2025 18:25 Ответить
6 марта 2008
16.06.2025 18:52 Ответить
Курс на ЕС и НАТО записан в Конституцию Украины. И его уже оттуда не убрать !!!
16.06.2025 18:30 Ответить
Є всі ознаки намагання припинення існування європейської цивілізації. Найбільша країна Європи має цим намаганням покласти край.
16.06.2025 18:36 Ответить
***** - найвелитейнійший консолідатор українського громодянського суспільства .
Але ж питання - невже ж українцям потрібно було таке лихо , що б прийти до такого порозуміння !!!
Я вже не кажу про НАТО чи ЄС , я про мову ... ось так прийшло пробудження нації - через розуміння , що де "пАрюзкі не понімаль" , там нема й їх смердячих чоботів .

Ця війна більше усього принизила саме тих , хто так верещав про "брацццццффоо" й "адіннарод" . Але той "адіннарод" навіть воду шахтарям Макєївки не пспроватився забеспечити на 3й поверх .
16.06.2025 18:39 Ответить
нам не потрібно ні нато ні ес
потрібно робити як Ісраєль, сказали і забаранили полотенцеголових!
16.06.2025 18:51 Ответить
Доки безтолковий ішак буде при владі забутьте про ЄС та НАТО. Це бездарне чмо є основним гальмом до цих структур. З цим мудаком у нас ще буде купа геморою, бо воно добровільно не вступиться.
16.06.2025 20:53 Ответить
А це нормально,що питання ставляться стосовно того,що давно зафіксовано Конституцією?Це вороги проводять опитування задля подальшого "референдуму"?Треба проводити опитування стосовно: "зеля,чому ми не в НАТО?"♥️🇺🇦♥️
17.06.2025 08:47 Ответить
 
 