Європейські та канадські союзники нададуть Україні понад 35 млрд євро додаткової допомоги у сфері безпеки, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про активізацію європейських та канадських союзників, зокрема вони нададуть Україні понад 35 млрд євро додаткової допомоги у сфері безпеки на наступний рік.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав у понеділок в Гаазі на пресконференції напередодні саміту Організації Північноатлантичного договору, який відбудеться 24-25 червня.

"Ми всі хочемо миру для українського народу та припинення жахливої війни проти нього. Однак, поки триває робота над досягненням справедливого та тривалого миру, ми повинні продовжувати забезпечувати Україні все необхідне для захисту сьогодні та стримування в майбутньому. Наша підтримка України непохитна і продовжуватиметься", - сказав Рютте.

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За його словами, відповідно до нових оцінок, "європейські та канадські союзники активізувалися та вже зобов'язалися надати 20 млрд євро протягом перших трьох місяців цього року".

"Тепер вони нададуть Україні понад 35 млрд євро додаткової допомоги у сфері безпеки на наступний рік. Тож за пару місяців ми збільшили свою суму з 20 млрд до 35 млрд. І я вважаю, що це чудова новина. Тож тут, у Гаазі, союзники підтвердять нашу незмінну підтримку України. І до нас приєднається президент Зеленський та його команда для низки різних зустрічей протягом наступних днів", - зазначив Рютте.

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