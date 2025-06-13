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Новини Припинення війни
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Для досягнення миру потрібно залучити США, посилити санкції проти РФ та зміцнити обороноздатність України, - Сибіга

Сибіга назвав кроки, необхідні для досягнення миру

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга озвучив три кроки, які необхідні для припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

За його словами, щоб досягнути миру потрібні: залучення США, посилення санкцій проти Росії та зміцнення обороноздатності України.

Також очільник наголосив на необхідності "повної дипломатичної мобілізації" для припинення війни.

Також читайте: Сибіга візьме участь у форумі GLOBSEC-2025 у Празі: говоритиме про терор РФ проти України, - МЗС

Автор: 

США (23465) Сибіга Андрій (510) припинення вогню (295)


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Топ коментарі
+2
Я простійно від Сибіги чую якусь тривіальщину типу.: " якщо вападеш в басейн, то будеш мокрим". "Щоб добре грати у футбол потрібно тренуватися." " щоб зїсти полуницю потрібно її мати" і т.п. Це що все на що наш міністр закордонних справ здатен? ПОпередній хоть сидів на приставному стульчику в одній кімнаті з Єрмаком. А цьому похоже і стульчик не дають і навіть в кімнату не пускають.
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13.06.2025 11:45 Відповісти
+1
Щось не побачив в кроках нічого про ядерну зброю. Запускайте виробництво плутонію на РБМК(ЧАЕС), не витрачайте час дарма!
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13.06.2025 11:14 Відповісти
+1
Не надокучило ще співати цю пісню про те що сша когось врятує? Сша тільки добиває слабких і Тампон це вже 100500 разів відкрито заявив
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13.06.2025 11:20 Відповісти
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Щось не побачив в кроках нічого про ядерну зброю. Запускайте виробництво плутонію на РБМК(ЧАЕС), не витрачайте час дарма!
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13.06.2025 11:14 Відповісти
Не надокучило ще співати цю пісню про те що сша когось врятує? Сша тільки добиває слабких і Тампон це вже 100500 разів відкрито заявив
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13.06.2025 11:20 Відповісти
А асфальт, а велике бубадівництво із затра.аними інвестнянями? Нахіба нам зміцнена жОПоздатність, зебілам марахвон дожиттєво, бажано вшити у макітру, там і так думок не буває.
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13.06.2025 11:34 Відповісти
Я простійно від Сибіги чую якусь тривіальщину типу.: " якщо вападеш в басейн, то будеш мокрим". "Щоб добре грати у футбол потрібно тренуватися." " щоб зїсти полуницю потрібно її мати" і т.п. Це що все на що наш міністр закордонних справ здатен? ПОпередній хоть сидів на приставному стульчику в одній кімнаті з Єрмаком. А цьому похоже і стульчик не дають і навіть в кімнату не пускають.
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13.06.2025 11:45 Відповісти
Поки хоч одну іноземну мову не вивчить, так і буде 😂
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13.06.2025 13:41 Відповісти
ШЕСТЬ ЛЕТ эта власть рассказывает что НУЖНО. Если у кого-нибудь родился ребенок в 2019 году, то он увереннот скажет что его дитя уже ходит в школу, что невольно его родители волнуются за свою судьбу. И понимает ребенок, что что-то неправильно в стране получается, неренимая тревогу своих тродителей... А зеленая власть тупо НЕОБУЧАЕМАЯ!!! А с ее продажногстью прокуратура в свое время разберется.
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13.06.2025 11:48 Відповісти
Кожного дня одне й теж саме пусте балабольство....Ще не набридло???🤡🤡🤡
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13.06.2025 11:55 Відповісти
Прапор тобі в руки.!Тільки не підключайте Єрмака бо з ним вже розмовлять не хочуть.
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13.06.2025 12:04 Відповісти
а хіба це не ти зі своїм босом пивинен робити чи до кого ти звертаєшся?
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13.06.2025 12:24 Відповісти
Щось забагато звуку від той сибіги. А взагалі нагадує пердіж у калюжу.
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13.06.2025 12:29 Відповісти
Дякуємо, кеп!
Самі б нізащо не здогадалися!
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13.06.2025 13:40 Відповісти
Таке відчуття, що читає тези з автореферату нової дохтурської дисертації.
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13.06.2025 13:48 Відповісти
 
 