Польща на саміті в Гаазі підтримуватиме наміри України щодо вступу до НАТО, - Дуда

Польща на майбутньому саміті НАТО, який відбудеться 24-25 червня у Гаазі, підтримуватиме прагнення України до членства в НАТО.

Про це в середу на початку засідання Ради національної безпеки Польщі заявив президент РП Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я наперед можу сказати, що надаватиму підтримку Україні у питанні членства в Північноатлантичному альянсу і, загалом, прагненню України якомога ближче зв’язатися із західною спільнотою", - підкреслив Дуда, інформуючи про свою участь в майбутньому саміті НАТО.

Він додав, що геостратегічним завданням Польщі є робити все заради того, щоб якомога більше країн між Польщею і Росією, де відновилися агресивні амбіції, були пов’язані із західною спільнотою і щоб саме так було в майбутньому також і з Білоруссю.

"На моє переконання, без сумніву потрібно підтримувати Україну й українців у прозахідному курсі як у питанні безпеки - НАТО та й економічній співпраці та подальшому розвитку, думаю про далеку перспективу - Євросоюз",- підкреслив Дуда.

У Раді безпеки Польщі крім членів уряду на чолі із прем'єром Дональдом Туском і лідерами найбільших політичних сил вперше бере участь також новообраний президент РП Кароль Навроцький. Його президентська каденція має розпочатися 6 серпня.

Як повідомлялося, раніше глава МЗС Литви Будріс заявив, що запрошення України до НАТО в Гаазі не буде.