Украина стремится завершить войну уже в этом году, нужно экономическое давление на РФ, - Сибига
Украина стремится завершить войну уже в 2025 году. Для этого нужно усилить экономическое давление на Россию.
Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига перед министерской встречей в формате "Веймар+" в Риме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Мы стремимся закончить эту войну в этом году. Поэтому так важно давление на агрессора по достижению перемирия, которое откроет дорогу для дальнейших широких переговоров", - подчеркнул он.
Сибига озвучил ключевые условия давления на Россию: жесткие санкции против энергетического сектора и банков Москвы, снижение ценового потолка на нефть до 30 долларов за баррель, использование замороженных российских активов.
Топ комментарии
+1 Алекс Скела
показать весь комментарий12.06.2025 17:12 Ответить Ссылка
+1 Валентин Коваль #587289
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+1 Сергей Решетников #601595
показать весь комментарий12.06.2025 17:22 Ответить Ссылка
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Як казали "браткі", "я тєбя услишал!"
персів викреслюємо.
ти хочеш зе!лідара під монастир підвести, вже до кінця 2025?
ну, ти сибіга, орьол!
Вона що її розпочинала?
Що за дебільні формулювання?