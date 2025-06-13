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Новости Возможна атака РФ на НАТО
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РФ начала готовить стратегические резервы и планирует операции не только в Украине, - Сибига

Россия готовит операции не только в Украине. Заявление Сибиги

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Россия планирует проведение боевых операций не только в Украине.

Об этом информирует пресс-служба МИД, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным нашей разведки, Россия начала готовить стратегические резервы, что означает планы боевых операций не только в Украине. Союзникам нужна полная дипломатическая мобилизация для остановки этой войны", - сказал он.

По словам Сибиги, это вопрос не только Украины.

"Путин понимает только силу, поэтому сейчас важно вовремя применить санкции, используя их как экономическое оружие для давления на Россию", - добавил министр.

Читайте: Сибига: Украина верит, что Трамп может помочь завершить войну уже в этом году

Автор: 

россия (96267) Сибига Андрей (505) война в Украине (4773)


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Топ комментарии
+8
Полная чушь, на какие там страны может напасть раиссия? На страны НАТО? путин оно *****, но ***** хитрожопое и серливое, поэтому ни на какое НАТО оно не нападёт.
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13.06.2025 12:45 Ответить
+4
жиробасе мзсний, краще б твій їбучий зелений уйобок-шеф звертав на повідомлення західних розвідок восени 21-го року!! може трупів було б менше...
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13.06.2025 13:04 Ответить
+2
їм і готувати не треба проти наших дебілів-генералів.
сирського двічі трахали трубою = під авдосом і під суджею.
нуль висновків.
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13.06.2025 12:44 Ответить
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їм і готувати не треба проти наших дебілів-генералів.
сирського двічі трахали трубою = під авдосом і під суджею.
нуль висновків.
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13.06.2025 12:44 Ответить
Полная чушь, на какие там страны может напасть раиссия? На страны НАТО? путин оно *****, но ***** хитрожопое и серливое, поэтому ни на какое НАТО оно не нападёт.
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13.06.2025 12:45 Ответить
В 2012 на россії вже була спроба нападу на Польщу. Однак реакція США та пана Обами не дозволили це зробити.
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13.06.2025 13:23 Ответить
Готовится против США
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13.06.2025 12:45 Ответить
На рососії почали готувати стратегічні резерви - значно збильшили випуск коричньових чемоданчиків для ху'ла.
Вже ж є детальна документація на всі стратегічні ядерні об'єкти козломордих - достатньо їх "рознести", як Ізраїль сьогодня бив по Ірану - і тоді рашкостан миттєво перетвориться на саму нікчемну болотну територію.
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13.06.2025 12:52 Ответить
Сивоху Сибігу понесло .... Дайте йому заспокійливе хто небудь...🤣🤣🤣
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13.06.2025 12:55 Ответить
Дивує дебілізм кацапів. Ну зрозуміло, що там є багато упоротих дегенератів, для яких війна це в кайф, але (хто б там що не казав) там є достатньо і таких, що здатні думати. Звертаючись до других - невже вам не краще сидіти в себе на кухні, пити чай чи водку, жерти смажену картоплю чи ковбасу замість того, щоб гнити в українській землі? Ваше чмо по імені ху'ло помикає вами, як скотом, а ви мовчки терпите. Воно ж сцикливе як шакал, зберіться нарешті та придушіть його, або повісьте його на "червоній площі" - хай люди ходять, дивляться та радіють.
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13.06.2025 13:03 Ответить
жиробасе мзсний, краще б твій їбучий зелений уйобок-шеф звертав на повідомлення західних розвідок восени 21-го року!! може трупів було б менше...
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13.06.2025 13:04 Ответить
Щось цього Остапа починає заносити.
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13.06.2025 13:10 Ответить
 
 