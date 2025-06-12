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Новости Прекращение войны Давление на Россию
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Украина стремится завершить войну уже в этом году, нужно экономическое давление на РФ, - Сибига

Сибига: Украина стремится завершить войну в 2025 году

Украина стремится завершить войну уже в 2025 году. Для этого нужно усилить экономическое давление на Россию.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига перед министерской встречей в формате "Веймар+" в Риме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы стремимся закончить эту войну в этом году. Поэтому так важно давление на агрессора по достижению перемирия, которое откроет дорогу для дальнейших широких переговоров", - подчеркнул он.

Сибига озвучил ключевые условия давления на Россию: жесткие санкции против энергетического сектора и банков Москвы, снижение ценового потолка на нефть до 30 долларов за баррель, использование замороженных российских активов.

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Автор: 

россия (96246) Сибига Андрей (500) война в Украине (4750)


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Топ комментарии
+1
Гирлига!
Як казали "браткі", "я тєбя услишал!"
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12.06.2025 17:12 Ответить
+1
Санкції діряві - рашка опирається на Китай Індію пупсів Іран
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12.06.2025 17:13 Ответить
+1
Рік назад ми чули ті самі слова про закінчення війни.
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12.06.2025 17:22 Ответить
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Ну капітуляція теж закінченні війни ...
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12.06.2025 17:12 Ответить
Cибігу відправити в Мелітополь, чи закрийте йому пельку
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12.06.2025 17:22 Ответить
Гирлига!
Як казали "браткі", "я тєбя услишал!"
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12.06.2025 17:12 Ответить
Санкції діряві - рашка опирається на Китай Індію пупсів Іран
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12.06.2025 17:13 Ответить
рудий фрік дуже обідився на іран.
персів викреслюємо.
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12.06.2025 17:19 Ответить
як так, в цьому році?
ти хочеш зе!лідара під монастир підвести, вже до кінця 2025?
ну, ти сибіга, орьол!
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12.06.2025 17:18 Ответить
Рік назад ми чули ті самі слова про закінчення війни.
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12.06.2025 17:22 Ответить
Яким чином "Україна прагне завершити війну"??

Вона що її розпочинала?

Що за дебільні формулювання?
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12.06.2025 17:24 Ответить
Ці рожеві поні хоч в це самі вірять?
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12.06.2025 17:30 Ответить
Навіть, якщо ціна на нафту буде 30 дол. (а не стеля ціни), то москалі зможуть ще 2-3 роки вести бойові дії високої інтенсивності, бо є ще золото, на яке зараз висока ціна, інша сировина, агропродукція (в.т.ч. крадена в України). Тож "намагатись закінчити війну" - це просто ваша хотєлка, яка не має ніякого підгрунтя.
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12.06.2025 17:32 Ответить
Говорить дядько в якого костюми по 45000 баксів). Який кінець війни цього року. ? Та це вічна війна до останнього українця чи до польського кордону!!! Всі собі переозброяться. А потім як нас повністю захоплять , всі помиряться і поділяться територіями. Он равин головний дав інтерв'ю , каже іслама немає, клімат бомба - нас все влаштовує чорнозем все - чекайте нас 70 млн. тут буде. Все закономірно патріотів переб'ють, а потім все. Не буде кому голову підняти вверх
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12.06.2025 17:46 Ответить
 
 