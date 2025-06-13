Для достижения мира нужно привлечь США, усилить санкции против РФ и укрепить обороноспособность Украины, - Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига озвучил три шага, которые необходимы для прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

По его словам, чтобы достичь мира нужны: привлечение США, усиление санкций против России и укрепление обороноспособности Украины.

Также глава подчеркнул необходимость "полной дипломатической мобилизации" для прекращения войны.

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