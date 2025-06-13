РФ начала готовить стратегические резервы и планирует операции не только в Украине, - Сибига
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Россия планирует проведение боевых операций не только в Украине.
Об этом информирует пресс-служба МИД, информирует Цензор.НЕТ.
"По данным нашей разведки, Россия начала готовить стратегические резервы, что означает планы боевых операций не только в Украине. Союзникам нужна полная дипломатическая мобилизация для остановки этой войны", - сказал он.
По словам Сибиги, это вопрос не только Украины.
"Путин понимает только силу, поэтому сейчас важно вовремя применить санкции, используя их как экономическое оружие для давления на Россию", - добавил министр.
Топ комментарии
+8 Серый Вовк
показать весь комментарий13.06.2025 12:45 Ответить Ссылка
+4 Андрій Богатир
показать весь комментарий13.06.2025 13:04 Ответить Ссылка
+2 Сашко Бабенко #553471
показать весь комментарий13.06.2025 12:44 Ответить Ссылка
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сирського двічі трахали трубою = під авдосом і під суджею.
нуль висновків.
Вже ж є детальна документація на всі стратегічні ядерні об'єкти козломордих - достатньо їх "рознести", як Ізраїль сьогодня бив по Ірану - і тоді рашкостан миттєво перетвориться на саму нікчемну болотну територію.
СивохуСибігу понесло .... Дайте йому заспокійливе хто небудь...🤣🤣🤣