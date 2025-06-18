УКР
Новини Допомога Україні від НАТО
2 458 25

НАТО засекретить дані про військову допомогу Україні, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що Альянс засекретить дані про військову допомогу Україні.

Його цитує Clash Report, передає Цензор.НЕТ.

Про це він заявив після зустрічі із Володимиром Зеленським.

+5
Засекретити і дати багато далекобійних ракет!
показати весь коментар
18.06.2025 14:32
+5
То есть Владимир Александрович Зеленский
Не сможет записать очередной видос?
И в прямом эфире доложить кацапам - что нам дали союзники?
Нехорошо...
показати весь коментар
18.06.2025 14:32
+5
Хєр там,боневтік розсекретить в марахвоні
показати весь коментар
18.06.2025 14:32
Засекретити і дати багато далекобійних ракет!
показати весь коментар
18.06.2025 14:32
Засекретити і дати красти.
показати весь коментар
18.06.2025 14:46
Засекретити і дати трошки легкого озброєння, щоб ні у кого не виникало підозри про те що ЄС і НАТО допомагає щоб виграти час сточуванням української піхоти, а не для перемоги України.
показати весь коментар
18.06.2025 14:46
І налагодити спільне виробництво ******** зброї та боєкомплектів до неї. В першу чергу це засоби ППО/ПРО. Без надмірного розголосу та з контррозвідувальним прикриттям. Бо агентура путіна майже безкарно здійснює диверсії проти оборонних підприємств ЄС.
показати весь коментар
18.06.2025 14:51
То есть Владимир Александрович Зеленский
Не сможет записать очередной видос?
И в прямом эфире доложить кацапам - что нам дали союзники?
Нехорошо...
показати весь коментар
18.06.2025 14:32
Було б що докладати...
показати весь коментар
18.06.2025 14:33
Хотелось бы про Мадрид послушать
Не было доклада ,или я пропустила?
Неужто про ТАКОЕ президент ВИДОС не записал?
Ай- яй - яй
Нехорошо
показати весь коментар
18.06.2025 14:35
Хєр там,боневтік розсекретить в марахвоні
показати весь коментар
18.06.2025 14:32
коли допомога була суттєвою то допомагали і не стидалися про це казати.
показати весь коментар
18.06.2025 14:34
Ви там вже визначтесь
Офішують - погано
Секретять - теж погано
показати весь коментар
18.06.2025 14:38
а яке бидло питає?
показати весь коментар
18.06.2025 14:59
"Там" у них) -- Все погано. починаючи з влади, мобілізації, зброї, та усього іншого, - все! "погано" - думаю ви мене зрозуміли)
показати весь коментар
18.06.2025 15:25
"...Там у ніх уклад особий
Нам так сразу нє понять
Ти уж іх, браток, попробуй
Хоть нємного уважать!
Будут с водкою дєбати - отвєчай:
- Нєт, рєбята-дємократи - только чай,
От подарков іх сурово отвєрнісь,
Мол, у нас саміх добра такого - завалісь.
Єслі тєми там вознікнут- сразу снять!
Біть нє нужно, а нє внікнут - разъяснять..." (с)
показати весь коментар
18.06.2025 16:07
Давно пора!Но трампон всёравно пуХулу сдаст!
показати весь коментар
18.06.2025 14:35
А навіщо ? Раніше не секретили, в тепер будуть секретити, напевно атомну бімбу дадуть
показати весь коментар
18.06.2025 14:45
питання!
а, нафіга нам допомога?
гундоса зе!гніда взяла на себе особисті зобов'язання беззаперечного припинення вогню.
чи, напам'ятайте мені, коли в останній раз палали нпз? заводи? будь що, на кацапії?
показати весь коментар
18.06.2025 14:46
Це щоб коли в черговий раз щось пообіцяють, але не дадуть була ще одна відмазка. Мовляв ми ж нічого не обіцяли (публічно), то чого маємо давати.
показати весь коментар
18.06.2025 14:51
🤣
показати весь коментар
18.06.2025 14:54
НАТО засекретить дані про військову допомогу Україні
для Трампона,
бо той зіллє інфу хвуйлові та другу Кіму
показати весь коментар
18.06.2025 14:56
Нарешті - Все правильно роблять.
показати весь коментар
18.06.2025 15:26
!!!!!!!!
показати весь коментар
18.06.2025 16:44
Від Угорщини та Словаччини?
показати весь коментар
18.06.2025 15:28
А сенс?Угорщина в москву і так доповідає всі ваши "секрети")
показати весь коментар
18.06.2025 15:44
не прошло и 4 года войны.................................................
показати весь коментар
18.06.2025 17:42
 
 