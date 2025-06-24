П’ята стаття договору НАТО не означає автоматичну військову відповідь у разі нападу Росії, - ексголова військового комітету НАТО Бауер
Якщо Росія атакує якусь із країн Балтії, то відповідь НАТО залежатиме від типу атаки. Якщо напад буде обмеженим за масштабами й не становитиме прямої загрози територіальній цілісності країни-члена, то спершу відбудуться консультації між усіма учасниками блоку. Під час цих обговорень вирішуватимуть, чи варто починати війну з Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Die Welt заявив ексголова військового комітету НАТО Роб Бауер.
Він заявив, що зараз Європа не зможе відбити ракетні атаки по своїй території, якщо Росія вирішить атакувати так, як зараз Іран атакує Ізраїль.
"У нас немає низки ресурсів, запаси яких нам потрібно збільшити і можливості яких нам потрібно поліпшити. Ці цілі щодо можливостей будуть у центрі уваги саміту НАТО в Гаазі, так би мовити, списку покупок для всіх держав-членів, щоб ми могли реалізувати наші сучасні концепції", - зазначив Бауер.
Але попередив, що якщо РФ справді атакує НАТО в Європі, то буде завдано удару у відповідь на багатьох рівнях: на землі, у повітрі, на морі, у космосі та в кіберпросторі.
Проте додав, що дії НАТО залежатимуть від "типу атаки".
"Якщо це відносно невелика атака і загальна територіальна цілісність Естонії не перебуває під загрозою, є час для консультацій. Ми повинні зважити, хочемо ми почати війну чи ні. Так звана гібридна війна не менш шкідлива, ніж війна", – сказав ексглава військового комітету НАТО.
Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав Росію "найзначнішою та безпосередньою загрозою", з якою стикається Альянс.
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Але ти на стільки тупе, що реально вважаєш, що те, що написано у твоїй кремлівській методичці - це істина, а реальна інформація від особи, яка беспосоредньо там була - ні.
https://www.youtube.com/watch?v=j-49YZKt03M
Я так розумію, що попа вутін буде повним ідіотом, якщо просто зараз не жахне по Європці іскандером-іншим та не подивиться що буде. А буде зграя безголових кур метушитися, бігати, волати та виражати "озабочєнность". Угорщина завиє, що мати квіточку ростила, щоб її захищали, а не вона. Фіцо - що словаки невойовничий нарід, хіба що помідорів дасть на фронт, трумп знов напам'ятає про великий і прекрасний океан, а Франція піде шукати своїх Віши...
Мрак!
БРАВОбл*дь!
а як же 10 млн дронів? власних мін, снарядів. арти дана по 20 в місяць. ракети сапсан, що от от майже ос ось?
🤦
яке не засохне аж до його смерті,
... від страху перед НАТО
Так само вони торгували з Гітлером, продаючи йому компоненти для озброєння та обладнання для заводів, а американці давали кредити. Самі завжди вигодовують тих монстрів а потім з ними воюють.
Х...во що ніхто не вчить історію багато помилок можна б було уникнути.
Очевидно США щось підозрюють, і вже включають "задню".
Або це залякування ЄС від США, з метою здати Україну пуйлу.
Але нічого подібного у п'ятій статті в жодному разі не написано. 20 років брехні і заливання лайна у вуха.
Лише зараз це вскривається, а українчики сприймають це як боязливість НАТО, а не того що не прописано в їх статуті насправді.