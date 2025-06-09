Рютте считает, что прекращение огня в Украине позволит РФ накапливать оружие, что повысит риски для государств НАТО
Генсек НАТО Марк Рютте считает, что долгоиграющее прекращение огня в Украине даст возможность России увеличить запасы оружия, что увеличивает риски для государств-членов Альянса.
Об этом он сказал во время выступления в Королевском институте международных отношений в Лондоне (Chatham House) 9 июня, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
Рютте согласился, что РФ после возможного объявления перемирия в войне против Украины начнет накапливать оружие, увеличивая риски для НАТО.
"Это - констатация факта, я думаю", - сказал генсек НАТО, отвечая на вопрос, справедливо ли утверждать, что после того, как будет достигнуто устойчивое прекращение огня в Украине, "часы начинают отсчет времени и риски для блока начинают расти".
Он также добавил, что даже пока война против Украины продолжается, россияне все еще могут несколько увеличить запасы вооружений на складах, но "это дискуссионный вопрос".
Напомним, что также Рютте заявил, что РФ наращивает свой военный потенциал и будет готова применить вооруженную силу против стран НАТО в течение пяти лет.
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Рютте краще жувати, ніж говорити
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відверті дегенерати займають ключові керуючі посади в управлінні світом.
китай, майже дочекався, коли труп ворога пропливе рікою.
Це лицемірство? Для нас так. Для них ні. Вони в першу чергу піклуються про безпеку своїх країн, своїх громадян. Так зробили б всі, адекватні керманичі своїх країн.
І такий хід подій їх влаштовує, що ми пливемо за їх сценарієм.
Щоб це змінилося в краще для нас, треба не записувати відосики, і скаржаться, що нам нічого не дають. А робити свою зброю, відновити ракетні програми. Виготовляти дроти потоком. І бити, бити, і бити по НПЗ, і так далі.
А в осені бити по їх ТЕЦ і підстанціями куди можемо дотягнутися. Їм лагодити свою систему, значно важче буде.
Сама небезпечна зброя х@йла це не ядерка. Це його стадо істот. Поки вони вивуть в комфорті, стільки і буде йти ця війна.
Але нашому смарагдовому, сценарій в якому ми пливемо як гівно, більш воаштовую.
https://www.youtube.com/live/Gtq_OeASgfE
https://youtu.be/Gtq_OeASgfE?t=1139 19:00 про Украину
https://youtu.be/Gtq_OeASgfE?t=3213 53:35 откуда этот вброс высосали..
https://youtu.be/Gtq_OeASgfE?t=3383 56:23 более развернутый ответ по НАТО и Украине
И это все на фоне ежедневных информационных атак(((
Мізерна допомогу від заходу - натомість Україна повинна захищати Європу до останнього ?