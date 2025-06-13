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Новости Политика Трампа Прекращение огня между Украиной и РФ
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Сибига: Украина верит, что Трамп может помочь завершить войну уже в этом году

Глава МИД Андрей Сибига

Украина надеется, что президент США Дональд Трамп сможет способствовать завершению войны уже в 2025 году при условии активной роли США в усилении давления на Россию и поддержке Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время панельной дискуссии на форуме GLOBSEC-2025, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Во время дискуссии ведущая предложила поднять руки тем, кто верит в способность Трампа прекратить войну. Сибига от имени Украины подтвердил: "Мы верим".

Глава МИД выразил надежду, что Украина в будущем перестанет быть предметом обсуждений на международных форумах, что будет означать достижение долговременного мира.

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"Мы приветствуем усилия президента Трампа... Мы хотим завершить войну в этом году, и у нас действительно есть шанс ускорить наши мирные усилия", - отметил Сибига.

Он напомнил, что уже на следующей неделе пройдет 100 дней с тех пор, как Украина согласилась на полное безусловное прекращение огня в соответствии с предложением американской стороны.

"Фундаментальным шагом в наших усилиях по достижению долговременного мира является полное прекращение огня, и нам нужно давить на Россию, чтобы она сказала безусловное "да". А после этого у нас будет шанс ускорить наши мирные усилия и начать переговоры по более широкому мирному соглашению или договоренностям", - подчеркнул министр.

Отвечая на вопрос, является ли роль Трампа ключевой для достижения мира, Сибига заявил: "Конечно. Рецепт очень простой - лидерство и вовлеченность американской стороны к повышению для России цены за продолжение войны. Я имею в виду санкции, изоляцию, конфискацию замороженных активов и, конечно, укрепление Украины, пакет сдерживания".

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Автор: 

Трамп Дональд (5703) Сибига Андрей (505) война в Украине (4773)


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Топ комментарии
+8
Сивохо Сибіга, не розписуйся за всю Україну...Цьому рудому дибілу ніхто не вірить...🤡
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13.06.2025 11:51 Ответить
+8
Україна вірить? 😏 Чи Сибіга/Зєлєнскій вірять? От я не вірю.
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13.06.2025 11:52 Ответить
+7
Шо ви йому підлизуєте... Не буде він вам допомагати. Бо ви бідні і слабкі. А такі як він завжди допомагають сильним та багатим. Що він і робить, імітуючи мирні переговори...
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13.06.2025 11:57 Ответить
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Нам нічого не залишається як витончена дипломатія. Сибіга дипломат, хоча в душі нам би всім хотілося щоб рудий кудись розчинився.
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13.06.2025 11:51 Ответить
Ну дуже хочеться кіллера.
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13.06.2025 12:13 Ответить
Там один кілер не впорається. Ліпше команду досвідчених дроноводів.
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13.06.2025 12:20 Ответить
Сивохо Сибіга, не розписуйся за всю Україну...Цьому рудому дибілу ніхто не вірить...🤡
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13.06.2025 11:51 Ответить
Україна вірить? 😏 Чи Сибіга/Зєлєнскій вірять? От я не вірю.
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13.06.2025 11:52 Ответить
І я не вірю.
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13.06.2025 13:48 Ответить
Блаженний хто вірує...
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13.06.2025 11:53 Ответить
В очі зазирнули?
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13.06.2025 11:56 Ответить
Шо ви йому підлизуєте... Не буде він вам допомагати. Бо ви бідні і слабкі. А такі як він завжди допомагають сильним та багатим. Що він і робить, імітуючи мирні переговори...
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13.06.2025 11:57 Ответить
Нарциссу Трампу це потрібно чути, тому Сибіга все правильно каже. Тим паче, що Трамп дійсно може, просто не хоче та не буде.
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13.06.2025 11:57 Ответить
оспади!..он хоть новости про Израиль читал?)))
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13.06.2025 12:02 Ответить
НУУУУУУ ВИ ТУПІ!!!!!!
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13.06.2025 12:05 Ответить
Дебіл. Тампон може закінчити цю війну тільки заблоківавши поставки зброї Україні і заставивши нас капітулювати. Невже не доходить до Дебіла? Хоча б подивились на прикладі Ізраїля який домовлявся, домовлявся і з ХАМАСом і з Іраном і поки не розбомбив виродків то нідочого доброго ті угоди не призводили. А московський режим це набагато більше і підліше ЗЛО чим Іран, ХАМАС і всі терористи разом взяті. Сосія це і є матка всіх упирів на світі. І поки Сосія не буде знищена, боротись з її щупальцями це як битися з вітряками
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13.06.2025 12:09 Ответить
На даний момент росія це є ворота пекла і мультиплікатор зла на планеті.
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13.06.2025 12:13 Ответить
Україна вірить, що Трамп може допомогти

Україна не вірить - вірить Зеленський з подачі Єрмачка. Але й перед великою війною Зеленський слухав Єрмачка... Доки зелені ідіоти будуть керувати Україною - то можна буде повірити у будь-що.
Тільки не довго - бо є зелене лайно у голові Зеленського, а є реальність - і ці дві субстанції не перетинаються.
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13.06.2025 12:10 Ответить
Трампу сейчас не до Украины, в приоритете у него всегда был Израиль
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13.06.2025 12:15 Ответить
Сибіга: Україна вірить, що Трамп може допомогти завершити війну вже цього року

А ще вона вірить у макаронного монстра та волшебніка в галубом вєртальотє!
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13.06.2025 12:16 Ответить
Сибіга! Ти не Україна. Не бреши чого не знаєш, хоча брехати твій обов'язок
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13.06.2025 12:17 Ответить
Влада Ізраїлю закликала своїх громадянготуватись до затяжної війни з Іраном. Ізраїльтян закликали робити запаси їжі, води, провели мобілізацію... І це при тому що ще ніодин іранський чобіт не перетнув кордони Ізраїлю. Наша ж влада вже який рік кровопролитної війни на нашій же землі розказує громадянам що війна от от закінчиться як ще не в цьому місяці то в наступному точно. Да ще і нам в цьому допоможе Трамп із гамерики. Різницю міш українською владою і ізраїльською вловлюєте? Що це як не диверсія проти України і робота на ворога?
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13.06.2025 12:20 Ответить
еще один клоун в клоунской власти. Лучше верь, что тебя не посадят за пособничество в прокремлевской зеленой власти.
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13.06.2025 12:23 Ответить
Ну если застрелится то всё может быть...
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13.06.2025 12:31 Ответить
Нащо нести цей ідіотизм? Тампон - ворог України і союзник *****.
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13.06.2025 12:31 Ответить
у СИБИГИ работа такая п&здеть
не может он сказать ПРАВДУ
ТАМПОН помощь не окажет
главное чтобы не обиделся придурок
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13.06.2025 12:48 Ответить
Дебіл, блд.
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13.06.2025 12:48 Ответить
Віра має на чомусь базуватися. А так - це просто "хотєлки".
Щоб закунчити війну цього року треба ВЖЕ накачувати україну зброєю і вводити санкції проти рашки. А наразі нема ні того ні другого.
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13.06.2025 12:54 Ответить
а як же потужні плани перемоги зеленого ********? а як же саміт миру, який дасть результати у грудні 2024 року? а план стійкости? що, вже країна в це не вірить? ой, а что случілась? а как жє прадалжітєльние апалдісмєнти слуг урода? как жє так? ужє всьо...?
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13.06.2025 13:00 Ответить
Дипломатична казуїстика. Все з ніг на голову. Адже фраза мала б бути побудована геть навпаки, починаючи з :"Ми віримо". "Звісно. Рецепт дуже простий - лідерство та залученість американської сторони до підвищення для Росії ціни за продовження війни. Я маю на увазі санкції, ізоляцію, конфіскацію заморожених активів і, звичайно, зміцнення України, пакет стримування" і закінчуючи : ..."Ми вітаємо зусилля президента Трампа... Ми хочемо завершити війну цього року, і в нас справді є шанс пришвидшити наші мирні зусилля". Якось так...
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13.06.2025 13:09 Ответить
Сибіга, прокинься! Ти того... ну як в анекдоті
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13.06.2025 13:16 Ответить
Пустопорожня балаканина а не дипломатія. Ліпше послицю замінили б, бо респи її ігнорують.
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13.06.2025 13:19 Ответить
Та вона хоча б англійську знає, а пришлють якусь Сабігу який не бе не ме не кука-реку.
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13.06.2025 13:39 Ответить
В це можуть тільки ІДІЙОТИ?
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13.06.2025 13:26 Ответить
Тільки хворий може ще щось чекати від Трампа.
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13.06.2025 13:36 Ответить
 
 