Сибіга візьме участь у форумі GLOBSEC-2025 у Празі: говоритиме про терор РФ проти України, - МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 13 червня виступить на форумі GLOBSEC-2025 у Празі, взявши участь у панельній дискусії щодо російської агресії проти України та перспектив досягнення миру.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.

У МЗС зазначили, що Сибіга приверне увагу міжнародної спільноти до російського терору проти України, відмови РФ від припинення вогню та мирних зусиль, а також підкреслить необхідність посилення тиску на агресора та зміцнення оборонних можливостей України.

Крім участі в дискусії, глава МЗС проведе двосторонні зустрічі з колегами з країн Латинської Америки, Близького Сходу, а також переговорить із міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським.

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