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Новости Прекращение войны
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Для достижения мира нужно привлечь США, усилить санкции против РФ и укрепить обороноспособность Украины, - Сибига

Сибига назвал шаги, необходимые для достижения мира

Министр иностранных дел Андрей Сибига озвучил три шага, которые необходимы для прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

По его словам, чтобы достичь мира нужны: привлечение США, усиление санкций против России и укрепление обороноспособности Украины.

Также глава подчеркнул необходимость "полной дипломатической мобилизации" для прекращения войны.

Также читайте: Сибига примет участие в форуме GLOBSEC-2025 в Праге: будет говорить о терроре РФ против Украины, - МИД

Автор: 

США (27195) Сибига Андрей (505) прекращения огня (295)


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Топ комментарии
+2
Я простійно від Сибіги чую якусь тривіальщину типу.: " якщо вападеш в басейн, то будеш мокрим". "Щоб добре грати у футбол потрібно тренуватися." " щоб зїсти полуницю потрібно її мати" і т.п. Це що все на що наш міністр закордонних справ здатен? ПОпередній хоть сидів на приставному стульчику в одній кімнаті з Єрмаком. А цьому похоже і стульчик не дають і навіть в кімнату не пускають.
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13.06.2025 11:45 Ответить
+1
Щось не побачив в кроках нічого про ядерну зброю. Запускайте виробництво плутонію на РБМК(ЧАЕС), не витрачайте час дарма!
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13.06.2025 11:14 Ответить
+1
Не надокучило ще співати цю пісню про те що сша когось врятує? Сша тільки добиває слабких і Тампон це вже 100500 разів відкрито заявив
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13.06.2025 11:20 Ответить
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Щось не побачив в кроках нічого про ядерну зброю. Запускайте виробництво плутонію на РБМК(ЧАЕС), не витрачайте час дарма!
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13.06.2025 11:14 Ответить
Не надокучило ще співати цю пісню про те що сша когось врятує? Сша тільки добиває слабких і Тампон це вже 100500 разів відкрито заявив
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13.06.2025 11:20 Ответить
А асфальт, а велике бубадівництво із затра.аними інвестнянями? Нахіба нам зміцнена жОПоздатність, зебілам марахвон дожиттєво, бажано вшити у макітру, там і так думок не буває.
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13.06.2025 11:34 Ответить
Я простійно від Сибіги чую якусь тривіальщину типу.: " якщо вападеш в басейн, то будеш мокрим". "Щоб добре грати у футбол потрібно тренуватися." " щоб зїсти полуницю потрібно її мати" і т.п. Це що все на що наш міністр закордонних справ здатен? ПОпередній хоть сидів на приставному стульчику в одній кімнаті з Єрмаком. А цьому похоже і стульчик не дають і навіть в кімнату не пускають.
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13.06.2025 11:45 Ответить
Поки хоч одну іноземну мову не вивчить, так і буде 😂
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13.06.2025 13:41 Ответить
ШЕСТЬ ЛЕТ эта власть рассказывает что НУЖНО. Если у кого-нибудь родился ребенок в 2019 году, то он увереннот скажет что его дитя уже ходит в школу, что невольно его родители волнуются за свою судьбу. И понимает ребенок, что что-то неправильно в стране получается, неренимая тревогу своих тродителей... А зеленая власть тупо НЕОБУЧАЕМАЯ!!! А с ее продажногстью прокуратура в свое время разберется.
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13.06.2025 11:48 Ответить
Кожного дня одне й теж саме пусте балабольство....Ще не набридло???🤡🤡🤡
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13.06.2025 11:55 Ответить
Прапор тобі в руки.!Тільки не підключайте Єрмака бо з ним вже розмовлять не хочуть.
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13.06.2025 12:04 Ответить
а хіба це не ти зі своїм босом пивинен робити чи до кого ти звертаєшся?
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13.06.2025 12:24 Ответить
Щось забагато звуку від той сибіги. А взагалі нагадує пердіж у калюжу.
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13.06.2025 12:29 Ответить
Дякуємо, кеп!
Самі б нізащо не здогадалися!
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13.06.2025 13:40 Ответить
Таке відчуття, що читає тези з автореферату нової дохтурської дисертації.
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13.06.2025 13:48 Ответить
 
 