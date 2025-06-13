УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12198 відвідувачів онлайн
Новини Можлива атака РФ на НАТО
1 904 10

РФ почала готувати стратегічні резерви та планує операції не лише в Україні, - Сибіга

Росія готує операції не лише в Україні. Заява Сибіги

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Росія планує проведення бойових операцій не лише в Україні.

Про це інформує пресслужба МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними нашої розвідки, Росія почала готувати стратегічні резерви, що означає плани бойових операцій не лише в Україні. Союзникам потрібна повна дипломатична мобілізація для зупинення цієї війни", - сказав він.

За словами Сибіги, це питання не тільки України.

"Путін розуміє лише силу, тому зараз важливо вчасно застосувати санкції, використовуючи їх як економічну зброю для тиску на Росію", - додав міністр.

Читайте: Сибіга: Україна вірить, що Трамп може допомогти завершити війну вже цього року

Автор: 

росія (66175) Сибіга Андрій (510) війна в Україні (4808)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Полная чушь, на какие там страны может напасть раиссия? На страны НАТО? путин оно *****, но ***** хитрожопое и серливое, поэтому ни на какое НАТО оно не нападёт.
показати весь коментар
13.06.2025 12:45 Відповісти
+4
показати весь коментар
13.06.2025 12:41 Відповісти
+3
жиробасе мзсний, краще б твій їбучий зелений уйобок-шеф звертав на повідомлення західних розвідок восени 21-го року!! може трупів було б менше...
показати весь коментар
13.06.2025 13:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
13.06.2025 12:41 Відповісти
їм і готувати не треба проти наших дебілів-генералів.
сирського двічі трахали трубою = під авдосом і під суджею.
нуль висновків.
показати весь коментар
13.06.2025 12:44 Відповісти
Полная чушь, на какие там страны может напасть раиссия? На страны НАТО? путин оно *****, но ***** хитрожопое и серливое, поэтому ни на какое НАТО оно не нападёт.
показати весь коментар
13.06.2025 12:45 Відповісти
В 2012 на россії вже була спроба нападу на Польщу. Однак реакція США та пана Обами не дозволили це зробити.
показати весь коментар
13.06.2025 13:23 Відповісти
Готовится против США
показати весь коментар
13.06.2025 12:45 Відповісти
На рососії почали готувати стратегічні резерви - значно збильшили випуск коричньових чемоданчиків для ху'ла.
Вже ж є детальна документація на всі стратегічні ядерні об'єкти козломордих - достатньо їх "рознести", як Ізраїль сьогодня бив по Ірану - і тоді рашкостан миттєво перетвориться на саму нікчемну болотну територію.
показати весь коментар
13.06.2025 12:52 Відповісти
Сивоху Сибігу понесло .... Дайте йому заспокійливе хто небудь...🤣🤣🤣
показати весь коментар
13.06.2025 12:55 Відповісти
Дивує дебілізм кацапів. Ну зрозуміло, що там є багато упоротих дегенератів, для яких війна це в кайф, але (хто б там що не казав) там є достатньо і таких, що здатні думати. Звертаючись до других - невже вам не краще сидіти в себе на кухні, пити чай чи водку, жерти смажену картоплю чи ковбасу замість того, щоб гнити в українській землі? Ваше чмо по імені ху'ло помикає вами, як скотом, а ви мовчки терпите. Воно ж сцикливе як шакал, зберіться нарешті та придушіть його, або повісьте його на "червоній площі" - хай люди ходять, дивляться та радіють.
показати весь коментар
13.06.2025 13:03 Відповісти
жиробасе мзсний, краще б твій їбучий зелений уйобок-шеф звертав на повідомлення західних розвідок восени 21-го року!! може трупів було б менше...
показати весь коментар
13.06.2025 13:04 Відповісти
Щось цього Остапа починає заносити.
показати весь коментар
13.06.2025 13:10 Відповісти
 
 