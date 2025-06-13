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РФ почала готувати стратегічні резерви та планує операції не лише в Україні, - Сибіга
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Росія планує проведення бойових операцій не лише в Україні.
Про це інформує пресслужба МЗС, інформує Цензор.НЕТ.
"За даними нашої розвідки, Росія почала готувати стратегічні резерви, що означає плани бойових операцій не лише в Україні. Союзникам потрібна повна дипломатична мобілізація для зупинення цієї війни", - сказав він.
За словами Сибіги, це питання не тільки України.
"Путін розуміє лише силу, тому зараз важливо вчасно застосувати санкції, використовуючи їх як економічну зброю для тиску на Росію", - додав міністр.
Топ коментарі
+8 Серый Вовк
показати весь коментар13.06.2025 12:45 Відповісти Посилання
+4 Алекс Скела
показати весь коментар13.06.2025 12:41 Відповісти Посилання
+3 Андрій Богатир
показати весь коментар13.06.2025 13:04 Відповісти Посилання
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сирського двічі трахали трубою = під авдосом і під суджею.
нуль висновків.
Вже ж є детальна документація на всі стратегічні ядерні об'єкти козломордих - достатньо їх "рознести", як Ізраїль сьогодня бив по Ірану - і тоді рашкостан миттєво перетвориться на саму нікчемну болотну територію.
СивохуСибігу понесло .... Дайте йому заспокійливе хто небудь...🤣🤣🤣