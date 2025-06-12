Сибига провел встречу с главой МИД Италии Таяни: обсудили конференцию по восстановлению Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с главой МИД Италии Антонио Таяни.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на аккаунт Сибиги в Х.

"Важная встреча с моим итальянским коллегой Антонио Таяни в Риме. Благодарен за его искреннее гостеприимство и организацию очень своевременной встречи "Веймар+". Это мощный символ европейского единства", - написал министр.

Дипломаты обсудили двустороннюю повестку дня, дипломатические усилия, направленные на приближение справедливого мира, и поддержку интеграции Украины в ЕС.

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Особое внимание уделили подготовке предстоящей Конференции по восстановлению Украины в Риме, направленной на поддержку восстановления Украины и содействие деловому сотрудничеству.

"Мы высоко ценим наше плодотворное сотрудничество и решительную преданность итальянской стороны поддержке Украины", - отметил глава МИД Украины.

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