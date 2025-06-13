РФ начала готовить стратегические резервы и планирует операции не только в Украине, - Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Россия планирует проведение боевых операций не только в Украине.

Об этом информирует пресс-служба МИД, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным нашей разведки, Россия начала готовить стратегические резервы, что означает планы боевых операций не только в Украине. Союзникам нужна полная дипломатическая мобилизация для остановки этой войны", - сказал он.

По словам Сибиги, это вопрос не только Украины.

"Путин понимает только силу, поэтому сейчас важно вовремя применить санкции, используя их как экономическое оружие для давления на Россию", - добавил министр.

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