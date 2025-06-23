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Найбільшою загрозою залишається РФ, яка веде війну проти України за підтримки КНДР, Ірану, Китаю та Білорусі, - Рютте

Рютте про загрозу з боку РФ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав Росію "найзначнішою та безпосередньою загрозою", з якою стикається Альянс.

Яку передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Рютте заявив у Гаазі на пресконференції напередодні саміту НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі.

"Звичайно, найзначнішою та безпосередньою загрозою, з якою стикається цей альянс, залишається Російська Федерація. Москва продовжує вести війну проти України за підтримки Північної Кореї, Ірану та Китаю, а також Білорусі", - заявив він.

Рютте наголосив, що союзники хочуть миру для українського народу та припинення жахливої ​​війни проти нього.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європейські та канадські союзники нададуть Україні понад 35 млрд євро додаткової допомоги у сфері безпеки, - Рютте

"Однак, поки триває робота над досягненням справедливого та тривалого миру, ми повинні продовжувати забезпечувати Україні все необхідне для захисту сьогодні та стримування в майбутньому. Наша підтримка України непохитна і продовжуватиметься", - додав генсек НАТО.

Автор: 

росія (66431) Рютте Марк (461)


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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав Росію "найзначнішою та безпосередньою загрозою", з якою стикається Альянс.

Ну назвав.
На цьому - фсьо.
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23.06.2025 17:45 Відповісти
Войовнича балакучисть
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23.06.2025 17:49 Відповісти
Ваш хазяїн - підорас трамп і союзник ***** ,іншої думки.
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23.06.2025 17:54 Відповісти
Пуйло не є загрозою для НАТО допоки застряг в Україні. В цьому і є сенс "захисту, стримування і непохитної підтримки на багато років".
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23.06.2025 17:57 Відповісти
 
 