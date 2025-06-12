Сибіга провів зустріч з главою МЗС Італії Таяні, обговорили конференцію з відновлення України
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з очільником МЗС Італії Антоніо Таяні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на акаунт Сибіги в Х.
"Важлива зустріч з моїм італійським колегою Антоніо Таяні у Римі. Вдячний за його щиру гостинність та організацію дуже своєчасної зустрічі "Веймар+". Це потужний символ європейської єдності", - написав міністр.
Дипломати обговорили двосторонній порядок денний, дипломатичні зусилля, спрямовані на наближення справедливого миру, та підтримку інтеграції України до ЄС.
Особливу увагу приділили підготовці майбутньої Конференції з відновлення України в Римі, спрямованої на підтримку відновлення України та сприяння діловому співробітництву.
"Ми високо цінуємо нашу плідну співпрацю та рішучу відданість італійської сторони підтримці України", – зазначив глава МЗС України.
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