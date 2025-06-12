Сибіга провів зустріч з главою МЗС Італії Таяні, обговорили конференцію з відновлення України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з очільником МЗС Італії Антоніо Таяні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на акаунт Сибіги в Х.

"Важлива зустріч з моїм італійським колегою Антоніо Таяні у Римі. Вдячний за його щиру гостинність та організацію дуже своєчасної зустрічі "Веймар+". Це потужний символ європейської єдності", - написав міністр.

Дипломати обговорили двосторонній порядок денний, дипломатичні зусилля, спрямовані на наближення справедливого миру, та підтримку інтеграції України до ЄС.

Читайте: Сибіга: Дипломатія задобрювання Росії не діє, настав час дипломатії тиску

Особливу увагу приділили підготовці майбутньої Конференції з відновлення України в Римі, спрямованої на підтримку відновлення України та сприяння діловому співробітництву.

"Ми високо цінуємо нашу плідну співпрацю та рішучу відданість італійської сторони підтримці України", – зазначив глава МЗС України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна прагне завершити війну вже цього року, потрібен економічний тиск на РФ, - Сибіга