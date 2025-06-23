Найбільшою загрозою залишається РФ, яка веде війну проти України за підтримки КНДР, Ірану, Китаю та Білорусі, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав Росію "найзначнішою та безпосередньою загрозою", з якою стикається Альянс.

Яку передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Рютте заявив у Гаазі на пресконференції напередодні саміту НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі.

"Звичайно, найзначнішою та безпосередньою загрозою, з якою стикається цей альянс, залишається Російська Федерація. Москва продовжує вести війну проти України за підтримки Північної Кореї, Ірану та Китаю, а також Білорусі", - заявив він.

Рютте наголосив, що союзники хочуть миру для українського народу та припинення жахливої ​​війни проти нього.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європейські та канадські союзники нададуть Україні понад 35 млрд євро додаткової допомоги у сфері безпеки, - Рютте

"Однак, поки триває робота над досягненням справедливого та тривалого миру, ми повинні продовжувати забезпечувати Україні все необхідне для захисту сьогодні та стримування в майбутньому. Наша підтримка України непохитна і продовжуватиметься", - додав генсек НАТО.