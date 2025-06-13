Сибига: Украина верит, что Трамп может помочь завершить войну уже в этом году
Украина надеется, что президент США Дональд Трамп сможет способствовать завершению войны уже в 2025 году при условии активной роли США в усилении давления на Россию и поддержке Украины.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время панельной дискуссии на форуме GLOBSEC-2025, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Во время дискуссии ведущая предложила поднять руки тем, кто верит в способность Трампа прекратить войну. Сибига от имени Украины подтвердил: "Мы верим".
Глава МИД выразил надежду, что Украина в будущем перестанет быть предметом обсуждений на международных форумах, что будет означать достижение долговременного мира.
"Мы приветствуем усилия президента Трампа... Мы хотим завершить войну в этом году, и у нас действительно есть шанс ускорить наши мирные усилия", - отметил Сибига.
Он напомнил, что уже на следующей неделе пройдет 100 дней с тех пор, как Украина согласилась на полное безусловное прекращение огня в соответствии с предложением американской стороны.
"Фундаментальным шагом в наших усилиях по достижению долговременного мира является полное прекращение огня, и нам нужно давить на Россию, чтобы она сказала безусловное "да". А после этого у нас будет шанс ускорить наши мирные усилия и начать переговоры по более широкому мирному соглашению или договоренностям", - подчеркнул министр.
Отвечая на вопрос, является ли роль Трампа ключевой для достижения мира, Сибига заявил: "Конечно. Рецепт очень простой - лидерство и вовлеченность американской стороны к повышению для России цены за продолжение войны. Я имею в виду санкции, изоляцию, конфискацию замороженных активов и, конечно, укрепление Украины, пакет сдерживания".
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СивохоСибіга, не розписуйся за всю Україну...Цьому рудому дибілу ніхто не вірить...🤡
Україна не вірить - вірить Зеленський з подачі Єрмачка. Але й перед великою війною Зеленський слухав Єрмачка... Доки зелені ідіоти будуть керувати Україною - то можна буде повірити у будь-що.
Тільки не довго - бо є зелене лайно у голові Зеленського, а є реальність - і ці дві субстанції не перетинаються.
А ще вона вірить у макаронного монстра та волшебніка в галубом вєртальотє!
не может он сказать ПРАВДУ
ТАМПОН помощь не окажет
главное чтобы не обиделся придурок
Щоб закунчити війну цього року треба ВЖЕ накачувати україну зброєю і вводити санкції проти рашки. А наразі нема ні того ні другого.