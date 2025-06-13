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Новини Форум GLOBSEC-2025 у Празі
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Сибіга візьме участь у форумі GLOBSEC-2025 у Празі: говоритиме про терор РФ проти України, - МЗС

Глава МЗС України Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 13 червня виступить на форумі GLOBSEC-2025 у Празі, взявши участь у панельній дискусії щодо російської агресії проти України та перспектив досягнення миру.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.

У МЗС зазначили, що Сибіга приверне увагу міжнародної спільноти до російського терору проти України, відмови РФ від припинення вогню та мирних зусиль, а також підкреслить необхідність посилення тиску на агресора та зміцнення оборонних можливостей України.

Крім участі в дискусії, глава МЗС проведе двосторонні зустрічі з колегами з країн Латинської Америки, Близького Сходу, а також переговорить із міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським.

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Добре, хоча не Єрмак!
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13.06.2025 10:18 Відповісти
Це одне і теж....
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13.06.2025 10:22 Відповісти
Кабмін повним складом має піти у відставку, заради України і влади національної довіри, в якій порівну влади і опозиції, не буде фріків і прислужників міжнародних ТНК та місцевої бико-бидло «еліти», рашистів та корупціонерів. Час професійних і самостійних управлінців, професійних дипломатів та оновленої верховної ради від.її керівництва до керівництва комітетами та звільненн всіх депутатів що має звинувачення в корупції та співпраці з рашистами.
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13.06.2025 10:29 Відповісти
 
 