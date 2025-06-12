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Новости Встреча Сибиги и Таяни
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Сибига провел встречу с главой МИД Италии Таяни: обсудили конференцию по восстановлению Украины

Сибига и Таяни

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с главой МИД Италии Антонио Таяни.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на аккаунт Сибиги в Х.

"Важная встреча с моим итальянским коллегой Антонио Таяни в Риме. Благодарен за его искреннее гостеприимство и организацию очень своевременной встречи "Веймар+". Это мощный символ европейского единства", - написал министр.

Дипломаты обсудили двустороннюю повестку дня, дипломатические усилия, направленные на приближение справедливого мира, и поддержку интеграции Украины в ЕС.

Читайте: Сибига: Дипломатия задабривания России не действует, настало время дипломатии давления

Особое внимание уделили подготовке предстоящей Конференции по восстановлению Украины в Риме, направленной на поддержку восстановления Украины и содействие деловому сотрудничеству.

"Мы высоко ценим наше плодотворное сотрудничество и решительную преданность итальянской стороны поддержке Украины", - отметил глава МИД Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина стремится завершить войну уже в этом году, нужно экономическое давление на РФ, - Сибига

Автор: 

Таяни Антонио (65) Сибига Андрей (500)


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Яке відновлення!? З такими діями влади кацапи відновлювати будуть , або ні. Є така приказка , біжить поперед батька в пекло. Спочатку вистояти треба , а вже потім про відновлення думати.
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12.06.2025 22:31 Ответить
Спочатку захисти країну, а потім вже конференції скликай. Скликатель самітів "сци і бігай"
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12.06.2025 22:33 Ответить
 
 