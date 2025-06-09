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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ Угроза агрессии рф для Европы
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Рютте считает, что прекращение огня в Украине позволит РФ накапливать оружие, что повысит риски для государств НАТО

Рютте об угрозах для НАТО со стороны РФ

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что долгоиграющее прекращение огня в Украине даст возможность России увеличить запасы оружия, что увеличивает риски для государств-членов Альянса.

Об этом он сказал во время выступления в Королевском институте международных отношений в Лондоне (Chatham House) 9 июня, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Рютте согласился, что РФ после возможного объявления перемирия в войне против Украины начнет накапливать оружие, увеличивая риски для НАТО.

"Это - констатация факта, я думаю", - сказал генсек НАТО, отвечая на вопрос, справедливо ли утверждать, что после того, как будет достигнуто устойчивое прекращение огня в Украине, "часы начинают отсчет времени и риски для блока начинают расти".

Он также добавил, что даже пока война против Украины продолжается, россияне все еще могут несколько увеличить запасы вооружений на складах, но "это дискуссионный вопрос".

Напомним, что также Рютте заявил, что РФ наращивает свой военный потенциал и будет готова применить вооруженную силу против стран НАТО в течение пяти лет.

Читайте также: Китай уже имеет крупнейший в мире военно-морской флот и наращивает ядерный арсенал, - Рютте

Автор: 

НАТО (10086) россия (96200) Рютте Марк (391)


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Топ комментарии
+10
Ого! - куди загнув - то хай Україна рубається до кінця?
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09.06.2025 20:25 Ответить
+8
Ну вже прямо в очі кажуть - ви воюйте, а ми будемо чекати, поки пуйло здохне, а далі якось буде
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09.06.2025 20:29 Ответить
+7
Так шо значить? Не треба припиняти війну кацапні проти України? Тоді допоможіть розхерячити кацапню так, щоб вона років на 100 запам'ятала шо треба сидіти на своїх болотах і не квакати.
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09.06.2025 20:28 Ответить
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"Ні х#& собі!"©
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09.06.2025 20:24 Ответить
еге ж !
Рютте краще жувати, ніж говорити

.
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09.06.2025 21:18 Ответить
Ого! - куди загнув - то хай Україна рубається до кінця?
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09.06.2025 20:25 Ответить
Ну ахренеть.
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09.06.2025 20:27 Ответить
Так шо значить? Не треба припиняти війну кацапні проти України? Тоді допоможіть розхерячити кацапню так, щоб вона років на 100 запам'ятала шо треба сидіти на своїх болотах і не квакати.
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09.06.2025 20:28 Ответить
Вони не допоможуть, бо не мають чим і бояться ядерної дубинки
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09.06.2025 20:30 Ответить
Ната уже лягла і просить
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09.06.2025 20:28 Ответить
ось вони, наслідки пів вікового панування лєвацтва!
відверті дегенерати займають ключові керуючі посади в управлінні світом.
китай, майже дочекався, коли труп ворога пропливе рікою.
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09.06.2025 20:28 Ответить
Ну вже прямо в очі кажуть - ви воюйте, а ми будемо чекати, поки пуйло здохне, а далі якось буде
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09.06.2025 20:29 Ответить
Потрібно виходити з того, що діватись нам нікуди і вибір невеликий - або тримати стрій, або на милість мордви. Так що - давайте дякувати за ту допомогу, що надають європейці, і за чесність, бо сцють в очі нам наші мародери і в тому наша проблема.
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09.06.2025 20:59 Ответить
Ну вони ж казали неодноразово как мантру "стільки, скільки нужно" Але їм
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09.06.2025 20:32 Ответить
А нам? Ми мусимо. Чи хочеш милості від фашистів? Так в Бучі вже отримали милість і це всього за місяць окупації - Окупація Бучі російськими військами тривала з 27 лютого до 31 березня 2022 року. За цей час у місті було вбито близько 509 цивільних осіб, зокрема 12 дітей. А ще "гуманітарний" набір від рашистів включає катування, згвалтування, руйнування. Світ ще жахнеться після деокупації всіх наших територій більше ніж від Освенцима.
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09.06.2025 21:21 Ответить
Во-во, безпека країн НАТО - то найважливіше. Тому хай бомлять Україну й далі.
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09.06.2025 20:37 Ответить
Все він вірно сказав. Це не секрет не для кого. Європі, і країнам НАТО вигідно, щоб війна у нас йшла довго. Чим більше москалів тут здохнуть, тим краще для них.
Це лицемірство? Для нас так. Для них ні. Вони в першу чергу піклуються про безпеку своїх країн, своїх громадян. Так зробили б всі, адекватні керманичі своїх країн.
І такий хід подій їх влаштовує, що ми пливемо за їх сценарієм.
Щоб це змінилося в краще для нас, треба не записувати відосики, і скаржаться, що нам нічого не дають. А робити свою зброю, відновити ракетні програми. Виготовляти дроти потоком. І бити, бити, і бити по НПЗ, і так далі.
А в осені бити по їх ТЕЦ і підстанціями куди можемо дотягнутися. Їм лагодити свою систему, значно важче буде.
Сама небезпечна зброя х@йла це не ядерка. Це його стадо істот. Поки вони вивуть в комфорті, стільки і буде йти ця війна.
Але нашому смарагдовому, сценарій в якому ми пливемо як гівно, більш воаштовую.
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09.06.2025 20:50 Ответить
Вони хитрожопі,хочуть нашими життями закривати своє мирне життя,і саме головне не хочуть щоб Україна перемогла,бо тоді Україна буде самою сильною армією європи,і з нею потрібно буде рахуватись,а так потроху перемелюється русня і наші солдати,а ті занепокоїні будуть піпеточними методами постачати зброю!Підара..и!
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09.06.2025 21:05 Ответить
До чего дешевый вброс.
https://www.youtube.com/live/Gtq_OeASgfE
https://youtu.be/Gtq_OeASgfE?t=1139 19:00 про Украину
https://youtu.be/Gtq_OeASgfE?t=3213 53:35 откуда этот вброс высосали..
https://youtu.be/Gtq_OeASgfE?t=3383 56:23 более развернутый ответ по НАТО и Украине

И это все на фоне ежедневных информационных атак(((
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09.06.2025 21:15 Ответить
А нам що робити ?
Мізерна допомогу від заходу - натомість Україна повинна захищати Європу до останнього ?
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09.06.2025 21:18 Ответить
Несамовито ******* мародерів і саботажників це відповідь на перше запитання, а на друге - викинь з макітри захист Європи, думай як захистити Україну. Вибачте, що трохи грубо відповів, але розбиратись потрібно з тим, хто нікому нічєго нє должен в нашій державі, а не деінде.
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09.06.2025 21:35 Ответить
 
 