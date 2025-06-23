Найбільшою загрозою залишається РФ, яка веде війну проти України за підтримки КНДР, Ірану, Китаю та Білорусі, - Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав Росію "найзначнішою та безпосередньою загрозою", з якою стикається Альянс.
Яку передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Рютте заявив у Гаазі на пресконференції напередодні саміту НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі.
"Звичайно, найзначнішою та безпосередньою загрозою, з якою стикається цей альянс, залишається Російська Федерація. Москва продовжує вести війну проти України за підтримки Північної Кореї, Ірану та Китаю, а також Білорусі", - заявив він.
Рютте наголосив, що союзники хочуть миру для українського народу та припинення жахливої війни проти нього.
"Однак, поки триває робота над досягненням справедливого та тривалого миру, ми повинні продовжувати забезпечувати Україні все необхідне для захисту сьогодні та стримування в майбутньому. Наша підтримка України непохитна і продовжуватиметься", - додав генсек НАТО.
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Ну назвав.
На цьому - фсьо.