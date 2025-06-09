Рютте считает, что прекращение огня в Украине позволит РФ накапливать оружие, что повысит риски для государств НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что долгоиграющее прекращение огня в Украине даст возможность России увеличить запасы оружия, что увеличивает риски для государств-членов Альянса.

Об этом он сказал во время выступления в Королевском институте международных отношений в Лондоне (Chatham House) 9 июня, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Рютте согласился, что РФ после возможного объявления перемирия в войне против Украины начнет накапливать оружие, увеличивая риски для НАТО.

"Это - констатация факта, я думаю", - сказал генсек НАТО, отвечая на вопрос, справедливо ли утверждать, что после того, как будет достигнуто устойчивое прекращение огня в Украине, "часы начинают отсчет времени и риски для блока начинают расти".

Он также добавил, что даже пока война против Украины продолжается, россияне все еще могут несколько увеличить запасы вооружений на складах, но "это дискуссионный вопрос".

Напомним, что также Рютте заявил, что РФ наращивает свой военный потенциал и будет готова применить вооруженную силу против стран НАТО в течение пяти лет.

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