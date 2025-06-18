НАТО засекретить дані про військову допомогу Україні, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що Альянс засекретить дані про військову допомогу Україні.
Його цитує Clash Report, передає Цензор.НЕТ.
Про це він заявив після зустрічі із Володимиром Зеленським.
Не сможет записать очередной видос?
И в прямом эфире доложить кацапам - что нам дали союзники?
Нехорошо...
Не было доклада ,или я пропустила?
Неужто про ТАКОЕ президент ВИДОС не записал?
Ай- яй - яй
Нехорошо
Офішують - погано
Секретять - теж погано
Нам так сразу нє понять
Ти уж іх, браток, попробуй
Хоть нємного уважать!
Будут с водкою дєбати - отвєчай:
- Нєт, рєбята-дємократи - только чай,
От подарков іх сурово отвєрнісь,
Мол, у нас саміх добра такого - завалісь.
Єслі тєми там вознікнут- сразу снять!
Біть нє нужно, а нє внікнут - разъяснять..." (с)
а, нафіга нам допомога?
гундоса зе!гніда взяла на себе особисті зобов'язання беззаперечного припинення вогню.
чи, напам'ятайте мені, коли в останній раз палали нпз? заводи? будь що, на кацапії?
для Трампона,
бо той зіллє інфу хвуйлові та другу Кіму