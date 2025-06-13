Для досягнення миру потрібно залучити США, посилити санкції проти РФ та зміцнити обороноздатність України, - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга озвучив три кроки, які необхідні для припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

За його словами, щоб досягнути миру потрібні: залучення США, посилення санкцій проти Росії та зміцнення обороноздатності України.

Також очільник наголосив на необхідності "повної дипломатичної мобілізації" для припинення війни.

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