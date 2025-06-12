Украина стремится завершить войну уже в этом году, нужно экономическое давление на РФ, - Сибига

Украина стремится завершить войну уже в 2025 году. Для этого нужно усилить экономическое давление на Россию.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига перед министерской встречей в формате "Веймар+" в Риме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы стремимся закончить эту войну в этом году. Поэтому так важно давление на агрессора по достижению перемирия, которое откроет дорогу для дальнейших широких переговоров", - подчеркнул он.

Сибига озвучил ключевые условия давления на Россию: жесткие санкции против энергетического сектора и банков Москвы, снижение ценового потолка на нефть до 30 долларов за баррель, использование замороженных российских активов.

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