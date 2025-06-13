РФ почала готувати стратегічні резерви та планує операції не лише в Україні, - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Росія планує проведення бойових операцій не лише в Україні.

Про це інформує пресслужба МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними нашої розвідки, Росія почала готувати стратегічні резерви, що означає плани бойових операцій не лише в Україні. Союзникам потрібна повна дипломатична мобілізація для зупинення цієї війни", - сказав він.

За словами Сибіги, це питання не тільки України.

"Путін розуміє лише силу, тому зараз важливо вчасно застосувати санкції, використовуючи їх як економічну зброю для тиску на Росію", - додав міністр.

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